Όπως εξηγούν Αμερικανοί επιστήμονες στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences, έχουν εντοπίσει μια περιοχή του γονιδιώματος που αυξάνει τον κίνδυνο σεξουαλικής ανικανότητας και αυτή η ανακάλυψη αυξάνει τις ελπίδες για νέες θεραπείες.

Η παραλλαγή βρέθηκε κοντά στο γονίδιο SIM1, το οποίο θεωρείται ότι παίζει ρόλο και στην ανάπτυξη του εγκεφάλου.

Η στυτική δυσλειτουργία ή η σεξουαλική ανικανότητα είναι ένα κοινό πρόβλημα στους άνδρες και μπορεί να προκληθεί από άγχος, κόπωση, υπερκατανάλωση αλκοόλ. Η κατάσταση έχει, επίσης, συνδεθεί με ορμονικά προβλήματα και με βλάβες στα νεύρα ή στις αρτηρίες.



