Οι Kardashians απειλούν την ανθρωπιά μας;

Τηλεοπτικές εκπομπές, όπως το Keeping Up With The Kardashians, κάνουν τους τηλεθεατές να μη νοιάζονται τόσο για τους οικονομικά ασθενέστερους, σύμφωνα με νέα μελέτη του LSE.

Δημοσίευση πριν από 1 ώρα