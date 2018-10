Ανάστατοι είναι οι κάτοικοι της Ζακύνθου μετά τον ισχυρό σεισμό 6,4 Ρίχτερ που ταρακούνησε το νησί τα ξημερώματα.

Ωστόσο χάρη στον αυστηρό αντισεισμικό κανονισμό που τέθηκε σε εφαρμογή μετά τον σεισμό του 1953, η Ζάκυνθος άντεξε και μετράει μόνο μικρές υλικές ζημιές.

Η μετασεισμική δραστηριότητα είναι έντονη και προκαλεί ανησυχία στους κατοίκους. Πάνω από 35 μετασεισμούς είχε καταγράψει μέχρι τις 8.00 το πρωί το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, μετά τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε λίγο πριν από τις 2.00 τα ξημερώματα. Ο μεγαλύτερος από τους μετασεισμούς είχε μέγεθος 5,1 Ρίχτερ, ενώ από τους 35 συνολικά μετασεισμούς, οι 10 ήταν μεγέθους άνω των 4 Ρίχτερ.

A 6.9 magnitude earthquake took place in Greece today. The epicenter of the quake was reported to be in the Iyon Sea, 250 km west to Athens.



