Επιστήμονες και μηχανικοί ετοιμάζονται να ξεκινήσουν το μνημειώδες έργο της λεπτομερούς χαρτογράφησης της τεράστιας έκτασης του ποταμού Γάγγη που διέρχεται την Ινδία. Αν και το πρόγραμμα υπολογίζεται να διαρκέσει περίπου οκτώ μήνες, η επιστημονική ομάδα ανυπομονεί να ξεκινήσει ώστε να αποφύγει τυχόν καθυστερήσεις που θα προκαλέσουν οι μουσώνες.

Σκοπός τους είναι να δημιουργήσουν την πιο περιεκτική εικόνα που έχει δημιουργηθεί ποτέ στην ιστορία της τοπογραφίας του ποταμού και των κατοικήσιμων οικισμών γύρω από αυτόν ώστε να εντοπίσουν τα απόβλητα και να βοηθήσουν τις αρχές να καθαρίσουν έναν από τους πιο μολυσμένους ποταμούς σε παγκόσμιο επίπεδο.

«Είναι μια μάχη ενάντια στον χρόνο», αναφέρει ο Girish Kumar, επικεφαλής του προγράμματος.

Τα μικρά αεροσκάφη που θα χρησιμοποιήσει η ομάδα είναι εξοπλισμένα με όργανα LIDAR (Light Detection and Ranging) που επιτρέπουν τη συλλογή υψομετρικών δεδομένων μεγάλης πυκνότητας και ακρίβειας χρησιμοποιώντας τεχνικές σάρωσης με δέσμη laser, θα σαρώσουν με μεγάλη ακρίβεια το έδαφος και τη βλάστηση κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισμού. Σύντομα θα ξεκινήσουν τις πτήσεις σαρώνοντας ένα μέτρο τη φορά μέχρι να καλύψουν την έκταση των 2.525 χλμ του ποταμού που περνάει από τη χώρα της Ινδίας.

Αν όλα πάνε καλά, ο τρισδιάστατος χάρτης θα είναι διαθέσιμος μέχρι το τέλος του επόμενου έτους.

Επιπλέον, το πρόγραμμα θα δημιουργήσει χάρτες υψηλής ανάλυσης του αποχετευτικού συστήματος σε μεγάλες παράχτιες πόλεις, του συστήματος δηλαδή που είναι υπεύθυνο για την έκχυση λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων στο ποτάμι. Υπολογίζεται πως 600 εκατ. άνθρωποι ζουν στη λεκάνη του Γάγγη και εξαρτώνται από αυτόν αφού χρησιμοποιούν τα νερά του, αν και ακάθαρτα, για να πλυθούν και να ξεδιψάσουν. Θεωρείται ιερός ποταμός από μεγάλο μέρος του πληθυσμού, τους ινδουιστές, που σ’ αυτόν βλέπουν την ενσάρκωση της θεάς Γάγγα και χρησιμοποιούν τα νερά σε θρησκευτικές τελετές.

Οι χάρτες που θα δημιουργηθούν θα βοηθήσουν να καταλάβουμε πώς αναπτύσσονται οι παράχτιες πόλεις γύρω από τις ακτές του ποταμού και πώς διαβρώνονται οι όχθες του ποταμού. Έτσι, θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τις πλημμύρες, υποστηρίζει η κυβέρνηση.

Το πρόγραμμα θα κοστίσει 870 εκατ. ρουπίες (περίπου 11 εκατ. ευρώ).

Ανησυχίες για την πρόσβαση στα δεδομένα

«Οι κυβερνήσεις εκνευρίζονται με τις αποτυχίες», σχολιάζει ο Abed Hossain, καθηγητής στο Bangladesh University of Engineering and Technology in Dhaka, ειδικός στην απορρύπανση των ποταμών. Aν η χαρτογράφηση δεν φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα τότε η κυβέρνηση ανησυχώντας για την δυσφήμησή της, θα απαγορέψει την πρόσβαση σε συγκεκριμένα δεδομένα. Συνεπώς, τα οφέλη αυτής της λεπτομερής χαρτογράφησης θα χαθούν.

Αυτή η χαρτογράφηση (Mapping Mother Ganges) αποτελεί μέρος της τάσης της ινδικής κυβέρνησης να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία για να παρακολουθήσει και καθαρίσει τελικά τον ποταμό. Το 2015, η κυβέρνηση ενέκρινε 200 δισ. ρουπίες (περίπου 2.500.000 ευρώ) για τον επίσημο καθαρισμό του ποταμού Γάγγη, μια πραγματικά μεγάλη προσπάθεια επεξεργασίας λυμάτων, μείωσης της βιομηχανικής ρύπανσης και ενημέρωσης της υγιεινής στις αγροτικές περιοχές, υπεύθυνες για τα ανθρώπινα απόβλητα που καταλήγουν στον ποταμό. Η κυβέρνηση επίσης δεσμεύτηκε να κατασκευάσει κρεματόρια για να αποτρέψει επιπλέον ταφές στο ποτάμι.

Πηγή: ΝΑΤURE / Lou Del Bello