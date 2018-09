Σε συνθήκες ασφυξίας ζουν οι χιλιάδες πρόσφυγες και οι μετανάστες που στοιβάζονται στο κέντρο υποδοχής της Μόριας, όπου η κατάσταση καθημερινά επιδεινώνεται. Το βίντεο που δημοσίευσε ο ενημερωτικός οργανισμός AJ+, στη σκιά των καταγγελιών από 19 ΜΚΟ για την κατάσταση στα hotspot των νησιών του ανατολικού Αιγαίου, είναι γροθιά στο στομάχι και αποτυπώνει με τον πλέον δραματικό τρόπο την καθημερινότητα στο hotspot της Μόριας. Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, παραδέχεται πως η κυβέρνηση αδυνατεί να ανταπεξέλθει στη δύσκολη αυτή κατάσταση.

«Παιδιά επιχειρούν να αυτοκτονήσουν. Έχουμε παιδιά ηλικίας έως και 5 ετών που έχουν πέσει θύματα βιασμού» λέει εκπρόσωπος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, ενώ όπως αναφέρεται στο βίντεο «αν ζούσες στη Μόρια, θα είχες άγχος, παραισθήσεις και τάσεις αυτοκτονίας, καθώς υποχρεώνεσαι να ζεις με ανθρώπους που έχουν ήδη τραυματικές εμπειρίες».

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο:

Children getting raped. Living in cramped spaces. No toilets. Could you survive as an asylum seeker in Moria? pic.twitter.com/8PiLlVu2bo