Την στήριξή της στους πυρόπληκτους της Αττικής εκφράζει η Κύπρος πραγματοποιώντας απόψε μεγάλη συναυλία που στόχο έχει την ανοικοδόμηση υποδομών δημοσίου συμφέροντος για τα παιδιά ενός ορφανοτροφείου, ενός πάρκου ή ενός σχολείου, που θα συγκεκριμενοποιηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές στην Ελλάδα.

Στη συναυλία παίρνουν μέρος η Αννα Βίσση, ο Αντώνης Ρέμος καθώς και κυπριακά συγκροτήματα όπως το The Fuse, The Boots, Theo and Alex, On Tour, Cashiers και Neon Knights, με παρουσιαστή τον Γιώργο Θεοφάνους.

Η είσοδος στη συναυλία είναι δωρεάν, ωστόσο στο χώρο θα συγκεντρώνονται χρήματα, μέσω εισφορών στο περίπτερο του Hope for Children, ενώ θα πωλούνται ποτά και τρόφιμα, τα έσοδα των οποίων θα δοθούν στο Hope for Children.

Στα φιλάνθρωπα αισθήματα και στην ευαισθησία που διακρίνει την κοινωνία της Κύπρου για ενίσχυση των πυρόπληκτων της Ανατολικής Αττικής, απευθύνθηκε ο πρόεδρος Αναστασιάδης.

Σε τηλεοπτικό μήνυμά του, κάλεσε όλους και τον καθένα προσωπικά να στηρίξουν την πρωτοβουλία. που ανέλαβαν από κοινού τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, υπό την αιγίδα του Επιτρόπου Εθελοντισμού, με τη συνδρομή τραπεζικών οργανισμών, Μή Κυβερνητικών Οργανώσεων, επιχειρήσεων, ιδιωτών και του Hope for Children.

Σημειώνει, πως ο κυπριακός λαός, με τη σκέψη στραμμένη στα τραγικά θύματα, τους αγνοούμενους, τους τραυματίες και τους οικείους τους, εκδήλωσε από την πρώτη στιγμή τη συμπαράστασή του, σε μια συγκινητική προσπάθεια γενναιόδωρης στήριξης, ώστε να αντιμετωπισθούν οι απώλειες, ο πόνος και οι ζημιές.

Ο πρόεδρος Αναστασιάδης, αφού εκφράζει για ακόμα μια φορά τη βαθύτατη θλίψη του για την τραγωδία, τονίζει ότι «επιβάλλεται να στηρίξουμε την προσπάθεια και να ενώσουμε δυνάμεις για τη συλλογή χρημάτων τα οποία θα διατεθούν στην ανοικοδόμηση δημόσιων υποδομών για παιδιά, σε μια από τις πυρόπληκτες περιοχές της Αττικής».

Ο πρόεδρος Αναστασιάδης δέχθηκε την 'Αννα Βίσση και τον Αντώνη Ρέμμο. Η ‘Αννα Βίσση δήλωσε «είμαστε ιδιαιτέρως συγκινημένοι και περήφανοι που η Κύπρος κάνει μια τέτοια κίνηση, τα ΜΜΕ, ο πρόεδρος, όλοι. Το νησί μου, είναι σπουδαίο νησί».

Ο Αντώνης Ρέμος είπε, μεταξύ άλλων: «νιώθω ευλογημένος που η Κύπρος, όλοι οι Κύπριοι, συσπειρωθήκαν για να δώσουν μια τεράστια βοήθεια σε έναν τόπο που χρειάζεται πολλή αγάπη και στήριξη. Και εσείς τα προσφέρετε απλόχερα όλα αυτά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, ως Έλληνας και στέκομαι προσοχή μπροστά στη μεγάλη σας αγάπη».

--Οι κατάδικοι και οι υπόδικοι στις Κεντρικές Φυλακές της Κύπρου αποφάσισαν να προσφέρουν τα ημερομίσθια από την εργασία τους για το μήνα Ιούλιο, αλλά και ποσό χρημάτων από τους προσωπικούς τους λογαριασμούς, στον παγκύπριο έρανο που διεξάγεται από σήμερα με στόχο τη συλλογή χρημάτων για ανοικοδόμηση υποδομών δημοσίου συμφέροντος για παιδιά στις πυρόπληκτες περιοχές της Αττικής.