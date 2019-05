Το «See The Music» είναι μία πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα συναυλία, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 19 Ιουνίου στο αίθριο του Μουσείου Μπενάκη της Οδού Πειραιώς με ελεύθερη είσοδο. Πρόκειται για μία συναυλία σαν όλες τις άλλες, που όμως Κωφοί και ακούοντες αλληλεπιδρούν και συμμετέχουν ισότιμα στη μουσική εμπειρία. Ο διεθνούς φήμης Κωφός μουσικός από τη Φινλανδία Signmark, καθώς και ο πρωτοπόρος της ελληνικής ηλεκτρόνικα Κ. Βήτα είναι οι επίσημοι καλεσμένοι που θα βρεθούν στη σκηνή του πρώτου «See The Music», αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι η τέχνη σπάει τα σύνορα και τις προκαταλήψεις και ότι η μουσική είναι κάτι περισσότερο από αυτό που ακούμε.



Ο Signmark έχει ήδη στο ενεργητικό του δύο άλμπουμ (Warner), μία συμμετοχή στη Eurovision (κερδίζοντας τη 2η θέση) και μία διεθνή αναγνώριση, κερδίζοντας το 2009 το βραβείο «Outstanding Young Person of the World». Έχοντας επιλέξει το hip-hop ως το μουσικό του στυλ, «τραγουδά» το στίχο στην Αμερικανική Νοηματική Γλώσσα, ενώ μαζί του βρίσκεται πάντα ο hip-hop μουσικός Brandon –ως η φωνή του Signmark–, ερμηνεύοντας τους στίχους για το κοινό που ακούει.



Ο Κ. Βήτα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες καλλιτέχνες. Η πορεία του ξεκίνησε από τους Στέρεο Νόβα, για να συνεχίσει σε μία επιτυχημένη σόλο καριέρα. Έχει γράψει μουσική για τον κινηματογράφο και το θέατρο, μεταξύ των οποίων για τα έργα του Δ. Παπαϊωάννου «2» και «Μέσα», ενώ πριν λίγο καιρό κυκλοφόρησε και το πρώτο του βιβλίο. Στο «See The Music» θα παρουσιάσει μερικά από τα κλασικά αγαπημένα κομμάτια του, τα οποία θα ερμηνεύονται παράλληλα (μουσική και στίχοι) στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.



Στόχος του «See The Music» είναι να έρθουν κοντά οι δύο φαινομενικά διαφορετικοί κόσμοι –ο κόσμος των ακουόντων και ο κόσμος των Κωφών–, που το μόνο που τους χωρίζει είναι η γλώσσα που χρησιμοποιούν. Για αυτόν το λόγο, καθ’ όλη τη διάρκεια του «See The Music» θα υπάρχει ερμηνεία της μουσικής και των στίχων στη Νοηματική Γλώσσα, προσφέροντας για πρώτη φορά στην Ελλάδα μια μοναδική ηχητική-οπτική εμπειρία τόσο για ακούοντες όσο και για Κωφούς.



Η εκδήλωση οργανώνεται από την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜΚΕ), τον επίσημα αναγνωρισμένο κοινωνικό εταίρο της Ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα Κωφών και Βαρήκοων ατόμων, σε συνεργασία με την Επιτροπή Νεολαίας της ΟΜΚΕ.







ΠΗΓΗ: elculture.gr