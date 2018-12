Η Φωτεινή Δάρρα τραγουδά τον Έρωτα στο Μέγαρο Μουσικής

Μία μέρα μετά τη "Γιορτή του Έρωτα", μέσα σε «Μια νύχτα μόνο», η Φωτεινή Δάρρα διατρέχει το ερωτικό σύμπαν της μουσικής δημιουργίας των τελευταίων δεκαετιών (ελληνικής και ξένης), στο πλαίσιο ενός ξεχωριστού ρεσιτάλ τραγουδιού, που θα δώσει στην αίθουσα «Χρήστος Λαμπράκης»του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, την Τρίτη 15 Φεβρουαρίου, στις 20:30.

Πρόκειται για μία ξεχωριστή μουσική παράσταση στη διάρκεια της οποίας μερικά από τα ωραιότερα τραγούδια, που γράφτηκαν ποτέ, «ξαναγεννιούνται» μπροστά στα μάτια του κοινού του Μεγάρου, μέσα από την ανάμνηση της ζωής μίας ηθοποιού του μουσικού θεάτρου.

Από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες της νέας γενιάς, η Φωτεινή Δάρρα αγαπά ιδιαίτερα να προσεγγίζει το άβατο σπουδαίων τραγουδιών άλλων εποχών, δημοφιλών όσο και δύσκολων τεχνικά, τα οποία «ξανασυστήνει» με σύγχρονο τρόπο στο νεότερο κοινό, χωρίς ταμπού αλλά πάντα με σεβασμό.

Πρόσφατα, μάλιστα, κυκλοφόρησε δύο επιτυχημένα προσωπικά cd στα οποία περιλαμβάνονται ερωτικά τραγούδια από την έντεχνη σκηνή του '60 και του '70, πολλά από τα οποία θα παρουσιάσει και στη μουσική παράσταση, που θα δώσει στο Μέγαρο Μουσικής με τίτλο «Μια νύχτα μόνο».

Έχοντας στο πλευρό της την Ορχήστρα του δήμου Αθηναίων υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Μιχάλη Οικονόμου, αλλά κι ένα σύγχρονο γκρουπ, δίνει «άλλον αέρα» σε πασίγνωστες μελωδίες του Μάνου Χατζιδάκι, του Nat King Cole, του Μίμη Πλέσσα, του Cole Porter, του Δημήτρη Παπαδημητρίου, του Κώστα Γιαννίδη, των Queen κ.α.

Θα ερμηνεύσει επιτυχίες, που αγαπήθηκαν από σπουδαίες φωνές, όπως η Νάνα Μούσχουρη, η Barbara Streisand, o Nat King Cole, η Emma Shapplin, η Γιοβάννα, η Τζένη Βάνου, ο Freddie Merqury και τραγούδια όπως το «Κάπου υπάρχει η αγάπη μου», «Tώρα»», «Φεύγα»,«Αν σ' αρνηθώ αγάπη μου», «The way we were», «I will always love you», «Windmills of your mind».

Την καλλιτεχνική επιμέλεια της παράστασης υπογράφει η ίδια η Φωτεινή Δάρρα. Την επιμέλεια της σκηνοθεσίας και τη χορογραφία της, η Ελενα Γεροδήμου, ενώ για την ενορχήστρωση και τη διασκευή του μουσικού υλικού της συνεργάστηκαν οι Γιάννης Μπελώνης, Γιώργος Δούσης και Γιάννης Σαμπροβαλάκης.

Συμπράττουν οι μουσικοί Γιώργος Παπαχριστούδης (πιάνο), Ανδρέας Μουζάκης (ντραμς), Μανόλης και Ανδρέας Καραντίνης (μπουζούκια), Aδάμ Δόγκας (κλαρινέτο, σαξόφωνο, φλογέρες), Χρήστος Περτσινίδης (κιθάρες), Ντίνος Γεωργούντζος (πλήκτρα-programming), Τεό Λαζάρου (μπάσο), Δημήτρης Αγάθος (τρομπέτα) και Γιάννης Αρβανιτάκης (τρομπόνι).

Το ρεσιτάλ της Φωτεινής Δάρρα εντάσσεται στη Σειρά «Ειδικές Εμφανίσεις» .