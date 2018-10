Κλειστή θα παραμείνει για το κοινό σήμερα η πρεσβεία του Καναδά μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν χθες μέλη του Ρουβίκωνα

Σε ανάρτησή της στο tweet η πρεσβεία ενημερώνει τους πολίτες για τη μη λειτουργία των υπηρεσιών της.

The Embassy of Canada will be closed to the public on Monday, October 22, 2018.

For consular assistance on Monday, please call 210-727-3400 during regular working hours.

We are grateful to the #Greek authorities for their support during this morning's incident of vandalism. pic.twitter.com/XzvnO8zsnF