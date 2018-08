Την «ισχυρή καταδίκη» της αμερικανικής κυβέρνησης για τις πρόσφατες άδειες που έλαβε ο Δημήτρης Κουφοντίνας, αλλά και για την επικείμενη μεταφορά του σε αγροτικές φυλακές, εξέφρασε η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η εκπρόσωπος του αμερικανικού ΥΠΕΞ Χέδερ Νάουερτ επισημαίνει ότι πρόκειται για κατάδικο που «έχει δολοφονήσει έντεκα ανθρώπους», ενώ όπως αναφέρει, «εμπνέει την επόμενη γενιά τρομοκρατών».

«Αντιλαμβανόμαστε πως ο Έλληνας τρομοκράτης, Δημήτρης Κουφοντίνας, μεταφέρθηκε σε μια αγροτική φυλακή με χαλαρότερους περιορισμούς. Δολοφόνησε 11 ανθρώπους συμπεριλαμβανομένων και Αμερικανών. Δεν έδειξε καμία μεταμέλεια και εμπνέει την επόμενη γενιά τρομοκρατών να ακολουθήσει τα χνάρια του. Καταδικάζουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τις άδειες και οποιαδήποτε ελάφρυνση της ποινής του» αναφέρει η ανακοίνωση.

We understand convicted Greek terrorist Dimitris Koufontinas was moved to a farm prison w/ lighter restrictions. He murdered 11 including U.S. personnel & is inspiring the next generation of terrorists. We condemn in the strongest terms furloughs or any easing of his prison stay.