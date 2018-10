Αν και την προηγούμενη Πέμπτη, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής για την Παρακολούθηση της Φαρμακευτικής Δαπάνης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας κ. Γιώργος Γιαννόπουλος, φέρεται να είπε ότι τα βιο-ομοειδη θα τιμολογούνται στο 75% της τιμής των βιολογικών φαρμάκων αναφοράς, χθες, στη διάρκεια του συνεδρίου “Conference on Biosimilars: The Value of Biosimilars & Market Access Issues in the Greek Healthcare System” της Boussias Communications, απέφυγε να επαναλάβει το ίδιο. Ο κ. Γιαννόπουλος ανέφερε συνολικά ότι τα εν λόγω φάρμακα αποτελούν σημαντικό εργαλείο εξοικονόμησης πόρων και συγκράτησης της φαρμακευτικής δαπάνης, όμως τόνισε ότι όλα τα σχετικά θέματα είναι ακόμη ανοιχτά.

