Όλες οι εκδηλώσεις στο Μέγαρο Μουσικής για τον μήνα Μάϊο

Δείτε τις εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί για το μήνα Μάιο στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. «Η Μαρία Κάλλας και η Σκάλα του Μιλάνου»



Η μοναδική έκθεση για τη Μαρία Κάλλας με τον τίτλο «Η Μαρία Κάλλας και η Σκάλα του Μιλάνου», που άνοιξε τις πόρτες της στις 9 Μαρτίου και συνεχίζεται για λίγες ακόμη ημέρες, οργανώθηκε στο πλαίσιο της υλοποίησης του πρωτοκόλλου πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ του Μεγάρου Μουσικής και της Σκάλας του Μιλάνου.

Χορηγός: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ

Eως και τις 8 Μαΐου 2011 (καθημερινά 10:00 – 18:00)

Η Έκθεση δεν θα λειτουργήσει στο διάστημα 21-26 Απριλίου, καθώς και την 1η Μαΐου.



• Megaron Plus

Δευτέρα 2 Μαΐου (Ώρα έναρξης: 19:00)

Θεοδόσης Τάσιος: «Τέχνη για τον Λαό;»

Στο πλαίσιο του κύκλου «Φιλοσοφία και Κοινωνία»



Ιδιαίτερη απήχηση στο κοινό του Megaron Plus έχει ο Κύκλος διαλέξεων «Φιλοσοφία και Κοινωνία» του Θεοδόση Τάσιου, καθηγητή στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Επίτιμου Διδάκτορα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. «Τέχνη για τον Λαό;» είναι ο τίτλος της επόμενης διάλεξης που θα δώσει ο καθηγητής στο Μέγαρο.

Σκοπεύοντας στην αναγνώριση της σημασίας της ανάγκης για Καλλιτεχνική Παιδεία, κάτι που αποδεικνύεται βασικότερο απ’ ότι θεωρείται συνήθως, ο Θεοδόσης Τάσιος θα ξεκινήσει την ομιλία του υπενθυμίζοντας την ανατομία του Αισθητικού ενεργήματος και της θεμελιώδους υπαρξιακής σημασίας του για τον Άνθρωπο. Στο πλαίσιο αυτό θα κάνει αναφορά στην ενδοσχολική και την εξωσχολική καλλιτεχνική παιδεία στην Ελλάδα. Προτείνοντας τρόπους για την διευκόλυνση της λαϊκής συμμετοχής σε δρώμενα αισθητικής απόλαυσης θα εξετασθεί και το θέμα Τέχνη και Εξουσία, απ’ την πλευρά του απαιτούμενου κρατικού σχεδιασμού υπέρ των διαδικασιών που διευρύνουν την παραγωγή και τη διάχυση της τέχνης στην κοινωνία, αλλά και απ’ την πλευρά των παρενεργειών της κρατικής παρέμβασης στα καλλιτεχνικά ζητήματα, τόσο σε δημοκρατικά, όσο και σε ολοκληρωτικά καθεστώτα.



Είσοδος ελεύθερη με δελτία προτεραιότητας

Η διανομή των δελτίων αρχίζει στις 17:30



• Megaron Plus



Τρίτη 3 Μαΐου (Ώρα έναρξης: 19:00)

Gerard Mortier: «Η Δύναμη της Φωνής στο Τραγούδι»

Η πρώτη γνωριμία του κοινού του Megaron Plus με τον Ζεράρ Μορτιέ, μια από τις μεγάλες προσωπικότητες στον χώρο της όπερας και της πολιτιστικής διαχείρισης, έγινε τον περασμένο Μάιο, όταν είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση του με τον τ. διευθυντή της γαλλικής Le Monde, Ζαν Μαρί Κολομπανί. Ο Ζεράρ Μορτιέ, φθάνει στην Αθήνα από τη Μαδρίτη, όπου έχει τη θέση του γενικού και καλλιτεχνικού διευθυντή του Τεάτρο Ρεάλ από τον Σεπτέμβριο του 2010, για μια διάλεξη ενταγμένη στη Σειρά Megaron Plus, με τίτλο η «Δύναμη της Φωνής στο Τραγούδι» και αναφορές σε ιερά τέρατα του τραγουδιού, από τη Μαρία Κάλλας έως την Μπίλλυ Χόλινταιη.



Στα Γαλλικά με ταυτόχρονη μετάφραση.



Είσοδος ελεύθερη με δελτία προτεραιότητας

Η διανομή των δελτίων αρχίζει στις 17:30



• Διαλέξεις Στη Μουσική Βιβλιοθήκη

Τετάρτη 4 Μαΐου (Ώρα έναρξης 19:00)

«Άρντα Μαντικιάν (1924-2009): 20 χρόνια στα βρετανικά λυρικά θέατρα»

Σε συνεργασία με τη Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας ‘Λίλιαν Βουδούρη’ πραγματοποιείται ο κύκλος διαλέξεων που φέρει τον τίτλο ‘Από το Αρχείο της Μεγάλης Μουσικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος «Λίλιαν Βουδούρη»: Έλληνες τραγουδιστές και συνθέτες και επικεντρώνεται σε καλλιτέχνες των οποίων τα αρχεία βρίσκονται στο Αρχείο Ελληνικής Μουσικής της Βιβλιοθήκης.

Η διάλεξη που θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Διδασκαλίας της Μεγάλης Μουσικής Βιβλιοθήκης, είναι με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Χορηγός επικοινωνίας: in.gr



• Μουσικές του 20ού & 21ου Αιώνα

Τετάρτη 4 Μαΐου (Ώρα έναρξης 20:30)

Ergon Ensemble

Αυτή είναι μία από τις κριτικές που έλαβε το Ergon Ensemble μετά την τελευταία του εμφάνιση στο Μέγαρο Μουσικής. Υπό την μουσική διεύθυνση του Franck Ollu, επιστρέφει στην Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος για να ερμηνεύσει έργα των Edgard Varèse, Igor Stravinsky, Anton Webern, Michel van der Aa και György Ligeti, όπως επίσης και του δικού μας Παναγιώτη Κόκορα.

Χορηγός επικοινωνίας: in.gr

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ



• Μετατροπίες

Σάββατο 7 Μαΐου (Ώρα έναρξης: 20:30)

Η Καμεράτα υποδέχεται τον Arturo Sandoval και τον Chico Freeman

Δύο κορυφαίοι μουσικοί, ο τρομπετίστας Αρτούρο Σαντοβάλ και ο σαξοφωνίστας Τσίκο Φρήμαν, παρασύρουν μια ορχήστρα δωματίου, την Καμεράτα, στον συναρπαστικό κόσμο της τζαζ και το κοινό του Μεγάρου Μουσικής σε μια μοναδική εμπειρία, στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης.

Με οδηγό τον αρχιμουσικό Αλέξανδρο Μυράτ, η Καμεράτα συναντά τα δύο ‘ιερά τέρατα’ της τζαζ και τους εξαιρετικούς συνεργάτες τους: Ivan Bridon στο πιάνο, Felipe Cabrera Cárdenas στο μπάσο, Julio Barretto στα τύμπανα και Pibo Márquez στα κρουστά, για μια βραδιά που θα ‘γράψει’ ιστορία.

Χορηγός επικοινωνίας: in.gr

ΑΙΘΟΥΣΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ



• Megaron Plus

Τετάρτη 11 Μαΐου (Ώρα έναρξης: 19:00)

Κλήμης Ναυρίδης: «Ψυχολογία της κρίσης»



Σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Ομαδικής Ανάλυσης και Οικογενειακής Θεραπείας



Τον αντίκτυπο της κατάστασης, στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας, στο κοινωνικό σύνολο αλλά και στους μεμονωμένους πολίτες, εξετάζει στην διάλεξή του ο καθηγητής ψυχολογίας της επικοινωνίας στο Πρόγραμμα Ψυχολογίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Κλήμης Ναυρίδης.



Στη διάλεξή του, θα προσπαθήσει να διαφωτίσει το φαινόμενο της κρίσης, τόσο σε ατομικό, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Μία κατάσταση κρίσεως, αποτελώντας συχνό φαινόμενο στην ζωή ενός ατόμου, μπορεί να δράσει δημιουργικά και να οδηγήσει στην προσωπική εξέλιξή του, κινητοποιώντας την ανάπτυξη καινούριων ικανοτήτων προσαρμογής. Τουναντίον, οι κοινωνικές κρίσεις έχουν άμεσες επιπτώσεις σε άτομα και ομάδες, ενεργοποιώντας τους αμυντικούς μηχανισμούς τους και την εμπειρία τους. Τα πολλές φορές ακατανόητα αίτια τους προκαλούν βαθειά συναισθήματα άγχους, πένθους και ενοχής που συνδέονται με μία αίσθηση απώλειας του ελέγχου. Οι αντιδράσεις ποικίλουν ανάλογα με τις ψυχικές αντοχές του καθενός, φτάνοντας ακόμη και σε αποδιοργάνωση. Ο ρόλος των ΜΜΕ είναι μεγάλος στην διαμόρφωση των κοινωνικών αντιδράσεων: κυρίως η τηλεόραση, υπερπροβάλοντας τους κινδύνους που ενέχουν και την απρόβλεπτη έκβαση των κρίσεων, μπορεί να αποδυναμώσει ψυχολογικά τα κοινωνικά υποκείμενα.

Διερωτάται κανείς αν οι κρίσεις των τελευταίων δύο δεκαετιών δεν λειτουργούν σκιάζοντας πιο σύνθετα κοινωνικά και πολιτικά φαινόμενα της εποχής μας. Είναι οι κρίσεις αυτές μοιραίες και αναπότρεπτες; Η τάση επεξήγησής τους από εξειδικευμένους αναλυτές, πολλές φορές λειτουργεί μονομερώς, εμποδίζοντας την διεπιστημονική προσέγγιση, που πιθανόν θα βοηθούσε στην κατανόηση ενός, στην πραγματικότητα πολύ σύνθετου, φαινομένου.

Τέλος, μόνον η επαναφορά κάποιων «δεικτών» δεν σημαίνει και ουσιαστική έξοδο από την κρίση, η οποία μπορεί να αλλάξει μορφή ή να μεταφερθεί σε άλλους τομείς. Αυτές και άλλες πτυχές του θέματος θα διερευνήσει ο Κλήμης Ναυρίδης στη συνάντηση του με το κοινό του Megaron Plus που έχει ορισθεί για την Τετάρτη 11 Μαΐου.



Είσοδος ελεύθερη με δελτία προτεραιότητας

Η διανομή των δελτίων αρχίζει στις 17:30

Χορηγός επικοινωνίας: in.gr



• Μουσικές Του 20ού & 21ου Αιώνα

Πέμπτη 12 Μαΐου (Ώρα έναρξης 20:30)

Σταθμοί Σύγχρονης Μουσικής

Ελληνικό Συγκρότημα Σύγχρονης Μουσικής:

«In memoriam György Ligeti, Αn International Master»

Έξι αντιπροσωπευτικές συνθέσεις με την υπογραφή του Ούγγρου δημιουργού διαμορφώνουν την ατμόσφαιρα της συναυλίας «In memoriam György Ligeti, An International Master» του Ελληνικού Συγκροτήματος Σύγχρονης Μουσικής, που εδώ και δεκαετίες παρουσιάζει έργα διαφορετικών αισθητικών κατευθύνσεων και τεχνοτροπιών, προερχόμενων από το παγκόσμιο ρεπερτόριο.



Ολοκληρώνοντας τις εμφανίσεις της φετινής καλλιτεχνικής περιόδου του στο Μέγαρο, το Ελληνικό Συγκρότημα Σύγχρονης Μουσικής θα παρουσιάσει έργα του Γκιόργκι Λίγκετι, που στις 23 Μαΐου θα συμπλήρωνε τα 88 του χρόνια. Με το «Συμφωνικό ποίημα για 100 μετρονόμους» θα υποδέχεται το κοινό το Συγκρότημα, ερμηνεύοντας το στη διάρκεια της προσέλευσης του, με στόχο την εισαγωγή των ακροατών στο ιδιαίτερο κλίμα της συναυλίας που ακολουθεί. Συμπράττουν οι μουσικοί: Κώστας Αναστασόπουλος(βιολί), Χρήστος Καλούδης(κόρνο), Βίκυ Στυλιανού, Ανδρέας Ζαφειρόπουλος(πιάνο). Τη μουσική διεύθυνση έχει ο διακεκριμένος αρχιμουσικός Θόδωρος Αντωνίου.



ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ



• Μεγάλες Λυρικές Φωνές Της Εποχής Μας

Σάββατο 14 Μαΐου (Ώρα έναρξης 20:30)

Γκαλά όπερας με τη Renée Fleming

Τόσο ολοκληρωμένοι λυρικοί καλλιτέχνες γεννιούνται σπάνια. Πλούσια φωνή, μεγάλης εμβέλειας και υψηλής έντασης, βελούδινος ήχος, σαγηνευτική σκηνική παρουσία, τεράστια γκάμα ερμηνειών, αμέτρητα βραβεία και ένα πλήθος που την λατρεύει και μόνο γιατί υπάρχει. Η Ρενέ Φλέμινγκ είναι το απόλυτο φαινόμενο στον κόσμο της μουσικής και της όπερας.

«Η Γκρέις Κέλλυ της όπερας», όπως την αποκάλεσε η ιταλική Corriere della Sera, εμφανίζεται για πρώτη φορά στο Μέγαρο Μουσικής και τραγουδά με τη συνοδεία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, έργα Ρίχαρντ Στράους, Ζυλ Μασνέ, Αντονιν Ντβόρζακ, Φραντς Λέχαρ, Τζιάκομο Πουτσίνι, Ρουτζέρο Λεονκαβάλο και Ρικκάρντο Τσαντονάι. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Κρίστιαν Γέρβι (Kristjan Järvi).



ΑΙΘΟΥΣΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ





• Μουσικές Βραδιές Στην Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος

Τετάρτη 18 Μαΐου (Ώρα έναρξης: 20:30)

Ιουλία Τρούσσα, ρεσιτάλ τραγουδιού

Με ένα ρεσιτάλ τραγουδιού της Ιουλίας Τρούσσα, ολοκληρώνεται ο κύκλος «Μουσικές βραδιές στην Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος» της φετινής καλλιτεχνικής περιόδου. ‘Ιταλικά τραγούδια και άριες κοντσέρτου στη βιεννέζικη μουσική παράδοση’ είναι ο τίτλος που έχει επιλέξει για το πρόγραμμα της συναυλίας της η διακεκριμένη ελληνίδα σοπράνο, η οποία θα τραγουδήσει Haydn, Mozart, Beethoven και Schubert. Στο πιάνο θα τη συνοδεύσει ο Θάνος Μαργέτης.





• Megaron Plus

Πέμπτη 19 Μαΐου (Ώρα έναρξης: 19:00)

«Ταξίδια μέσα κι έξω από το χρόνο»

Διάλεξη του Antonio Tabucchi

Στα ιταλικά με ταυτόχρονη μετάφραση

Ο Αντόνιο Ταμπούκι, μια από τις αντιπροσωπευτικότερες φωνές της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας, φιλοξενείται στον κύκλο διαλέξεων του Megaron Plus. Με αφορμή και την έκδοση στα ελληνικά του νέου βιβλίου του "Ταξίδια και άλλα ταξίδια" (Εκδόσεις Άγρα) θα μιλήσει για τα ταξίδια που έκανε ως ανήσυχος ταξιδιώτης σε διάφορα μέρη του κόσμου, αλλά κυρίως θα συζητήσει με τον Ανταίο Χρυσοστομίδη, μεταφραστή και δημοσιογράφο, γι' αυτό το μεγάλο ταξίδι που λέγεται λογοτεχνία.

«Τα ταξίδια μέσα στον χρόνο είναι τα ταξίδια που έχουν μια γεωγραφική υπόσταση και τα άλλα, που είναι έξω από τον χρόνο, είναι τα ταξίδια του νου, αυτά που δεν πραγματοποιούνται ποτέ και που στο μυαλό ενός συγγραφέα γίνονται λογοτεχνία.

Η λογοτεχνία, συνηθίζει να λέει ο Ταμπούκι, είναι μια ιδιαίτερη μορφή γνώσης των πραγμάτων της ζωής, και μας βοηθάει να ζούμε παράλληλες ζωές, ζωές που η καθημερινότητα πολλές φορές δεν μας χαρίζει.» σημειώνει ο Ανταίος Χρυσοστομίδης



Είσοδος ελεύθερη με δελτία προτεραιότητας

Η διανομή των δελτίων αρχίζει στις 17:30





• Μεγάλοι Ερμηνευτές

Παρασκευή 20 Μαΐου (Ώρα έναρξης 20:30)

Julian Rachlin, ρεσιτάλ βιολιού

Από τους πιο χαρισματικούς βιολονίστες της γενιάς του, ο Τζούλιαν Ράχλιν φθάνει στην Αθήνα για ένα μοναδικό ρεσιτάλ στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης, που αναμένεται ότι θα συναρπάσει.

Το αστέρι του Τζούλιαν Ράχλιν άρχισε να λάμπει, όταν έκανε το ντεμπούτο του, ως ο νεότερος σολίστ που συνέπραξε με τη Φιλαρμονική της Βιέννης, υπό τη διεύθυνση του μεγάλου Ρικκάρντο Μούτι. Από τότε δεν παύει να ξεσηκώνει με τις ερμηνείες του το κοινό στις μεγαλύτερες αίθουσες του κόσμου. Στο ρεσιτάλ που θα δώσει στην Αθήνα, ο Τζούλιαν Ράχλιν θα ερμηνεύσει (με βιολί και βιόλα) έργα Μότσαρτ, Μπραμς και Μπετόβεν. Θα τον συνοδεύσει ο εξαιρετικός πιανίστας Ιταμάρ Γκολάν.



ΑΙΘΟΥΣΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ



• Κύκλος: Ελληνική Μουσική

Κυριακή 22 Μαΐου (Ώρα έναρξης: 20:30)



«Με την Ελλάδα καραβοκύρη» - 100 Χρόνια από τη γέννηση του Νίκου Γκάτσου

Η Μαρία Φαραντούρη και ο Αλκίνοος Ιωαννίδης τραγουδούν μοναδικά Νίκο Γκάτσο.

Η μεγάλη επιτυχία επαναλαμβάνεται για μια ακόμη βραδιά.



ΑΙΘΟΥΣΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ



• Rising Stars

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Κέντρων Συμφωνικής Μουσικής (European Concert Hall Organisation - ECHO) με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συγκεντρώνει τους σημαντικότερους φορείς οργάνωσης συναυλιών με στόχο τις διεθνείς συνεργασίες. Με αφετηρία την κοινή πολιτιστική κληρονομιά, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Κέντρων Συμφωνικής Μουσικής, αναπτύσσει ένα δίκτυο συνεργασιών που έχει στόχο την προώθηση των πολιτιστικών ανταλλαγών και την ανάδειξη και διάδοση της μουσικής δημιουργίας.



Δευτέρα 30 Μαΐου (Ώρα έναρξης: 20:30)



Ramón Ortega Quero, ρεσιτάλ όμποε

& Jean-Frédéric Neuburger, ρεσιτάλ πιάνου



Με δύο νεαρά λαμπερά αστέρια, που φθάνουν από τη Γερμανία και τη Γαλλία αντίστοιχα, ο Ραμόν Ορτέγα Κέρο, όμποε και ο Ζαν-Φρεντερίκ Νυμπουρζέ, πιάνο, θα μοιραστούν τη σκηνή της Αίθουσας Δημήτρης Μητρόπουλος, για δύο ξεχωριστά ρεσιτάλ. Στο πρώτο μέρος της βραδιάς, ο Ραμόν Ορτέγα Κέρο θα ερμηνεύσει έργα των Γκέρογκ Φίλιπ Τέλεμαν, Αντόνιο Βιβάλντι, Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ και Ζαν-Φιλίπ Ραμώ. Θα τον συνοδεύσουν στο τσέμπαλο ο Πέτερ Κόφλερ, και η Λουίζε Μπούχμπεργκερ, βιολοντσέλο(μπάσο κοντίνουο). Ο Ζαν-Φρεντερίκ Νυμπουρζέ θα παρουσιάσει έργα των: Φραντς Λίστ, Γκιόργκι Λίγκετι, Φρεντερίκ Σοπέν καθώς και ένα που φέρει την υπογραφή του.





ΕΚΘΕΣΗ

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ



‘20 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΓΑΡΟ’



Έναρξη 13 Απριλίου 2011



Μια έκθεση που λειτουργεί σε όλα τα επίπεδα του Μεγάρου και καλεί τους επισκέπτες του να ‘αναβιώσουν’ μερικές από τις σημαντικότερες καλλιτεχνικές του παραγωγές, περιλαμβάνεται στη σειρά εκδηλώσεων με τις οποίες εορτάζεται η πρώτη εικοσαετία του πρώτου πολιτιστικού κέντρου της χώρας.

Η Έκθεση που περιλαμβάνει κοστούμια, τρισδιάστατες μακέτες, φωτογραφίες και βίντεο από τη εικοσάχρονη γόνιμη καλλιτεχνική πορεία του Μεγάρου, λειτουργεί σχεδόν σε όλους τους χώρους του.

Στο Φουαγιέ των Μουσών εκτίθενται εντυπωσιακά κοστούμια και τρισδιάστατες μακέτες από παραστάσεις όπερας που άφησαν εποχή, ενώ σε ειδικά επιλεγμένο χώρο οι θεατές μπορούν να απολαύσουν βιντεοσκοπημένες επιλογές από όπερες.

Στο Φουαγιέ Πλατείας της Αίθουσας Χρήστος Λαμπράκης οι επισκέπτες του Μεγάρου μπορούν να δουν και ν’ ακούσουν βιντεοσκοπημένες επιλογές από παραστάσεις συμφωνικής μουσικής που ‘έγραψαν’ ιστορία στο Μέγαρο, καθώς και φωτογραφικό υλικό και βίντεο για τις δραστηριότητες της δημοφιλούς πολύ-θεματικής Σειράς Megaron Plus.

Στο Φουαγιέ Θεωρείων της Αίθουσας Χρήστος Λαμπράκης θα προβάλλεται ντοκυμαντέρ για τις εκθέσεις που έχει διοργανώσει το Μέγαρο στην εικοσάχρονη πορεία του.

Τέλος, στα Φουαγιέ της Αίθουσας Δημήτρης Μητρόπουλος θα εκτεθούν δύο ακόμη κοστούμια και μια τρισδιάστατη μακέτα ενώ στο Φουαγιέ της Αίθουσας Νίκος Σκαλκώτας θα υπάρχουν αφίσες από παραστάσεις χορού και κοστούμια.

Η περιήγηση στους χώρους όπου βρίσκεται το αφιέρωμα στην εικοσαετία του Μεγάρου θα είναι ελεύθερη για το κοινό. Η Έκθεση δεν θα έχει συγκεκριμένες ώρες λειτουργίας, αλλά θα συμβαδίζει με την ‘καθημερινή ζωή’ του Μεγάρου.

Οι κάτοχοι των εισιτηρίων των εκδηλώσεων θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στα εκθέματα των Φουαγιέ. Ειδικά για το μέρος της Έκθεσης που λειτουργεί στο Φουαγιέ των Μουσών, το κοινό μπορεί να το επισκέπτεται και στη διάρκεια το ωραρίου λειτουργίας της βιβλιοθήκης ( Δευτέρα-Παρασκευή 10.00-17.00 και Τετάρτη 10.00 – 18.45).



















