Το σημείο της πρώτης γεώτρησης του τουρκικού γεωτρύπανου Fatih (Πορθητής), η οποία θα γίνει σε απόσταση 130 χιλιομέτρων βορειοδυτικά του Ακάμα, ανακοίνωσε η Τουρκία, με σχετική Navtex.

Όπως αναφέρει η τουρκική υδρογραφική Υπηρεσία, από αύριο Τρίτη 30 Οκτωβρίου ο «Πορθητής» θα αρχίσει γεωτρήσεις στο πεδίο

Στο γεωτρύπανο θα παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης τα σκάφη SIEM LOUISA, SIEM SASHA και SIEM SOPHIE της Νορβηγίας.

Δείτε την Τουρκική NAVTEX:

TURNHOS N/W : 1069/18

MEDITERRANEAN SEA

DRILLING OPERATIONS BY FATİH, SIEM LOUISA, SIEM SASHA AND SIEM SOPHIE BETWEEN 30 OCT 18-27 APR 19 IN AREA BOUNDED BY;

36 03.96 N - 031 26.84 E

36 05.96 N - 031 26.80 E

36 05.99 N - 031 29.27 E

36 03.99 N - 031 29.31 E

WIDE BERTH REQUESTED.

Ο χάρτης με το σημείο της γεώτρησης:

Σημειώνεται πως η Άγκυρα επέλεξε την 95η επέτειο της ίδρυσης του τουρκικού κράτους, για να βγάλει το τουρκικό γεωτρύπανο στην ανατολική Μεσόγειο, κάνοντας έτσι το ουσιαστικό της βήμα στα ενεργειακά της περιοχής.

Μάλιστα, σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Χουριέτ, στο πρώτο ταξίδι του γεωτρύπανου θα συμμετάσχει και ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας Φατίχ Ντονμέζ.

Εν τω μεταξύ, υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία προχώρησε στη δέσμευση της περιοχής γύρω από την αιγιαλίτιδα ζώνη του Καστελόριζου με την έκδοση σχετικής NAVTEX. Πρόκειται βεβαίως για μία παράνομη ενέργεια. Σύμφωνα με την τουρκική NAVTEX το Πολεμικό Ναυτικό της γειτονικής χώρας στις 31 Οκτωβρίου, την ερχόμενη Τετάρτη δηλαδή, και από τις 11.00 μέχρι τις 15.00 θα πραγματοποιήσει ασκήσεις Έρευνας και Διάσωσης σε περιοχές εκτός των χωρικών υδάτων ξένων χωρών.

Με την έκδοση της τελευταίας NAVTEX, η Τουρκία μεταφέρει το σκηνικό προκλήσεων και στο Αιγαίο και βάζει ξανά στο στόχαστρο το Καστελόριζο, αφού το νησί εξασφαλίζει απόλυτα την ελληνική ΑΟΖ. Είχαν προηγηθεί η έξοδος του Πορθητή, οι προκλητικές δηλώσεις του υπουργού Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ, και του ανόητου συμβούλου του Ταγίπ Ερντογάν, του Γιγίτ Μπουλούτ.

Η παρατεταμένη κατάσταση έντασης στην κυπριακή ΑΟΖ, αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες, καθώς η Τουρκία κομπάζει ότι θα προχωρήσει σε γεώτρηση. Η Τουρκία δεσμεύει ολόκληρη την περιοχή γύρω από την αιγιαλίτιδα ζώνη του Καστελόριζου, και όπως ανακοίνωσε, θα πραγματοποιήσει ασκήσεις Έρευνας και Διάσωσης.

Η Τουρκική NAVTEX: TURNHOS N/W: 1059/18 MEDITERRANEAN SEA SEARCH AND RESCUE (SAR) EXERCISE, ON 31 OCT. 18 FROM 1101Z TO 1500Z OUT OF FOREIGN TERRITORIAL WATERS IN AREA BOUNDED BY; 36 21.44 N – 029 08.88 E (SHORE) 35 39.64 N – 029 08.88 E 35 39.64 N – 029 59.60 E 36 12.92 N – 029 59.60 E (SHORE) CAUTION ADVISED.

Παράλληλα, το «Μπαρμπαρός» συνεχίζει να «κόβει βόλτες» μέσα στην κυπριακή ΑΟΖ, με την ελληνική φρεγάτα «ΣΑΛΑΜΙΣ» να έχει γίνει η «σκιά» του, την ώρα που ο Νίκος Κοτζιάς υποστηρίζει ότι η Άγκυρα γνώριζε για την επέκταση των χωρικών υδάτων.