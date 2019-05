H νέα Όλσεν του Hollywood έχει ταλέντο

Πιο ώριμη και συγκροτημένη από τις διάσημες μεγαλύτερες αδερφές της. Η 22χρονη Ελίζαμπεθ Όλσεν κέρδισε τη μάχη των εντυπώσεων από την π΄ρωτη κιόλας κινηματογραφική της εμφάνιση.



Δεν χρειάζεται να είσαι ο Σέρλοκ Χολμς για να το αντιληφθείς: oι δίδυμες αδερφές Μέρι-Κέιτ και Ασλεϊ Ολσεν τα τελευταία χρόνια πασχίζουν να ξεφύγουν από την εικόνα των μικρών τσαχπίνικων κοριτσιών που τις καθιέρωσε. Δύσκολος στόχος. Η κινηματογραφική τους καριέρα άρχισε πριν καλά-καλά σβήσουν το πρώτο τους κεράκι. Ακολούθως, έγιναν σχεδιάστριες μόδας, παραγωγοί, συγγραφείς... Ετσι, στα 24 χρόνια τους, μοιάζουν να έχουν κατακτήσει τα πάντα, πλην της καλλιτεχνικής ωριμότητας.



Η 22χρονη Ελίζαμπεθ, όμως, η μικρή αδερφή τους που μας συστήνεται φέτος με την ταινία «Martha Marcy May Marlene» (σενάριο και σκηνοθεσία Σιν Ντέρκιν), είναι άλλη υπόθεση. Πρώτ’ απ’ όλα -παρά το γεγονός ότι και αυτή συμμετείχε σε παιδικές ταινίες- απέφυγε την κατάρα που κουβαλούν τα παιδιά-θαύματα. Παρέμεινε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας έως ότου ολοκλήρωσε τις σπουδές της στην υποκριτική, πέρασε από το σανίδι του θεάτρου, παρακολούθησε κινηματογράφο και φοίτησε στο φημισμένο Tisch School of the Arts και το Atlantic Theater Company της Νέας Υόρκης. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ήταν το σπασικλάκι της οικογένειας. Τα σαρκώδη χείλη, η άψογη οδοντοστοιχία και τα έξυπνα μάτια της σίγουρα άνοιξαν πόρτες. Το ίδιο και το επίθετό της -αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς.



Στην πρώτη της κινηματογραφική εμφάνιση, στο πολυσυζητημένο θρίλερ «Martha Marcy May Marlene», η Ελίζαμπεθ υποδύεται μια νεαρή κοπέλα παγιδευμένη σε ένα σπίτι, πολιορκημένη από φαντάσματα. Η ψυχολογική της κατάσταση είναι πολύ εύθραυστη, ώσπου αποφασίζει να δραπετεύσει. Το φιλμ έτυχε εξαιρετικής υποδοχής στο φεστιβάλ Σάντανς αλλά και στις Κάννες, όπου η ανερχόμενη σταρ έδωσε το παρών ντυμένη με δημιουργίες The Row, των αδερφών της δηλαδή. Μέσα στους προσεχείς μήνες η Ελίζαμπεθ θα μας απασχολήσει με δύο ακόμα φιλμ: τα «Peace, love & misunderstanding» και «Silent house».



Οσο για την προσωπική της ζωή, λίγα πράγματα είναι γνωστά προς το παρόν -χρησιμοποιεί το twitter μόνο για την προώθηση της δουλειάς της και αποφεύγει τα μεγάλα λόγια. Το συμπέρασμα είναι πως οι κουτσομπολίστικες στήλες και τα ταμπλόιντ που αναζητούν το νέο it girl, πρέπει να χτυπήσουν άλλη πόρτα. Η μικρή Ελίζαμπεθ θέλει απλώς να είναι ηθοποιός…





Το «Martha Marcy May Marlene» (σενάριο και σκηνοθεσία Σιν Ντέρκιν) με τους Ελίζαμπεθ Ολσεν και Τζον Χοκς αναμένεται στις ελληνικές αίθουσες το φθινόπωρο από την Odeon.





Πηγή: gynaika.gr