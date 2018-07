Εδώ και καιρό πιστεύεται ότι τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα έχουν θετική επίδραση στην καρδιά, αλλά η πρόσληψή τους από τα συμπληρώματα διατροφής δεν προσφέρει πολλά στην προστασία της καρδιάς, σύμφωνα με νέα μεγάλη έρευνα.

Η έρευνα ανέλυσε στοιχεία από 112.059 ασθενείς που συμμετείχαν σε 79 μικρότερες τυχαιοποιημένες μελέτες. Βρέθηκε ότι τα συμπληρώματα με ω-3 δεν είχαν καμία ή σχεδόν καμία επίδραση στην προστασία της καρδιάς ή του εγκεφάλου.

Παρόλα αυτά, τα συμπληρώματα ω-3 μείωσαν τα τριγλυκερίδια. Το μειονέκτημα όμως είναι ότι μείωσαν επίσης και τα επίπεδα της καλής χοληστερόλης, σύμφωνα με ευρήματα που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Cochrane Library.

«Κοιτάζοντας τα ευρήματά μας, αυτό που με εντυπωσιάζει είναι ότι τόσο καιρό πιστεύαμε στα οφέλη των ω-3 λιπαρών για την καρδιά και την υγεία μας», είπε η εισηγήτρια Lee Hooper, διατροφολόγος και ερευνήτρια στο Norwich Medical School του University of East Anglia στη Βρετανία.

«Οι μελέτες είναι πολύ σαφείς. Υψηλής ποιότητας έρευνες των τελευταίων δεκαετιών δείχνουν ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει καμία ή σχεδόν καμία επίδραση σε καρδιοπάθειες, αρρυθμίες ή εγκεφαλικά», σημειώνει η Hooper.

Η Hooper και οι συνεργάτες της έλεγξαν τα δείιγματα από τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες ασθενών από ένα έως έξι χρόνια.

Η έρευνα βρήκε πράγματι οφέλη από την κατανάλωση ελαίου αγριοκράμβης και ξηρών καρπών, ιδιαίτερα στην πρόληψη της αρρυθμίας. Αλλά σύμφωνα με την Hooper, τα οφέλη ήταν μικρά. Για παράδειγμα, 143 άτομα θα έπρεπε να αυξήσουν την κατανάλωση κραμβέλαιου για να αποτρέψουν ουσιαστικά την εμφάνιση αρρυθμίας. Και 1.000 άτομα θα έπρεπε να αυξήσουν την κατανάλωση κραμβέλαιου για να προστατευτούν από το εγκεφαλικό ή από καρδιοπάθειες που μπορούν να οδηγήσουν στο θάνατο.

Αν και τα στοιχεία της έρευνας δεν έδειξαν οφέλη των ω-3 με τη μορφή συμπληρώματος διατροφής ως προς την πρόληψη του εγκεφαλικού και της καρδιακής προσβολής, η Hooper δεν μπορεί ακόμα να συμβουλέψει τον κόσμο να πετάξει τα χάπια του.

«Κι αυτό, επειδή τα συμπληρώματα ω-3 μειώνουν πράγματι τα τριγλυκερίδια. Αν λοιπόν, ο γιατρός συμβουλεύει κάποιον να παίρνει κάψουλες με ω-3 λιπαρά (από ιχθυέλαιο), τότε θα πρέπει να συνεχίσει να τις παίρνει. Για εμάς τους υπόλοιπους, η πρόσληψη ω-3 λιπαρών δεν έχει κάποιο όφελος.»

«Οι μελέτες όμως είναι σχετικά πρόσφατες και επομένως θα ήταν δύσκολο να δούμε αν τελικά προλαμβάνουν καρδιακά επεισόδια, εγκεφαλικά ή και τον θάνατο. Ακόμα δεν γνωρίζουμε τα μακροπρόθεσμα οφέλη τους», συμπληρώνει η Dr Zhaoping Li, καθηγήτρια ιατρικής και διευθύντρια στο Center for Human Nutrition του David Geffen School of Medicine στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, η οποία όμως δεν συμμετείχε στην παραπάνω έρευνα.

Επιπλέον, η Li υποστηρίζει πως οι συμμετέχοντες στην έρευνα ακολουθούν διαφορετική διατροφή και αυτό επηρεάζει το αποτέλεσμα μια και τα συμπληρώματα διατροφής Ω3 είναι πιθανότερο να επιδρούν περισσότερο σε όσους προσλαμβάνουν μικρές ποσότητες σε ω-3 από τις διάφορες τροφές τους.

«Δεν με εντυπωσιάζουν ιδιαίτερα τα αποτελέσματα», είπε ο Dr Michael Blaha, διευθυντής της κλινικής έρευνας στο Johns Hopkins Ciccarone Center for the Prevention of Heart Disease στη Βαλτιμόρη. «Υπάρχει μια τάση στα αρνητικά αποτελέσματα των ερευνών που ασχολούνται με αυτά τα συμπληρώματα. Και γενικά, δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος να επιφορτώνουμε την υγιεινή διατροφή κάποιου με επιπλέον συμπληρώματα διατροφής.»

«Δεν εννοώ ότι τα ω-3 λιπαρά δεν είναι σημαντικά. Όμως είναι σαφώς προτιμότερο να γίνεται η πρόσληψή τους μέσα από τις τροφές παρά από τα διάφορα συμπληρώματα.» συμπλήρωσε.

Πηγή: REUTERS / Linda Carroll