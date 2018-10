Σκηνικό κλιμακούμενης έντασης καλλιεργεί στο Αιγαίο η Τουρκία. Την ώρα που το Barbaros κόβει βόλτες και ο «Πορθητής» ετοιμάζεται τη Δευτέρα, ανήμερα στην 95η επέτειο της ίδρυσης του τουρκικού κράτους, για την πρώτη του γεώτρηση στην ανατολική Μεσόγειο, η Άγκυρα εξέδωσε νέα NAVTEX, που αποκλείει το Καστελόριζο για τέσσερις ώρες την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου.

Στην Αθήνα παρακολουθούν με προσοχή την κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας καθώς φοβούνται τη δημιουργία ενός «θερμού» επεισοδίου. Και μάλιστα δεν θεωρούν καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι το σκηνικό πολέμου στήθηκε τις τελευταίες ημέρες όπου η τουρκική οικονομία κλυδωνίζεται εκ νέου και η τουρκική λίρα βρίσκεται ξανά υπό πίεση.

Η NAVTEX στο Καστελόριζο

Μετά τη διπλωματική «κόντρα» και το μπαράζ ανακοινώσεων των ΥΠΕΞ Ελλάδας και Τουρκίας, η Άγκυρα με νέα NAVTEX δεσμεύει την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου ολόκληρη την περιοχή γύρω από την αιγιαλίτιδα ζώνη στο Καστελόριζο.

Σύμφωνα με την τουρκική NAVTEX, το Πολεμικό Ναυτικό της Τουρκίας θα πραγματοποιήσει άσκηση Έρευνας και Διάσωσης από 11πμ μέχρι τις 15μμ, σε περιοχές εκτός των χωρικών υδάτων ξένων χωρών.

Η Τουρκική NAVTEX:

TURNHOS N/W : 1059/18

MEDITERRANEAN SEA

SEARCH AND RESCUE (SAR) EXERCISE, ON 31 OCT 18 FROM 1101Z TO 1500Z OUT OF FOREIGN TERRITORIAL WATERS IN AREA BOUNDED BY;

36 21.44 N – 029 08.88 E (SHORE)

35 39.64 N – 029 08.88 E

35 39.64 N – 029 59.60 E

36 12.92 N – 029 59.60 E (SHORE)

CAUTION ADVISED.

Κουμουτσάκος: Η Άγκυρα βάζει σε δοκιμασία την ειρήνη

Για ανεύθυνη στάση κατηγορεί την Τουρκία ο Τομεάρχης Εξωτερικών της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Β’ Αθηνών κ. Γιώργος Κουμουτσάκος, με αφορμή τη νέα τουρκική NAVTEX που δεσμεύει το Καστελόριζο.

Παράλληλα, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου: «Η Άγκυρα βάζει έτσι σε δοκιμασία τη σταθερότητα και την ειρήνη στην ευαίσθητη αυτή περιοχή».

Συγκεκριμένα σε δήλωσή του αναφέρει: «Η νέα απαράδεκτη τουρκική NAVTEX και η επίμονη παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας, διατηρούν και τροφοδοτούν την ένταση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η Άγκυρα βάζει έτσι σε δοκιμασία τη σταθερότητα και την ειρήνη στην ευαίσθητη αυτή περιοχή. Η ανεύθυνη αυτή συμπεριφορά πρέπει να βρει απέναντί της όχι μόνον την Ελλάδα και τα θιγόμενα κράτη, αλλά το σύνολο της διεθνούς κοινότητας».