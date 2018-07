Τα κύματα καύσωνα μπορούν να μειώσουν την παραγωγικότητα επιβραδύνοντας τη σκέψη, ακόμα και σε νέα και υγιή άτομα, αναφέρει μια μελέτη.

Ερευνητές του Harvard ανακάλυψαν ότι κατά την περίοδο ενός καλοκαιρινού κύματος καύσωνα, οι σπουδαστές που έμεναν σε κοιτώνες χωρίς κλιματισμό είχαν διαρκώς μειωμένες αποδόσεις σε τεστ γνωσιακής λειτουργίας μίας εβδομάδας από τους σπουδαστές που έμεναν σε κτίρια με κλιματισμό.

«Για πρώτη φορά μπορέσαμε να βρούμε μια δραματική συνέπεια του καύσωνα σε νεαρούς υγιής ενήλικες» είπε ο επικεφαλής συγγραφέας Jose Guillermo Cedeno Laurent, ερευνητής και υποδιευθυντής του προγράμματος για υγιή κτίρια στο Harvard T.H. Chan School of Public Health στη Βοστώνη.

«Στα άτομα της ομάδας που δεν είχαν κλιματισμό παρατηρήθηκε μεγαλύτερος χρόνος αντίδρασης και λιγότερη ακρίβεια συγκριτικά με τα άτομα της άλλης ομάδας» είπε στο Reuters Health.

Οι ερευνητές παρακολούθησαν 44 πτυχιούχους και προπτυχιακούς σπουδαστές στο τέλος της εφηβείας τους έως και γύρω στα 20 για 12 συνεχόμενες ημέρες κατά τη διάρκεια του Ιουλίου το 2016. Εικοσιτέσσερις σπουδαστές έμεναν σε κτίρια που είχαν κατασκευαστεί τη δεκαετία του 90΄ και διέθεταν κεντρικό κλιματισμό, ενώ 20 έμεναν σε χαμηλά κτίρια νεο-γεωργιανού στυλ κατασκευής 1930-1950 χωρίς κλιματισμό.

Οι επιστήμονες σχεδίασαν το δωδεκαήμερο πείραμά τους έτσι ώστε να περιέχει στη σειρά πέντε ημέρες κύμα καύσωνα, πέντε ημέρες ήπιες θερμοκρασίες, και δύο ημέρες με πιο ψυχρό καιρό.

Οι θερμοκρασίες μέσα στα κτίρια που δεν είχαν κλιματισμό κυμαίνονταν από 26,3 °C έως 30,4°C. Αντίθετα, οι θερμοκρασίες μέσα στα κτίρια με κλιματισμό κυμαίνονταν από 21,4°C έως 25°C.

Κάθε πρωί οι σπουδαστές έκαναν δύο τεστ γνωσιακής λειτουργίας στα κινητά τους. Το πρώτο τεστ, που απαιτούσε από τους σπουδαστές να εντοπίσουν το χρώμα των εμφανιζόμενων λέξεων, υπολόγιζε την ταχύτητα αντίδρασής τους και την ικανότητα συγκέντρωσης και απομόνωσης των περισπασμών. Το δεύτερο τεστ, που περιελάμβανε απλά προβλήματα αριθμητικής, υπολόγιζε τη λειτουργική μνήμη και την ταχύτητα της σκέψης.

Κατά τη διάρκεια του κύματος καύσωνα, οι σπουδαστές της πρώτης ομάδας, στα κτίρια που δεν είχαν κλιματισμό, εμφάνισαν 13,4% λιγότερο χρόνο αντίδρασης στο πρώτο τεστ και 13,3% χαμηλότερη βαθμολογία στο δεύτερο τεστ των μαθηματικών, συγκριτικά με τους σπουδαστές της άλλης ομάδας.

Σχετικά όμως με τις συνέπειες των πολύ υψηλών θερμοκρασιών σε ευαίσθητες ομάδες, σε πολύ νεαρά ή πολύ ηλικιωμένα άτομα, που κινδυνεύουν να πεθάνουν έχουν γίνει πολύ περισσότερες έρευνες, αναφέρουν οι επιστήμονες στο PLOS Medicine.

«Η έρευνα όμως αυτή εξετάζει τις συνέπειες του καύσωνα σε μια ομάδα που όλοι θεωρούμε γενικά ανθεκτική» λέει ο συνεργάτης της έρευνας Joe Allen, συνδιευθυντής του Center for Climate, Health and the Global Environment στο Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Και παρόλο που τα ΜΜΕ αναφέρονται συχνά στα άτομα που πεθαίνουν πρόωρα, «η αλήθεια είναι ότι εκατομμύρια επηρεάζονται από τα κύματα καύσωνα», σημειώνει ο Allen. «Και με την κλιματική αλλαγή και την αυξανόμενη διάρκεια των θερμικών κυμάτων, θα δούμε μια αυξανόμενη επίδραση στην απόδοση και την εκμάθηση»

Η νέα μελέτη «συνεισφέρει στην ταχέως αναπτυσσόμενη βιβλιογραφία αναφορικά με τις συνέπειες της έκθεσης στον καύσωνα με βάση τα αποτελέσματα των σπουδαστών», αναφέρει ο Jisung Park, ένας επίκουρος καθηγητής των Επιστημών Περιβάλλοντος και Υγείας στο Fielding School of Public Health του Πανεπιστημίου στην Καλιφόρνια. «Η μελέτη αυτή συνάδει με άλλες παρόμοιες που έχουν γίνει αναφορικά με τις δραματικές συνέπειες που φέρνουν οι υψηλές θερμοκρασίες στην μάθηση τόσο στο σπίτι όσο και στο σχολείο.»

Κανείς δεν ξέρει γιατί ακριβώς δεν είμαστε, καθώς φαίνεται, το ίδιο έξυπνοι και όταν ζεσταινόμαστε. Η αιτία ίσως είναι επειδή το σώμα στέλνει περισσότερο αίμα μακριά από συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου καθώς προσπαθεί να ρίξει τη θερμοκρασία, σύμφωνα με τον Park, που δεν συμμετείχε στη συγκεκριμένη μελέτη.

«Βέβαια η αλήθεια είναι ότι τα κύματα καύσωνα θα γίνουν πιο συχνά», σημειώνει ο Park. «Ενώ αύξηση δύο βαθμών της μέσης θερμοκρασίας ίσως να μην φαίνεται σημαντική, μια παρατεταμένη περίοδος 30 ημερών αυξημένης θερμοκρασίας μπορεί να γίνει ιδιαίτερα κρίσιμη.

Πηγή: bit.ly/2zBXOJY PLOS Medicine, REUTERS