Schoolwave Festival με Δεληβοριά και Locomondo

Το απόλυτο μαθητικό μουσικό φεστιβάλ, το Schoolwave Festival «ξαναχτυπά» το προσεχές τριήμερο, 8, 9 και 10 Ιουλίου, αυτή τη φορά σε έναν «καλοκαιρινό» και δοκιμασμένο μουσικά χώρο, την Πλατεία Νερού στο Παλαιό Φάληρο, δίπλα στη θάλασσα.



Το καλοκαίρι έχει ήδη ξεκινήσει και οι μαθητές άφησαν πίσω τους τον Θουκυδίδη και τα Μαθηματικά και ψάχνουν κάποιες αποδράσεις για τις καλοκαιρινές τους βραδιές.



Στο φετινό και έβδομο κατά σειρά φεστιβάλ θα υπάρχουν αλλαγές, όπως ο χώρος διεξαγωγής αλλά και η συμμετοχή συγκροτημάτων από το εξωτερικό.



Θα εμφανιστούν επτά συγκροτήματα από την Ευρώπη, την Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Κύπρος και Ελβετία.



Οι «μεγάλοι» όμως γκέστς του φετινού Schoolwave θα είναι οι τραγουδιστές Φοίβος Δεληβοριάς (8/7), Λεωνίδας Μπαλάφας (8/7), οι Νάιτστοκερ (Nightstalker) (9/7) και οι Λοκομόντο (Locomondo) (10/7).



Οι "μικροί" γκέστς θα είναι οι Γουίνγκς Ιν Μόσιον (Wings in Motion) (9/7) και δύο συγκροτήματα από προηγούμενα Σκούλγουεϊβ, οι Μούζικα Φίκτα (Musica Ficta) (8/7) και οι Αντίλ ε μπέτερ Νέιμ (Until Α Better Name) (9/7).



Εκτός από τις συναυλίες, θα πραγματοποιούνται και κάποιες παράλληλες εκδηλώσεις στο χώρο. Εκτός από τα καθιερωμένα σκέιτ (skate) και Μπι Εμ Εξ (BMX), φέτος για πρώτη φορά θα υπάρχει και πέιντμπολ (paintball).



Η Πλατεία Νερού βρίσκεται ανάμεσα στα γήπεδα Τάε Κβο Ντο και Μπιτς Βόλεϊ. Πρόκειται για έναν πολύ μεγάλο, ανοιχτό χώρο ακριβώς πάνω στη θάλασσα, με θέα τη Μαρίνα Φαλήρου.



Η πρόσβαση στην πλατεία είναι πολύ εύκολη με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, καθώς ο χώρος εξυπηρετείται τόσο από το τραμ, όσο και από τα λεωφορεία ενώ υπάρχει parking χωρητικότητας 2500 θέσεων.



H ιδέα για ένα φεστιβάλ μαθητικών συγκροτημάτων «έπεσε» από τους σκούλιγανς ( schooligans, τον Χρήστος Ιωαννίδης και την παρέα του) το φθινόπωρο του 2005, με τη σκέψη ότι θα ήταν ένα φεστιβάλ χωρίς βραβεύσεις, διακρίσεις και ανταγωνισμούς. Να είναι απλά μια ευκαιρία για να παίξουν τα παιδιά τη μουσική που αγαπούν, να είναι τριήμερο και να γίνει τον Ιούνιο, λίγο μετά τις εξετάσεις».



Την υλοποίηση της ιδέας, αποφάσισε να στηρίξει η τότε Δήμαρχος Αθηναίων, Ντόρα Μπακογιάννη. Τον Απρίλιο του 2005 έφτασε σε όλα τα σχολεία της Αττικής μια επιστολή με τη δήλωση συμμετοχής και μια αφίσα για το φεστιβάλ. Εκατόν τρία συγκροτήματα (450 παιδιά) δήλωσαν συμμετοχή για τις ακροάσεις όπου έπρεπε, για πρακτικούς λόγους, να επιλεγούν 20 περίπου συγκροτήματα.



Τον άχαρο ρόλο της επιλογής ανέλαβε μια επιτροπή από τους Άκτιβ Μέμπερ (Active Member), Ρέινινγκ Πλέζουρ (Raining Pleasure) και τον ραδιοφωνικό παραγωγό Γιάννη Πετρίδη.



Ο μαραθώνιος των ακροάσεων έγινε στις 8 και στις 9 Μαΐου στο αμφιθέατρο του σταθμού 9.84 στο Γκάζι, ο οποίος κράτησε 18 ώρες και ήταν από μόνος του μια παράσταση.



Ροκάδες με σχισμένα τζιν, χιπ-χοπάδες με φαρδιά παντελόνια, μεταλλάδες με νεκροκεφαλές και πανκιά με βαμμένα νύχια πέρασαν απ' την πόρτα του αμφιθεάτρου.



Κάποιοι ήταν πολύ άνετοι (ιδιαίτερα τα γκρουπ που ήταν πολλά χρόνια μαζί) ενώ άλλοι είχαν πολύ άγχος. Ένα συγκρότημα ήρθε με συνοδεία 16 μπαμπάδων, μαμάδων, θείων, ξαδέρφων, νονών... οι οποίοι θέλανε να μπουν στο αμφιθέατρο για συμπαράσταση.



Κάποια από τα συγκροτήματα φτιάχτηκαν ή ξανασμίξανε ειδικά για το Schoolwave.



Ο υπεύθυνος γραφείου τύπου της δισκογραφικής εταιρείας "σπάισυ" (spicy), Γιάννης Βλάσσης, αναφέρεται στη συνεργασία της εταιρείας με το Σκούλγουεϊβ φέστιβαλ και λέει :«Οι σκούλιγκανς (schooligans) ήθελαν φέτος μια εταιρεία παραγωγής η οποία θα τους βοηθούσε στο στήσιμο της εκδήλωσης, καθώς μιλάμε για ένα φεστιβάλ που απαιτεί πολλά τεχνικά πράγματα. "Η spicy έχει αναλάβει μόνο την εκτέλεση και την παραγωγή της εκδήλωσης, από την προώθηση και τις δημόσιες σχέσεις μέχρι τους ανθρώπους της ασφάλειας. Οι σκούλιγκανς έχουν την επίβλεψη όλων αυτών και φυσικά εκείνοι είναι οι εμπνευστές και οι υπεύθυνοι για το καλλιτεχνικό κομμάτι της εκδήλωσης».



Σε ότι αφορά το θόρυβο που δημιουργήθηκε σχετικά με το αν έπρεπε να μπει εισιτήριο στο φεστιβάλ, ο υπεύθυνος γραφείου τύπου, αναφέρει πως είναι εξαιρετικά δύσκολο για ένα τριήμερο φεστιβάλ, να στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο από τους χορηγούς. «Όσοι βρίσκονται εκτός χώρου, μπορεί να φαντάζονται ότι αυτές οι εκδηλώσεις δεν είναι τόσο δαπανηρές. Αυτό όμως δεν ισχύει αν σκεφτεί κανείς τι πρέπει να κάνουμε για να εξασφαλίσουμε μία άρτια παραγωγή ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες των παιδιών, τις άρτιες τεχνικά εμφανίσεις τους αλλά και τις άλλες δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο Φάληρο».



Αξίζει να σημειωθεί και μια ακόμη σημαντική δυνατότητα που προσφέρεται, αυτή της κάλυψης της διαμονής των παιδιών και των συγκροτημάτων που έρχονται από διάφορες πόλεις της Ελλάδας και της Ευρώπης, τα οποία θα συμμετάσχουν στο φεστιβάλ.



«Για την εταιρεία είναι πολύ σημαντικό να στηρίζουμε τέτοιου είδους εκδηλώσεις και γι' αυτό το αγκαλιάσαμε, επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι απλά μία συναυλία αλλά ένας θεσμός, που έχει ταυτότητα, άποψη και μία μεγάλη δυναμική. Οι άνθρωποι αυτοί το κάνουν όπως κάθε χρόνο με μεράκι και για να υποστηρίξουν τη νεολαία. Θέλουμε πάντα να βαδίζουμε σύμφωνα με την ιδεολογία των σκούλιγκανς (schooligans) και να μην ξεφύγουμε από αυτόν τον θεσμό που λέγεται σκούλγουεϊβ», τόνισε ο Γιάννης Βλάσσης.





Το μουσικό πρόγραμμα του τριημέρου είναι:



Παρασκευή 8 Ιουλίου



The Deal (Rock από Αθήνα)



C' Est La Vie (Alternative-Funk Rock από Βέροια)



Silence Fiction (Alternative Rock από Αθήνα)



Ανεπίσημοι (Hip-Hop από Αθήνα)



Uncensored (Punk Rock από Αθήνα)



Chinese Basement (Noise/ Grunge από Θεσσαλονίκη)



South Korea In Vegas (Metalcore από Διόνυσο Αττικής)



Γκέστς



Isaac’s Cello (Psychedelic Rock από Κύπρο)



Musica Ficta (Alternative Rock)



Λεωνίδας Μπαλάφας



Φοίβος Δελοιβοριάς





Σάββατο 9 Ιουλίου



Bombing The Avenue (Alternative / Indie από Βάρη Αττικής)



Eye Behind Regicide (Thrashcore/Brutal Death/Grind/Hardcore από Χαλκίδα)



Bloodbrothers (Thrash/ Progressive Metal από Αθήνα)



Tabasco Fix (Funk/ Rock από Καβάλα)



Shuffle Time (Blues, Jazz, Rock 'n' Roll από Αθήνα)



Scapegoat (Stoner από Αθήνα)



World Conquerrors (Stoner Metal από Πειραιά)



Γκέστς



Dolly Society(Rock - Metal - Fusion από Ισπανία)



Until A Better Name (Dark tripping)



Deep Kick (Rock / Funk από Ελβετία)



Wings in Motion (Melodic death metal)



Nightstalker



Κυριακή 10 Ιουλίου



First Rain Of September (Pop από Πειραιά)



Progressive Soap (Experimental/ Progressive από Αίγινα)



Project Zeroed (Alternative/ Nu Metal από Αθήνα)



Regret No More (Hardcore/Deathcore από Άρτα)



Barakiti Ska Band (Ska Punk από Αθήνα)



The Overjoyed 32 (Punk Rock/ Alternative από Αθήνα)



Chick N' Blues (Blues Rock από Θεσσαλονίκη)



Γκεστς:



Kids With Guns (Electro pop από Ολλανδία)



Lyllaby (Rock /brit-pop από Γαλλία)



Extra Systole (Funk, Jazz, Rock, Fusion από Βέλγιο)



Iniqua (Rock/Progressive από Ιταλία)



Locomondo





Οι πόρτες κάθε μέρα ανοίγουν στις 19:00 και η τιμή των εισιτηρίων είναι 5 ευρώ για κάθε μέρα και 10€ για το τριήμερο.Η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται από τα καταστήματα Ticket House, Public και Hard Rock cafe.

Φέτος τη διεύθυνση παραγωγής του φεστιβάλ έχει αναλάβει η εταιρεία διοργάνωσης συναυλιών Σπάισι (Spicy).