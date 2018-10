Σημαντική επιτυχία για τη χώρα μας αποτελεί η εκλογή της καθηγήτριας Σοφίας Βιδάλη στην υποεπιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και κάθε απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (Subcommittee for the Prevention of Torture) του ΟΗΕ. Όπως αναφέρει το υπουργείο Δικαιοσύνης είναι η πρώτη φορά που Έλληνας εκλέγεται στο συγκεκριμένο όργανο.

Σύμφωνα με το lawandorder.gr, η SPT έχει ως αποστολή την πρόληψη των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης μεταχείρισης στις χώρες μέλη των Ηνωμένων Εθνών. Για το σκοπό αυτό διενεργεί επισκέψεις σε όλους τους χώρους στέρησης της ελευθερίας, καταθέτει συστάσεις βελτίωσης προς τις αρμόδιες εθνικές αρχές, υποβάλλει προτάσεις σχετικά με την υφιστάμενη νομοθεσία και επικουρεί τους Εθνικούς Μηχανισμούς Πρόληψης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

