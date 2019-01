Ένα ιδιαίτερο μουσικό φεστιβάλ στα Κουφονήσια

Το πανέμορφο νησί Κουφονήσια, φιλοξενεί φέτος ένα διήμερο μουσικό φεστιβάλ, με τίτλο «στην άδεια παραλία Festival», την Παρασκευή 26 και το Σάββατο 27 Αυγούστου. Ο Παύλος Παυλίδης με τους Β-movies, o Vassilikos, οι Tango with Lions, οι Burgundy Grapes και ο Figurant, για δύο βραδιές θα σκορπίσουν τις μελωδίες τους στο κυκλαδίτικο νησί.



Πρόγραμμα:



Παρασκευή 26 Αυγούστου



Tango with lions (21.00 - 22.00)



Οι Tango with Lions είναι μία μεταβαλλόμενη μουσική κολεκτίβα που σχηματίστηκε το 2007 από την Κat (Κατερίνα Παπαχρήστου), μία νέα μουσικό, η οποία ως μπασίστρια και τραγουδίστρια έχει συνεργαστεί με πολλά συγκροτήματα της αγγλόφωνης indie/alternative σκηνής. Με τη μουσική επένδυση των ημερολογίων της και επηρεασμένη από την επικαιρότητα, από βιβλία, από τις αγαπημένες της ταινίες και μουσικές, ηχογράφησε τον πρώτο της δίσκο με το όνομα Tango with Lions. Ο δίσκος, περιέχει κομμάτια σε ακουστικό κυρίως ύφος, με διάθεση αμερικανικής φολκ και με την ιδιαίτερη φωνή της Κat να μας καθοδηγεί μέσα στην ατμόσφαιρα των τραγουδιών.



Vassilikos (22.15 - 00.15)



Ένας από τους πιο ταλαντούχους Έλληνες συνθέτες της γενιάς του, ο Βασιλικός κυκλοφόρησε πριν περίπου ένα χρόνο το πρώτο του προσωπικό album με τίτλο Vintage - μία επιλογή σπουδαίων κομματιών, που απέκτησαν νέο αέρα με τη μοναδική φωνή του.



Σάββατο 27 Αυγούστου



Figurant (21.00 - 22.00)



O Figurant, είναι ο Χρήστος Παναγιωτάκης, ένας τραγουδοποιός που συνθέτει και ηχογραφεί στο σπίτι. Με βάση την αγάπη του για τα δέντρα και τη φύση, και μέσα από τις δημιουργίες του αφηγείται ένα προσωπικό ταξίδι ανάμεσα σε ονειρικές μελωδίες, μελαγχολία αλλά και ελπίδα.



Burgundy grapes (22.15 - 23.15)



Το ντουέτο των Γιώργου Κολυβά και Αλέξανδρου Μιαούλη, δημιουργεί διαχρονική μουσική, καθώς αποτελεί προϊόν νηφάλιας ενδοσκόπησης και όχι επιτηδευμένης συμπόρευσης με τα επίκαιρα.



Τα μελωδικά θέματα σε μινιμαλιστικές αναπτύξεις, οι διακριτικές χροιές της κλασικής κιθάρας, του μαντολίνου, του τσέλου και του βιολιού, τα περάσματα της slide κιθάρας που μας ταξιδεύουν σε road movie διαδρομές, είναι μερικές από τις ηχοχρωματικές συνιστώσες της μουσικής των Burgundy Grapes.



Παύλος Παυλίδης και The B - movies (23.30 - 00.30)



Ο Παύλος Παυλίδης ανήσυχος δημιουργός και συνθέτης, ξεκίνησε τη μουσική του πορεία με τα «Μωρά στη Φωτιά», κέρδισε την αγάπη του κοινού και την πλατιά αναγνώριση σαν φροντ μαν στα «Ξύλινα Σπαθιά», για να συνεχίσει, από το 2003, σόλο πορεία, με συνοδοιπόρους τους The B-movies.