«Δεν υπάρχει χρόνος για εμάς, δεν υπάρχει μέρος για εμάς. Ποιο είναι το στοιχείο που οικοδομεί τα όνειρά μας και τώρα γλιστράει μακρυά μας; Ποιος θέλει να ζήσει για πάντα;», λένε οι στίχοι του τραγουδιού «Who wants to live forever» που συνέθεσε ο κιθαρίστας των Queen, Brian May, στο δίσκο «A kind of magic». Τα λόγια θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και προφητικά, καθώς γράφτηκαν ένα χρόνο πριν ο τραγουδιστής του συγκροτήματος, Freddie Mercury πληροφορηθεί για την ασθένεια του (1987), η οποία δημιούργησε παγκόσμιο πανικό, πόνο, στιγματισμό και έκοψε το νήμα της ζωής του στις 24 Νοεμβρίου 1991. Μαζί με αυτού και εκατομμύρια άλλων ανθρώπων.

Από τότε μέχρι σήμερα όμως, πολλά έχουν αλλάξει. Η ανθρωπότητα έχει κάνει τεράστια άλματα για την καταπολέμηση του HIV, του ιού που προκαλεί τη νόσο της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας. Χάρη σε αυτήν την πρόοδο, εκατομμύρια οροθετικοί στον πλανήτη κέρδισαν ξανά το δικαίωμα στη ζωή. Όμως, όσο και να εξελιχθεί η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δεν είναι αρκετή για την αναχαίτιση της επιδημίας. Χρειάζεται πρόληψη, περισσότερη ενημέρωση για το θέμα και η απαραίτητη βελτίωση των συνθηκών θεραπείας των ασθενών. Ειδικά στη χώρα μας.

Ιατρικός κόσμος και οροθετικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, με αφορμή την 1η Δεκεμβρίου, η οποία έχει καθιερωθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ως η Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS. Ειδικοί παθολόγοι - λοιμωξιολόγοι από την Α' Παθολογική Κλινική του νοσοκομείου «ΓΝΑ Γεώργιος Γεννηματάς», εκπρόσωπος της «Θετικής Φωνής» και ο εξειδικευμένος σε θέματα ψυχικής και σεξουαλικής υγείας, διδάκτωρ της ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θάνος Ασκητής μιλούν στο Newpost για το ζήτημα που απασχόλησε και συνεχίζει να απασχολεί την παγκόσμια κοινότητα.

Πόσοι οροθετικοί υπάρχουν στην Ελλάδα;

Πριν περάσουμε στις συνεντεύξεις θα πρέπει να επισημάνουμε κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία που αφορούν το AIDS. Σύμφωνα με το hivaids.gr δεν είναι γνωστό πότε ακριβώς εμφανίστηκε η ασθένεια. Η λοίμωξη HIV άρχισε να παίρνει τη μορφή επιδημίας στην Κεντρική Αφρική στις αρχές της δεκαετίας του ΄70 και ακόμα δεν έχει δοθεί πλήρης εξήγηση στο φαινόμενο της έντονης εξάπλωσης της στην εποχή μας. Η εξάπλωση της νόσου σε παγκόσμια κλίμακα οπωσδήποτε ευνοήθηκε από ερωτικές (ομοφυλοφιλικές και ετεροφυλικές) επαφές χωρίς προφύλαξη αλλά και από τις πρακτικές των χρηστών ενδοφλεβίων ναρκωτικών. Ο ιός δεν μεταδίδεται από έντομα, τουαλέτες, φιλιά ή χειραψία.

Από την αρχή της επιδημίας, σχεδόν 80 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν μολυνθεί με τον ιό HIV και περίπου 40 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν πεθάνει. Συνολικά, 36,9 εκατομμύρια άνθρωποι ζούσαν με τον ιό HIV ως τα τέλη του 2017.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., μέχρι και την 31η Οκτωβρίου του 2018, καταγράφηκαν συνολικά 17.241 περιστατικά HIV λοίμωξης. Το 82,83% εξ αυτών είναι άνδρες. Από το σύνολο των ατόμων αυτών, 4.199 έχουν εμφανίσει AIDS και 10.177 βρίσκονται υπό αντιρετροϊκή θεραπεία. Ο συνολικός αριθμός των θανάτων ανέρχεται στους 2.846.

Τους πρώτους δέκα μήνες του 2018 διαγνώστηκαν και δηλώθηκαν στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 540 περιστατικά HIV λοίμωξης (5 ανά 100.000 πληθυσμού), εκ των οποίων τα 448 (82,96%) αφορούσαν σε άνδρες και τα 92 (17,04%) σε γυναίκες. Οι νέες διαγνώσεις HIV ανά 100.000 πληθυσμού για το πρώτο δεκάμηνο του 2018, είναι σε παρόμοια επίπεδα με εκείνες που δηλώθηκαν το αντίστοιχο χρονικό διάστημα των δύο προηγούμενων ετών και προσεγγίζουν τα προ της επιδημικής έκρηξης επίπεδα, η οποία σημειώθηκε την περίοδο 2011-2013.

«Αιφνιδιαστική κατάσταση»

Η ανθρωπότητα ήρθε αντιμέτωπη με την σκληρή πραγματικότητα του AIDS τη δεκαετία του '80 και του '90. Ο θάνατος που σκορπούσε η ασθένεια προκάλεσε φόβο και πανικό. Για να συνειδητοποιήσει σήμερα ο αναγνώστης το κλίμα που επικρατούσε εκείνη την εποχή, πρέπει να φωτίσουμε το πόσο ενημερωμένοι ήταν οι άνθρωποι πάνω στα αφροδίσια νοσήματα, όταν πρωτοεμφανίστηκε η αρρώστια.

«Καθόλου ενημερωμένοι», ξεκαθαρίζει ο πρόεδρος του «Ινστιτούτο Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας», Θάνος Ασκητής και συνεχίζει λέγοντας: «Εκείνη την εποχή ήταν μία αιφνιδιαστική κατάσταση. Κανείς δεν ήξερε τι συμβαίνει. Υπήρξε ένας τρόμος και ένας πανικός από τη μετάδοση του ιού του AIDS με τις υπερβολικές διαστάσεις μίας επιδημίας. Αλλά ο κόσμος δεν ήταν ούτε ενημερωμένος ούτε εξοικειωμένος με την έννοια της προφύλαξης. Πιο πολύ ήταν σαν στοιχείο αντισύλληψης παρά προφύλαξης από τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Η διαφορά από τότε μέχρι σήμερα είναι ότι είναι οι νέοι είναι καλύτερα ενημερωμένοι. Ουσιαστικά όμως ακόμα και σήμερα δεν ικανοποιητικά τα αποτελέσματα από την προφύλαξη. Η προφύλαξη πρέπει να γίνει εμπέδωση στο πως μεταδίδεται ο ιός και αυτό δεν έχει πείσει πλήρως τον κόσμο μας».

Έτσι βοήθησε το AIDS...

Την εποχή της έξαρσης του AIDS ο πανικός προήλθε γιατί υπήρχε παντελής άγνοια. Οι γιατροί βρέθηκαν αντιμέτωποι με πρωτόγνορες καταστάσεις, λόγω της ανυπαρξίας ειδικών φαρμάκων, μία έλλειψη, η οποία αναπληρώθηκε μετά από χρόνια έρευνας. Πως χειρίζονταν οι γιατροί αυτές τις περιπτώσεις ασθενών;

«Δεν υπήρχε θεραπεία τότε», τονίζει ο παθολόγος-λοιμωξιολόγος, Γιάννης Περδίος, ο οποίος θυμάται τέτοια περιστατικά από το μακρινό 1985. «Οι ασθενείς που είχαν διάφορες επιπλοκές, κυρίως λοιμώξεις, νοσηλεύονταν αλλά ουσιαστική βοήθεια δεν υπήρχε μέχρι που κατέληγαν. Κάναμε τότε συμπτωματική αντιμετώπιση. Εφόσον η άμυνα του οργανισμού έπεφτε, λόγω της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας, μπορούσαν να αναπτυχθούν καρκίνοι ή να προσληφθεί ο οργανισμός από άλλες ασθένειες, όπως το σάρκωμα Καπόζι και διάφορες καταστάσεις που είναι απειλητικές για τη ζωή», συμπληρώνει και υπογραμμίζει το γεγονός ότι ασθένεια βοήθησε πολύ την επιστήμη: «Το AIDS βοήθησε όχι μόνο να αναπτυχθεί η έρευνα πάνω στον ιό αλλά και πάνω σε άλλους ιούς. Αν είχαν λοιμώξεις για παράδειγμα από πνευμονοκύστη πέθαιναν. Τα λεμφώματα ήταν δύσκολα στους χειρισμούς. Υπήρχε εξίσου μεγάλη θνησιμότητα. Από τότε έχουν βελτιωθεί οι καταστάσεις. Οι ασθενείς πέθαιναν είτε από νεοπλασία είτε από λοιμώξεις. Οι λοιμώξεις μερικές αντιμετωπίζονταν μερικές όχι. Με την έλευση των φαρμάκων υπάρχουν περιστατικά που ζούνε από τότε μέχρι σήμερα. Άντεξαν μέχρι να βγούνε τα φάρμακα και πάνε καλά στην υγεία τους».

Στους οροθετικούς χορηγείται δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη, καθώς τα φάρμακά τους είναι ιδιαίτερα ακριβά και υπάρχουν μόνο στα φαρμακεία δημόσιων νοσοκομείων. Η Ελλάδα δεν έχει αντιμετώπισει λόγω της κρίσης κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα με εξαίρεση τους τελευταίους μήνες του 2015. Υπήρχαν συνεχόμενες ελλείψεις σε φάρμακα σε νοσοκομεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, οι οποίες δημιούργησαν έντονη ανησυχία στους οροθετικούς. Μετά τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που είχε κάνει τον Δεκέμβριο του 2015 η «Θετική Φωνή» και με τη δημοσιότητα που πήρε, το θέμα λύθηκε και δεν προέκυψαν από τότε ελλείψεις της έντασης και της διάρκειας εκείνης της εποχής.

«Ήταν εφτά εβδομάδες έντονων ελλείψεων. Για πρώτη φορά έμειναν άνθρωποι χωρίς φάρμακα. Αυτό έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ίδια την αγωγή, μπορεί να πάψει να είναι αποτελεσματική. Αν κάποιος μείνει αρκετό καιρό χωρίς την αγωγή του, αυτή καταστρέφεται. Αυτό σημαίνει, ότι η αμέσως επόμενη αγωγή μπορεί να μην είναι αποτελεσματική ή μπορεί να έχει περισσότερες παρενέργειες. Οι επιπτώσεις δημιουργούνται και στην ψυχολογική υγεία των οροθετικών. Όταν μας λένε οι γιατροί ότι πρέπει να παίρνουμε τα φάρμακα ανά 24ωρο και ξαφνικά λένε στο νοσοκομείο, ότι δεν έχουν να δώσουν, αυτό προκαλούσε πανικό στους οροθετικούς», αναφέρει στο Newpost o Αντώνης Παπάζογλου, οροθετικός και υπεύθυνος ενδυνάμωσης στη «Θετική Φωνή».

Εδώ και 3,5 χρόνια οι οροθετικοί στερούνται εξέτασης ιικού φορτίου

Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει καταγράψει η Θετική Φωνή; «Το κοινό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε όλοι οι οροθετικοί, σε όλη τη χώρα, είναι, ότι εδώ και 3,5 χρόνια δεν γίνονται στην Ελλάδα εξετάσεις ιικού φορτίου», καταγγέλει και εξηγεί: «Η εξέταση ιικού φορτίου διαπιστώνει πόσα αντίγραφα του ιού κυκλοφορούν στο αίμα. Αυτό είναι σημαντικό για δύο λόγους. Πρώτον για να ξέρουμε, ότι η αγωγή μας είναι επιτυχημένη και δεύτερον να ξέρουμε, ότι το ιικό φορτίο είναι μη ανεχνεύσιμο, άρα ότι είμαστε μη μεταδοτικοί. Αυτό είναι ιδιαίτερη πληροφορία για όσους οροθετικούς είναι σε σχέση ή σε όσους επισυνάπτουν σχέσεις με μη οροθετικούς. Αυτή η εξέταση δεν γίνεται στην Ελλάδα πλέον. Το έχουμε καταγγέλει πολλάκις αυτό. Είχαμε συναντηθεί με το Υπουργείο Υγείας, το οποίο σε ανακοίνωσή του έλεγε ότι μέχρι τον Ιούλιο του 2018 θα έχει λυθεί το θέμα, αλλά ακόμα βρίσκεται σε εκκρεμότητα».

«Είναι γνωστό ότι έχουμε κάποια προβλήματα με τη διαχείριση των ασθενών τα τελευταία χρόνια, λόγω της μή πραγματοποίησης μιας εξέτασης που αφορά την παρακολούθησή τους», αναφέρει ο παθολόγος-λοιμωξιολόγος της Α' Παθολογικής του «ΓΝΑ Γεώργιος Γεννηματάς», Γιώργος Ξυλωμένος, επιβεβαιώνοντας στο Newpost τη σημαντικότατη έλλειψη. «Το τεστ ιικού φορτίου δεν γίνεται από το καλοκαίρι του 2015 και μετά. Μετά τον Σεπτεμβρη του 2015 υπάρχουν κάποιες μεμονωμένες απαντήσεις ως προς αυτό το ζήτημα. Τα κριτήρια για το γεγονός ότι δεν γίνεται το τεστ είναι άγνωστα σε εμάς. Πρόκειται για τη βασική εξέταση παρακολούθησης τους ασθενούς. Γίνονται κάποιες προσπάθειες για να λυθεί το πρόβλημα, οι οποίες έχουν αποβεί άκαρπες», υποστηρίζει και επισημαίνει:

«Το θέμα είναι εξαιρετικά υποτιμημένο και με παράξενο τρόπο. Δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Πώς γίνεται 3,5 χρόνια να μην έχουν υπάρξει έντονες αντιδράσεις πάνω στο συγκεκριμένο πρόβλημα; Πραγματικά αναρωτιέμαι».

Πώς αναπληρώνουν αυτήν τη σημαντική έλλειψη οι οροθετικοί; «Υπάρχει μία μεσοβέζικη λύση. Μπορώ να πάω με συνταγή γιατρού και να κάνω την εξέταση σε ιδιωτικό κέντρο, χωρίς να πληρώσω. Αλλά αυτή η εξέταση πλέον καταγράφεται στο ΑΜΚΑ μου. Αυτό δεν το θέλουν οι περισσότεροι οροθετικοί στη χώρα, ιδιαίτερα αυτοί που ζούνε στην περιφέρεια. Επομένως δεν δίνεται λύση στο πρόβλημα», απαντά ο Αντώνης Παπάζογλου και αναλύει τις αρνητικές επιπτώσεις που προκαλούνται από αυτό το ζήτημα: «Αυτό μας οδηγεί στο πρόβλημα της απομόνωσης και της αποξένωσης γιατί οι οροθετικοί είναι κρυμμένοι γενικότερα. Δεν έχουν ένα δίκτυο πέρα από τη Θετική Φωνή, την οποία δεν επιλέγουν όλοι να προσεγγίσουν. Υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν τηλέφωνο και ρωτούν αν θα κρατήσω τα στοιχεία τους. Τέτοιο είναι το επίπεδο φόβου. Αυτό όταν συμβαίνει, οι άνθρωποι ξέρουμε, ότι πέρα από τον γιατρό τους δεν έχουν τίποτα άλλο. Είναι τεράστιο πρόβλημα ο φόβος της αντίδρασης των ανθρώπων επειδή ο HIV έχει το κακό το όνομα από τις προηγούμενες δεκαετίες. Υπάρχουν άνθρωποι που κρύβονται, κλείνονται στον εαυτό τους, δεν επικοινωνούν το πρόβλημά τους».

«Οι περισσότεροι δεν θέλουν να φαίνεται στο ιστορικό τους μέσα στη συνταγογράφηση του ΕΟΠΥ. Είναι κάτι που τους προδίδει», παραδέχεται η διευθύντρια της Α' Παθολογικής Κλινικής του «ΓΝΑ Γεώργιος Γεννηματάς», Μυρτώ Αστρίτη με τον Γιώργο Ξυλωμένο να προσθέτει: «Υπάρχουν άνθρωποι αναγνωρίσιμοι. Δεν μπορεί ο άλλος με μία εξέταση να πάει σε ιδιωτικό κέντρο για να κάνει την εξέταση και να γίνει σούσουρος. Για τους αναγνωρίσιμους είναι απαγορευτικό τελείως. Οπότε αυτό είναι το βασικο πρακτικό πρόβλημα που υπάρχει».

Το AIDS έχει γίνει χρόνια νόσος

Η Μυρτώ Αστρίτη έχει εικόνα της πρώιμης εποχής των φαρμάκων που εισήχθησαν για τη θεραπεία των ασθενών. «Από το 1993 που εφαρμοζόταν μόνο το AZT έχουν αλλάξει πολλά. Τότε υπήρχαν ασθενείς που ήταν στο τελικό στάδιο, δεν μπορούσες να κάνεις τίποτα. Ήμασταν μπροστά σε εξαϋλωμένους ανθρώπους. Ήταν πολύ καταθλιπτική πραγματικότητα. Το φάρμακο ΑΖΤ που δεν χρησιμοποιείται πλέον, αδυνάτιζε τον ασθενή στο πρόσωπο και στα χέρια. Το λίπος συγκεντρωνόταν στην κοιλιά. Λίγο αν ήξερες καταλάβαινες κάποιον αν είχε AIDS», θυμάται η λοιμωξιολόγος διευθύντρια της Α' Παθολογικής Κλινικης και συμπληρώνει: «Φανταστείτε τι χαρά πήραμε όλοι όταν βελτιώθηκε η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Τώρα λέμε στον ασθενή ότι έχει απλά μία χρόνια νόσο. Αντιμετωπίζεται όπως θα διαχειριζόμασταν έναν ηλικιωμένο, δηλαδή ελέγχουμε την πίεσή του, τα νεφρά του. Τότε τι θα έλεγες στον άλλο; Ότι θα πεθάνει σε έναν μήνα; Η σιωπή μας μαρτυρούσε ένα τετελεσμένο γεγονός».

«Ήταν ταχύτατη η εξέλιξη των γεγονότων. Δεν υπάρχουν τέτοια άλματα σε επίπεδο ιατρικής. Έπεσαν πολλά κονδύλια πάνω στην έρευνα. Δεν έχει σχέση η θεραπεία που κάνουμε αυτήν τη στιγμή με αυτή που εφαρμοζόταν πριν από 15χρόνια. Αυτό πρακτικά έχει καταστήσει το νόσημα χρόνιο και την παρακολούθηση των ασθενών πιο πολύ ρουτίνας. Παλιά για χ, ψ,ω λόγους έπρεπε να παρακολουθούμε συχνότερα τους ανθρώπους γιατί εμφανίζονταν παρενέργειες από τα φάρμακα. Αυτήν τη στιγμή, οι περισσότεροι ασθενείς εφόσον είναι καλά συμμορφωμένοι στην παρακολούθηση και στη λήψη φαρμάκων και εφόσον διαγιγνώσκονται έγκαιρα, κάτι που είναι επίσης σημαντικό, έχουν μία αρκετά καλή πορεία, χωρίς πολλές επισκέψεις στα νοσοκομεία, λιγότερες εξετάσεις κάτι που καθιστά και το κόστος λιγότερο για το κράτος», αναφέρει ο Γιώργος Ξυλωμένος.

Η επιστημονική ομάδα υποστηρίζει, ότι τουλάχιστον στο νοσοκομείο που εργάζεται η ύπαρξη προβλημάτων είναι ισχνή. «Είναι από τις ομάδες ασθενών που έχουν την καλύτερη παρακολούθηση σε σχέση με άλλους. Είναι οι μόνοι που έχουν τον «προσωπικό» τους γιατρό μέσα σε ένα νοσοκομείο και μπορούν να αποτανθούν ανά πάσα στιγμή. Νοσηλεύονται σε ειδικές συνθήκες. Ειναι πολύ πιο προνομιούχοι στην παρακολούθηση», λέει η Μυρτώ Αστρίτη, η οποία υπογραμμίζει το γεγονός, ότι σε μερικά χρόνια δεν θα υπάρχουν ειδικές μονάδες για τους ασθενείς του AIDS: «Θα μπορούν να νοσηλευτούν παντού σε ένα νοσοκομείο. Γιατί δεν θα αλλάζει κάτι σε σχέση με τους υπόλοιπους. Είναι ελάχιστοι κάποιοι που εκδηλώνουν νοσήματα, αυτά που λέμε καθοριστικά για AIDS, όπως πνευμονοκύστη καρίνι, τοξόπλασμα, εγκεφαλίτιδα. Θα είναι αυτοί που θα μπορούν να νοσηλεύονται για οτιδήποτε, όπως για ένα χειρουργείο κατάγματος για παράδειγμα».

Όσον αφορά τις ελλείψεις των τελών του 2015 «...εμείς εδώ στο Γεννηματάς δεν αντιμετωπίσαμε αυτό το πρόβλημα. Αυτό έχει να κάνει με θέμα της διοίκησης, του φαρμακείου και του προγραμματισμού που κάνει στο μπάτζετ του. Σε αυτό το κομμάτι ήμασταν τυχεροί», αναφέρει ο Γιώργος Ξυλωμένος.

Αντιμετωπίζοντας το στίγμα των οροθετικών

Ο HIV έχει μπει στη ζωή μας. Πόσο όμως είναι εξοικειωμένη η ελληνική κοινωνία με τους ανθρώπους που φέρουν τον ιό; Πόσο ενημερώνονται οι πολίτες και πώς αντιμετωπίζονται οι οροθετικοί; Σε αυτά τα ερωτήματα καλείται να απαντήσει ο Αντώνης Παπάζογλου, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που έρχονται σε επαφή οι οροθετικοί όταν προσεγγίζουν τη «Θετική Φωνή» και θέλουν να ζητήσουν κάτι ή να μιλησουν με κάποιον.

«Στην ουσία αυτό που προσφέρουμε στους οροθετικούς είναι το να μιλήσουν και να δεχτούν υποστήριξη για τα προβλήματα τους από κάποιον που είναι και ο ίδιος οροθετικός. Αυτό λέγεται υποστήριξη στη βάση των ομοτίμων, οροθετικός προς οροθετικό. Αυτή είναι η δουλειά μου», αναφέρει ο υπεύθυνος ενδυνάμωσης της «Θετικής Φωνής».

Ποιοι είναι οι άνθρωποι που επικοινωνούν με το 210 86 27 572; «Υπάρχουν τρεις διακριτές κατηγορίες. Υπάρχουν οι φρεσκοδιαγνωσμένοι. Υπάρχουν οι παλιοί που θα ρωτήσουν για προνομιακά τους δικαιώματα και τις παροχές, τις γραφειοκρατικές διαδικασίες με το κράτος. Υπάρχει και η κατηγορία των ανθρώπων που δεν έχουν HIV και παίρνουν για να ενημερωθούν. Κατά κανόνα όμως τους έχει συμβεί κάτι. Είτε έχουν κάνει μία επικίνδυνη επαφή, είτε έχουν σχέση με σύντροφο οροθετικό ή υποπτεύονται, ότι είναι οροθετικός, ή είναι γονείς οροθετικού. Δεν παίρνει κάποιος για να ενημερωθεί... ακαδημαϊκά. Συνήθως έχει συμβεί κάτι και συνήθως είναι άνθρωποι σε πανικό. Οπότε υποστηρίζουμε όλους τους ανθρώπους που προσεγγίζουν τη θετική φωνή, όχι μόνο τους οροθετικούς. Μπορεί να είναι σύντροφος οροθετικού, μπορεί να είναι γονιός οροθετικού. Μέσα από αυτό βοηθάμε για τον αποστιγματισμό και τον ίδιο τον οροθετικό εμμέσως», λέει ο Αντώνης Παπάζογλου.

Τι σημαίνει να είναι ένας άνθρωπος σήμερα οροθετικός και τι πρέπει να γνωρίζουν οι υπόλοιποι άνθρωποι; «Ένας οροαρνητικός που θα έρθει σε επαφή με τη Θετική Φωνή και θα του εξηγηθεί πως κολλάει ή δεν κολλάει ο ιός, θα του εξηγηθεί η διαφορά του HIV με το AIDS, θα του εξηγηθεί, ότι ο οροθετικός δεν μπορεί να κολλήσει τον HIV αν γνωρίζει το στάτους του και παίρνει αγωγή. Άρα δεν πρέπει να φοβάμαι αυτόν τον οροθετικό, να φοβάμαι αυτόν που δεν έχει διαγνωστεί ή όποιον δεν έχει κάνει ποτέ του ένα τεστ. Αυτό βοηθά στην αποστιγματοποίηση. Ουσιαστικά παίρνει ο καθένας μία επίσημη ενημέρωση, τι σημαίνει σήμερα να είναι κάποιος οροθετικός. Και ο ίδιος δεν θα πεθάνει, δεν ισχύουν όσα υπήρχαν στο παρελθόν. Από την άλλη ο οροθετικός που είναι σε πετυχημένη αγωγή δεν μπορεί να μεταδώσει τον ιό. Άρα βοηθώ στην άρση του στίγματος. Ο οροθετικός δεν είναι κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Ανακατευθύνουμε δηλαδή την προσοχή των ανθρώπων που δεν έχουν HIV στο τι να πρέπει να φοβούνται, όχι τον άγνωστο HIV που κάποτε ήταν τρομακτικός».

Στη Θετική Φωνή επισημαίνουν ως μέγιστο πρόβλημα τη στιγματοποίηση των οροθετικών. «Προφανώς δεν είμαστε στην ίδια κατάσταση των δεκαετιών 80-90 για το πως βλέπει η κοινωνία τους οροθετικούς και πως βλέπει ο ιατρικός κόσμος τους οροθετικούς. Δεν έχουμε γιατρούς με σκάφανδρα ούτε τις ακραίες αντιδράσεις από το οικογενειακό περιβάλλον που κατά κανόνα έδιωχνε τους οροθετικούς από τα σπίτια τους τότε. Αυτό το οποίο δεν έχει αλλάξει είναι, ότι το στίγμα παραμένει. Μπορεί να μη δημιουργεί ο HIV ακραίες αντιδράσεις. Εξακολουθεί όμως να είναι ανεπιθύμητος, εξακολουθεί ο οροθετικός να είναι υπό διωγμό και υπό μόνιμο καθεστώς φόβου. Γιατί δεν χρειάζεται να έχεις υποστεί ο ίδιος αυτό που φοβάσαι, αρκεί να το έχει υποστεί η κοινότητά σου. Δεν χρειάζεται να απολυθώ από τη δουλειά μου, όταν ξέρω ότι αυτό συμβαίνει σε άλλες δουλειές. Υπάρχουν γιατροί που αρνούνται να εξετάσουν οροθετικούς. Σε εμένα δεν έχει συμβεί ποτέ, αλλά ξέρω πολλές περιπτώσεις, στις οποίες έχει συμβεί. Έχουν καταγγελθεί τέτοιες υποθέσεις στη Θετική Φωνή. Όλοι μας λοιπόν φοβόμαστε μη μας συμβεί. Αυτό υποβιβάζει την ποιότητα ζωής των οροθετικών και έχει επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία», υποστηρίζει.

Τα checkpoints και πως θα κοπεί η αλυσίδα της μετάδοσης

Όλος ο κόσμος αναρωτιέται αν υπάρχει η ελπίδα για την εξάλειψη του ιού του AIDS. «Δε γίνονται τρελές εξελίξεις πια. Είναι λίγα τα νέα φάρμακα που βγαίνουν. Περισσότερο επικεντρώνονται στη βελτίωση του σχήματος της χορήγησης φαρμάκων. Να κάνουμε από 10 τα χάπια 1. Παλιά τα έπαιρναν με τις χούφτες. Τώρα πάμε στο ένα χάπι τον μήνα, κάτι που βελτιώνει πολύ τη ζωή των οροθετικών. Η λύση θα ήταν το εμβόλιο. Αλλά η συμπεριφορά του ιού είναι τέτοια που όλες οι προσπάθειες για να βγει κάποιο εμβόλιο έχουν αποτύχει παταγωδώς. Μάλλον είμαστε στο στάδιο της χρόνιας καταστολής», απαντά η Μυρτώ Αστρίτη.

Όλοι οι φορείς που ασχολούνται με το θέμα HIV-AIDS επισημαίνουν τη σημασία της πρόληψης αλλά και της έγκυρης διάγνωσης. Ειδικά στο τελευταίο κομμάτι ρίχνει πολύ μεγάλο βάρος η «Θετική Φωνή» μέσω των checkpoints, τα οποία παρέχουν δωρεάν τεστ, όχι μόνο την 1η Δεκεμβρίου, αλλά και όλον τον χρόνο. «Αποστολή τους είναι να προάγουν το να εξεταζόμαστε τακτικά ως μέρος της σεξουαλικής ζωής. Όποιος έχει ενεργή σεξουαλική ζωή πρέπει να κάνει συνήθειo του να εξετάζεται τακτικά. Οι άνθρωποι μπορούν να εξεταστούν δωρεάν σε σημεία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, αφού κλείσουν ανώνυμα ραντεβού για εξέταση HIV και ηπατίτiδες B και C. Πλέον δεν γίνεται κανένα δωρεάν τεστ για τον HIV στα δημόσια νοσοκομεία», λέει ο Αντώνης Παπάζογλου και εξηγεί τη διαδικασία του τεστ: «Το τεστ είναι ακόμα πιο γρήγορο από αυτό του σάλιου. Παίρνουμε μία σταγόνα αίματος από το δάχτυλο και βγαίνει αποτέλεσμα σε 1-2 λεπτά αντί του σάλιου που έβγαζε σε 25 λεπτά. Πρόκειται για τεστ ELISA το οποίο ανιχνεύει αντισώματα. Ανιχνεύουν τον ιό εμμέσως από τα αντισώματα του ιού που υπάρχουν στο σώμα. Εάν η ELISA αντιδράσει τότε κάνουμε το ακριβότερο τεστ, το Western Blot».

Εκτός από τη «Θετική Φωνή» το ΚΕΕΛΠΝΟ έχει σχεδιάσει ενημερωτική εκστρατεία με κεντρικό μήνυμα «κάνε την εξέταση για τον ιό του HIV». Η έγκαιρη διάγνωση, η μείωση του αριθμού των ατόμων που δε γνωρίζουν την οροθετικότητά τους και η ενημέρωση του πληθυσμού για τη δυνατότητα δωρεάν και ανώνυμου ελέγχου αποτελούν τους βασικούς σκοπούς της φετινής καμπάνιας για το 2018, στο πλαίσιο της επίτευξης του στόχου του προγράμματος του ΟΗΕ για τον ιό του AIDS (UNAIDS) για το 2020. «Είναι η περίφημη εφαρμογή του 90 90 90. Δηλαδή έγκαιρες διαγνώσεις, έγκαιρες θεραπείες και να τους έχεις με μη ανεχνεύσιμο ιό όλους έγκαιρα. Το κάθε 90 είναι μία κατηγορία. Αν το καταφέρουμε αυτό, στην ουσία κόβουμε την αλυσίδα της μετάδοσης», επισημαίνει ο Γιώργος Ξυλωμένος.

«Ρώσικη ρουλέτα το σεξ χωρίς προφυλακτικό»

Για έναν οροαρνητικό η σημασία της προφύλαξης είναι τεράστια κάτι που επαναλαμβάνει πολλάκις ο Θάνος Ασκητής. «Αν δείτε τα στοιχεία του 2017 θα παρατηρήσετε ότι έχουμε μία μικρή αύξηση σε σχέση με το 2016. Αυτό δείχνει, ότι δεν βάζουμε μυαλό. Τα στοιχεία του ΚΕΕΛΠΝΟ δείχνουν, ότι έχουμε αύξηση της τάξεως το 25%. Οι τρόποι μετάδοσης σχεδόν 1/2 είναι μέσω της σεξουαλικής επαφής, κυρίως ομοφυλικού χαρακτήρα. Γιατί ο ιός εδράζει μέσα στο έντερο, όπου βρίσκει τις κατάλληλες συνθήκες. Βεβαίως και οι κολπικές επαφές είναι επικίνδυνες. Άρα χωρίς προφυλακτικό είναι σαν να παίζεις ρώσικη ρουλέτα. Καμία άλλη μέθοδος δεν προφυλάσσει», λέει και αποκαλύπτει: «Στην Ελλάδα έχουμε φτάσει στο σημείο να είναι περισσότερο ενημερωμένες οι ιερόδουλες από τις υπόλοιπες γυναίκες. Υπάρχει πολύ ευκαιριακό σεξ, απροφύλακχτο και δυστυχώς πολύ επικίνδυνο. Οι γυναίκες επειδή είναι πιο απελευθερωμένες τα τελευταία χρόνια είναι περισσότερο εκτεθιμένες στον κίνδυνο».

Καταλήγοντας ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας αναφέρει: «Θυμόμαστε το AIDS κάθε 1η Δεκεμβρίου. Αυτό είναι λίγο κακό και τραγικό. Δεν είναι μία γιορτή. Είναι μία καθημερινή πρακτική της ζωής, γιατί η σεξουαλική ζωή είναι η αυθόρμητη συναισθηματική αντίδραση του πάθους και της έλξης, που το μυαλό σταματά να σκέφτεται λογικά και πολλές φορές ένα λεπτό είναι μοιραίο για τη ζωή. Δυστυχώς πολλοί νέοι άνθρωποι, κυκλοφορούν με το προφυλακτικό στην τσέπη και δεν το χρησιμοποιούν... Δεν το ζητούν και τα κορίτσια. Πρέπει να σπάσουμε τη ντροπή και να πούμε σε όσους θέλουν να χαρούν τη ζωή, ότι αυτή είναι σημαντική μόνο με προφύλαξη. Το μεγαλύτερο αγαθό της ζωής είναι η υγεία και αυτή δεν διαπραγματεύεται την ηδονή. Ούτε η ηδονή πρέπει να είναι το στιγμιαίο πάθος που ο εγκέφαλος θολώνει, το πουλί διειδύει μέσα στη γυναίκα και... όποιον πάρει ο Χάρος. Η σεξουαλική αγωγή που δεν υπάρχει στα σχολειά έχει ένα μεγάλο σύνθημα, “μάθε να αγαπάς τον εαυτό σου”. Και όμως η Πολιτεία αγνοεί αυτό το σύνθημα. Όταν προφυλάσσεσαι δεν μολύνεσαι».

Η 1η Δεκεμβρίου είναι μία μέρα μνήμης για τους ανθρώπους που χάθηκαν από AIDS τα προηγούμενα χρόνια. Ο ιός δεν έκανε διακρίσεις. Νόσησαν και πέθαναν πολλές διάσημες προσωπικότητες, όπως ο Freddie Mercury, που αναφέρθηκε στον πρόλογο, μέρος της περιουσίας του οποίου δόθηκε στην έρευνα για τον HIV και τις τελευταίες εβδομάδες παίζεται στους κινηματογράφους η ταινία για τη ζωή του. Η συγκεκριμένη ημερομηνία αποτελεί μία καλή αφορμή, για να ασχοληθούμε με το θέμα, να ανοίξουμε τα μάτια μας, να ενημερωθούμε, να προφυλαχθούμε, αλλά και να άρουμε τις προκαταλήψεις και τον ρατσισμό. Γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερη αρρώστια από την κοινωνική απομόνωση. Όλοι οι άνθρωποι στις δυσκολίες τους έχουν ανάγκη από κάποιον να τους στηρίξει και να τους πει... show must go on!

