Σε περισσότερους από 2.500 ευάλωτους μετανάστες και πρόσφυγες, που έφτασαν στην ενδοχώρα από τα νησιά του ΒΑ Αιγαίου, από τις 29 Οκτωβρίου μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου, παρέχει προσωρινή στέγαση και υπηρεσίες ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Σύμφωνα με τον ΔΟΜ, μεταξύ των επωφελούμενων είναι 1.086 γυναίκες και 818 παιδιά. Στις δομές φιλοξενούνται σήμερα 493 οικογένειες με ανήλικα παιδιά, γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης, μονογονεϊκές οικογένειες και άτομα με ψυχικά και σωματικά τραύματα.

«Μέσω του προγράμματος FILOXENIA, o ΔΟΜ έχει στόχο να ανακουφίσει πρόσφυγες και μετανάστες που διαβιούν υπό αντίξοες συνθήκες σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης στα νησιά», ανέφερε ο επικεφαλής του ΔΟΜ Ελλάδας, Τζιανλούκα Ρόκο. Και πρόσθεσε: «Υποστηρίζουμε την ελληνική κυβέρνηση στο σχέδιο αποσυμφόρησης των νησιών από το καλοκαίρι και με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουμε στόχο τη δημιουργία 6.000 προσωρινών θέσεων φιλοξενίας στην ελληνική ενδοχώρα».

Η πλειονότητα των επωφελούμενων, φιλοξενούνται σε προσωρινή δομή στο Πόρτο Χέλι -520 άτομα- ενώ 417 και 386 άτομα διαμένουν σε δομές στην Κόρινθο και τον Μαραθώνα αντίστοιχα.

Οι περισσότεροι είναι από τη Συρία (711), το Ιράκ (684), το Αφγανιστάν (380), τη Σομαλία (97) και την Παλαιστίνη (79).

Ο ΔΟΜ λειτουργεί 11 ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα με εξειδικευμένο προσωπικό όπως υπεύθυνους δομής, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, νομικούς συμβούλους και διερμηνείς.

Το πρόγραμμα «FILOXENIA - Temporary Shelter and Protection for the Most Vulnerable Migrants in Greece», χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με απευθείας διαχείριση από τη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG HOME).

