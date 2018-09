Δυτική Κρήτη, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα και Ανατολική Θεσσαλία είναι οι περιοχές που αναμένεται να πλήξει στο πέρασμά του το κύμα κακοκαιρίας «Ξενοφών». Κανονικά πραγματοποιούνται τα δρομολογία των πλοίων στα περισσότερα λιμάνια, ενώ κλειστά είναι τα σχολεία σε Αττική, Πελοπόννησο, Αχαΐα, Ηλεία, Αιτωλοακαρνανία και αρκετά νησιά.

Το κέντρο του μεσογειακού κυκλώνα «Ξενοφώντα», όπως τον ονομάζει η μετεωρολογική υπηρεσία meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένεται να φθάσει στις νότιες ακτές της Πελοποννήσου μεταξύ 15:00-18:00 του Σαββάτου, σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις.

Το ύψος του κύματος μεταξύ Πελοποννήσου και Κρήτης, το μεσημέρι του Σαββάτου, με βάση το κυματικό μοντέλο του Εθνικού Αστεροσκοπείου/meteo.gr, προβλέπεται ότι θα ξεπεράσει τα 11 μέτρα.

Η πορεία των κυκλώνα

Αρκετές και εκτεταμένες ήταν και οι διακοπές ηλεκτροδότησης λόγω πεσμένων καλωδίων σε περιοχές όπως το Μαρούσι, η Πεντέλη, τα Βριλήσσια, η Παλλήνη αλλά και τα Χανιά της Κρήτης.

Μόνο στην Αττική η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει δεχθεί το τελευταίο διήμερο 580 κλήσεις για την απομάκρυνση πεσμένων δέντρων και αντικειμένων που θα μπορούσαν να τραυματίσουν περαστικούς. Συνολικά 40 συνεργεία της υπηρεσίας επιχειρούν στους δρόμους.

Οι θυελλώδεις άνεμοι και οι χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος, με τα ανεμόμετρα να καταγράφουν την Πέμπτη ριπές ανέμου με ταχύτητα πάνω από 100 χιλιόμετρα την ώρα.

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, την πρωτιά κατέχει η Παξιμάδα Καρύστου με ταχύτητα που μετρήθηκε στα 140 χλμ/ώρα.

Την Παρασκευή, βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, προβλέπονται στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο (κυρίως στην ανατολική και τη νότια) και την Κρήτη. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα επεκταθούν στις Κυκλάδες και προς το μεσημέρι στην Ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις, έντασης στο Αιγαίο 6-7 και το πρωί τοπικά 8 μποφόρ, και στο Ιόνιο 8 με 9 και το πρωί τοπικά 10 μποφόρ.

Το Σάββατο αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, τη Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική και Νότια Νησιωτική Χώρα. Σταδιακά θα επικρατήσουν νότιοι άνεμοι, οι όποιοι στο Νότιο Ιόνιο μέχρι το μεσημέρι θα φτάσουν τα 8-9 μποφόρ.

Την Κυριακή, τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα επηρεάσουν την κεντρική και νότια χώρα. Νότιοι άνεμοι, πιθανώς σε επίπεδο θύελλας (9-10 μποφόρ) θα πνέουν στα νότια πελάγη. Βαθμιαία πάντως μέχρι το βραδύ θα εξασθενήσουν.

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών προειδοποιεί για «σημαντική μεταφορά σκόνης από τη Βόρεια Αφρική από το απόγευμα της Παρασκευής που θα είναι μεγαλύτερη στην Κρήτη όπου θα σημειωθούν και λασποβροχές».

«Πολύ πιθανή» εκτιμάται ότι είναι η πιθανότητα σπάνιου μεσογειακού κυκλώνα λόγω ψυχρών αέρων μαζών που κινήθηκαν νότια από την Αφρική και δημιουργούν βαρομετρικό χαμηλό στο Ιόνιο.

