Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα γεωσκόπησης Copernicus δημοσιοποίησε την Δευτέρα νέες δορυφορικές εικόνες της Ελλάδας, οι οποίες αποτυπώνουν σε τρεις διαστάσεις την έκταση μιας από τις μεγαλύτερες καταστροφές που έχει ζήσει τα τελευταία χρόνια το Λεκανοπέδιο της Αττικής.

O δορυφόρος Sentinel-2 της ευρωπαϊκής διαστημικής υπηρεσίας ESA, μέλος ενός στόλου δορυφόρων που παρακολουθούν τη Γη όλο το 24ωρο, μπορεί να ξεχωρίζει τη βλάστηση από τις καμένες περιοχές αναλύοντας το φως σε 13 επιμέρους μήκη κύματος.

Ο συνδυασμός των δεδομένων αυτών με δορυφορικές μετρήσεις του ανάγλυφου της περιοχές επέτρεψε την τρισδιάστατη απεικόνισης μιας «ουλής» που εκτείνεται από την Πεντέλη μέχρι τη θάλασσα. Είναι το σημάδι της πυρκαγιάς που άφησε δεκάδες νεκρούς.

Μια δεύτερη εικόνα που δημοσιοποιήθηκε από το πρόγραμμα Copernicus βασίστηκε σε δεδομένα του ισπανικού δορυφόρου Deimos-2 και δείχνει την έκταση της καταστροφής γύρω από τη Ραφήνα.

H εικόνα GIF παρουσιάζει τις καμένες εκτάσεις σε φυσικό χρώμα καθώς και σε χρώματα που έχουν ενισχυθεί τεχνητά για να αναδεικνύουν τις λεπτομέρειες.

Η συνολική έκταση που κάηκε στην Ανατολική Αττική ξεπερνά τα 12.000 στρέμματα.

