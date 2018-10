Οι ειδικοί ζητούν επειγόντως περισσότερη έρευνα για να κατανοήσουν το φάσμα των προβλημάτων που υπάρχουν, ποιοι μπορεί να κινδυνεύουν και πώς μπορούν να τους βοηθήσουν.

Το νέο Δίκτυο για την Ευρωπαϊκή Προβληματική Χρήση Ερευνών στο Internet (European Problematic Use of the Internet Research Network) θα εξετάσει αυτά τα θέματα και άλλα μείζονα ζητήματα, όπως ο τζόγος, η πορνογραφία και το gaming, στα οποία έχει οδηγήσει η "παντοδύναμη" φύση του Διαδικτύου, που διαλύει οικογένειες και προκαλεί απώλεια θέσεων εργασίας.

Στα θέματα υψηλής προτεραιότητας, που θα εξετάσουν οι ειδικοί, είναι το λεγόμενο cyberhoarding(η απροθυμία να διαγραφούν οι πληροφορίες που συλλέγονται στο Διαδίκτυο, που οδηγεί στην αγορά νέων κομπιούτερ και νέων σκληρών δίσκων) και η cyberchondria (η καταναγκαστική χρήση μηχανών αναζήτησης, για την αυτοδιάγνωση διαφόρων παθήσεων).



