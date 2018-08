Την επιστροφή των δύο Ελλήνων στρατιωτικών στην Ελλάδα, μετά από πέντε μήνες κράτηση στις φυλακές της Αδριανούπολης, χαιρέτισε η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Χέδερ Νάουερτ.

Η ίδια συνεχάρη, μέσω twitter, τον ελληνικό λαό. καθώς και το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας.

«Χαιρετίζουμε την είδηση για την πολυαναμενόμενη επιστροφή στο σπίτι για τους Έλληνες στρατιωτικούς Δημήτρη Κούκλατζη και Αγγελο Μητρετώδη. Συγχαρητήρια στον ελληνικό λαό και το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας» έγραψε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter.

We welcome the news of the long-awaited homecoming for Greek soldiers Dimitris Kouklatzis and Angelos Mitretodis. Congratulations to the people of #Greece and @GreeceMFA.