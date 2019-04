Συναυλίες στη «δύση» του καλοκαιριού

Οι αδειούχοι του Αυγούστου επιστρέφουν, οι παραλίες και τα νησιά αδειάζουν, το κλεινόν άστυ αποκτά τους γνώριμους ρυθμούς του, τα αφιερώματα στην καλή μουσική δεν είναι λίγα και όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να απολαύσουν σε πολλούς δήμους της πόλης.

Μέχρι και τα μέσα Σεπτέμβρη, οι μουσικές συναυλίες που έχουν προγραμματιστεί ποικίλουν σε είδος, όπως αφιερώματα σε μουσική του ελληνικού κινηματογράφου, ροκ, έντεχνες συναυλίες, ενώ μάλιστα στη λίστα προστίθενται και κάποιες που διοργανώνονται με καθαρά φιλανθρωπικό σκοπό.



Μπέσυ Μάλφα και Ματθίλδη Μαγγίρα, 25- 27 Αυγούστου, Θέατρο Μπάντμιντον



Οι δύο γνωστές ηθοποιοί, θα συμμετάσχουν στην αφιερωματική μουσική παράσταση για τη Ρένα Βλαχοπούλου, καλλιτεχνικής επιμέλειας Μάκη Δελαπόρτα. Με το ξεχωριστό τους ταλέντο, θ’ αποδώσουν έναν διαφορετικό ερμηνευτικό χαρακτήρα στα τραγούδια της σπουδαίας πρωταγωνίστριας.



Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τραγούδια όπως: «Γλυκιά ζωή» των Μίμη Πλέσσα και Γιάννη Διαλιανίδη, «Ας πάει και το παλιάμπελο» των Γιώργου Μουζάκη, Αλέκου Σακελλάριου και Χρήστου Γιαννακόπουλου, κ.α.



Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας , Σάββατο 27 Αυγούστου, Τέρα Βάιμπ Παρκ (TerraVibe Park)



Η επανασύνδεσή τους, έναν χρόνο πριν και η ζεστή ανταπόκριση του κοινού, τους οδήγησε στην πραγματοποίηση ενός μεγάλου αριθμού συναυλιών σε όλη την Ελλάδα. Με αφετηρία το θέατρο του Λυκαβηττού στην Αθήνα ξεκίνησαν την περιοδεία τους, η οποία θα ολοκληρωθεί στην Πάτρα 14 Οκτωβρίου.



Μαρία Φαραντούρη- Αλκίνοος Ιωαννίδης, 30 Αυγούστου, Ωδείο Ηρώδου Αττικού



Δύο σπουδαίοι ερμηνευτές, από διαφορετική γενιά, ενώνουν τις δυνάμεις τους με το θεραπευτικό πρόγραμμα για χρήστες και χρήστριες εξαρτησιογόνων ουσιών ΚΕΘΕΑ/Νόστος, σε ένα μουσικό ταξίδι- αφιέρωμα με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννησή του ποιητή Νίκου Γκάτσου.Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν εξ ολοκλήρου για την ενίσχυση του έργου του θεραπευτικού προγράμματος ΚΕΘΕΑ Νόστος.



Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, Γιάννης Ζουγανέλης, Δημήτρης Σταρόβας, Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος και Ζηνοβία Αρβανιτίδη, 30 Αυγούστου, Κηποθέατρο Παπάγου



Οι πέντε καλλιτέχνες περιοδεύουν ανά την Ελλάδα με μια μουσικοχιουμοριστική παράσταση και κάνουν στάση στου Παπάγου, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Παπάγου.



Μπάμπης Στόκας- Λιζέτα Καλημέρη, 1- 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Μπάντμιντον



Οι δύο ερμηνευτές θα χαρίσουν στο κοινό μια βραδιά με τραγούδια και ορχηστρικά που έγραψε για τον κινηματογράφο ο Γιάννης Μαρκόπουλος.



Θάνος Μικρούτσικος-Χ.Θηβαίος-Μ.Πασχαλίδης, 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Πέτρας



Τρεις σπουδαίοι καλλιτέχνες ένωσαν τις φωνές και τις μουσικές τους και πραγματοποιούν μια σειρά συναυλιών, μαζί με τους συνεργάτες τους. Μία από αυτές είναι και η συμμετοχή τους στο γνωστό Φεστιβάλ Πετρούπολης.



Βασίλης Παπακωνσταντίνου, 5 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Πέτρας



Ο δημοφιλής τραγουδιστής Βασίλης Παπακωνσταντίνου, με τους εξαίρετους μουσικούς του, ζωντανεύει τις καλοκαιρινές βραδιές του κοινού με την περιοδεία του. Στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Πέτρας, θα εμφανιστεί σε μία μονασική συναυλία.



Νουβέλ Βαγκ (Nouvelle Vague), 6 Σεπτεμβρίου, Τεχνόπολις



Η εμφάνισή τους, το χειμώνα, σε μουσική σκηνή της Αθήνας, ώθησε τη γνωστή παριζιάνικη μπάντα Νουβέλ Βαγκ (Nouvelle Vague), σε μία ακόμη εμφάνιση στη χώρα μας, αυτή τη φορά στην Τεχνόπολις στο Γκάζι. Η μπάντα που κατέκτησε τον κόσμο με τις μπόσα νόβα διασκευές κλασικών new wave και punk επιτυχιών, επιστρέφει για να προσφέρει άλλη μια αξέχαστη βραδιά στο κοινό της πόλης.



Ελένη Τσαλιγοπούλου, 7 Σεπτεμβρίου, Άλσος Βεϊκου



Με καινούργια τραγούδια αλλά και τις μεγάλες επιτυχίες από την καριέρα της , η Ελένη Τσαλιγοπούλου δίνει το πρώτο της φθινοπωρινό ραντεβού στο ανοιχτό θέατρο του Αλσους Βεΐκου, στο Γαλάτσι σε συναυλία που πραγματοποιείται στα πλαίσια του 9ου Φεστιβάλ Γαλατσίου.



Ελεωνόρα Ζουγανέλη, 7 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη



Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη δίνει μια συναυλία στο Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη» στο Βύρωνα, τη μοναδική συναυλία που θα φιλοξενήσει το Θέατρο Βράχων φέτος το καλοκαίρι.Το κοινό θ' απολαύσει τραγούδια από το δίσκο της «Έξοδος 2», τραγούδια από το πρώτο της προσωπικό album «Έλα» αλλά και πολλά αγαπημένα ξένα και ελληνικά τραγούδια, διασκευασμένα με το δικό της ιδιαίτερο τρόπο.. Στη σκηνή μαζί της θα ανέβουν οι φίλοι της Νατάσα Μποφίλιου, Κωστής Μαραβέγιας, Πάνος Μουζουράκης και Ιμάμ Μπαϊλντί (Imam Baildi) που θα δώσουν ο κάθε ένας τους το προσωπικό του στίγμα και μαζί με την Ελεωνόρα θα τραγουδήσουν γνωστές και αγαπημένες τους επιτυχίες.



Μιχάλης Χατζηγιάννης, 8 Σεπτεμβρίου, Λυκαβηττός



Ο αγαπημένος καλλιτέχνης υπόσχεται ένα πρόγραμμα πιο πλούσιο από ποτέ, με επιλογές από το προηγούμενο ρεπερτόριό του και τις μεγάλες επιτυχίες του, αλλά και με τις πιο δυνατές στιγμές από τον καινούριο του δίσκο.



Δέσποινα Ολυμπίου - Γιώργος Παπαδόπουλος, 8- 10 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Μπάντμιντον



Τα ερωτικά τραγούδια του ελληνικού σινεμά σε μια μουσική παράσταση με τίτλο 'Μια αγάπη για το καλοκαίρι', θ' ακούσει το κοινό από τους ταλαντούχους τραγουδιστές Δέσποινα Ολυμπίου και Γιώργο Παπαδόπουλο.



Τρεις βραδιές με τραγούδια σημαντικών Ελλήνων συνθετών που αγαπήθηκαν πολύ όπως τα: «Σκληρό μου αγόρι», «Στον ήλιο του μεσημεριού», «Η αγάπη θέλει δύο», «Αλητάκι μπατιράκι», «Βάρκα χωρίς πανιά», «Σαν με κοιτάς», «Μην μου μιλάς γι' αγάπη», «Μαυρομαλλούσα κοπελιά», «Έλα μια νύχτα», «Κλείσαν οι δρόμοι με βροχή» κ.α



Άκτιβ Μέμπερ (Active Member), 10 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Πέτρας



O B.D.Foxmoor και η Sadahzinia μετά από αρκετό διάστημα θα εμφανιστούν σε μία μοναδική συναυλία στο Θέατρο Πέτρας, για να παρουσιάσουν ένα τρίωρο πρόγραμμα με κομμάτια απ’ όλη τη δισκογραφία τους, καινούρια και παλαιότερα καθώς και από τα προσωπικά τους project. Στις 10 Σεπτεμβρίου μαζί με τους Άκτιβ Μέμπερ (Active Member) θα εμφανιστούν στη σκηνή το γκρουπ Χνάρια, με νέο δίσκο.



Πυξ Λαξ, 10 Σεπτεμβρίου, Τέρα Βάιμπ Παρκ



Στα πλαίσια της πολυσυζητημένης περιοδείας τους, το αγαπημένο συγκρότημα θα εμφανιστεί και πάλι στην Αθήνα, αυτή τη φορά λίγο πιο έξω από πόλη, στον καταπράσινο χώρο του Τέρα Βάιμπ Παρκ, στη Μαλακάσα. Εκεί όπου τον Ιούνιο είχαν πραγματοποιήσει τη μυστική συναυλία- πρόβα, της περιοδείας τους, συναντώνται και πάλι για να τιμήσουν το φίλο τους Μάνο Ξυδούς, στον οποίο ανήκε και η ιδέα γι' αυτήν την επανασύνδεση.



Κάντ Χιτ(Canned Heat), 11 Σεπτεμβρίου, Gagarin 205



Eνα από τα μεγαλύτερα ονόματα του μπλουζ ροκ και μπούγκι ροκ, οι θρυλικοί Κάντ Χιτ , επισκέπτονται την Αθήνα για μια μοναδική βραδιά. Μαζί τους οι Ντάουν εντ Άουτ (Down & Out).



Από το 1965, όταν πρωτοξεκίνησαν από το Los Angeles, μέχρι σήμερα, έχουν παίξει σε αμέτρητα φεστιβάλ, έχουν κυκλοφορήσει πάνω από 20 άλμπουμ και έχουν συνεργαστεί με πολλούς σπουδαίους μουσικούς. Το single τους “Goin’ Up The Country” πήγε νο 1 σε 25 χώρες , αποτελώντας σήμα κατατεθέν της γενιάς του Γούντστοκ, ενώ τα περίφημα “On The Road Again” και “Let’s Work Together” ακούγονται ακόμα, πάνω από τρεις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία τους.



Σταύρος Ξαρχάκος, 11 Σεπτεμβρίου, Ηρώδειο



Ο συνθέτης Σταύρος Ξαρχάκος δίνει μία συναυλία αφιερωμένη στα παιδιά της "Ενωσης μαζί για το παιδί". Ο ίδιος θα διευθύνει την 12μελή Κρατική Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής, με έργα των: Μίκη Θεοδωράκη, Μάνου Χατζιδάκι και Σταύρου Ξαρχάκου, σε ποίηση των: Νίκου Γκάτσου, Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα (σε μετάφραση Οδυσσέα Ελύτη, Νίκου Καζαντζάκη) κ.ά.



Τα τραγούδια θα αποδώσουν τρεις σπουδαίες ερμηνεύτριες: Η Έλλη Πασπαλά, η Mάρθα Φριντζήλα, πολυτάλαντη -ηθοποιός, σκηνοθέτης και τραγουδίστρια- και η Ηρώ Σαΐα, μια αξιόλογη νέα φωνή την οποία γνώρισε το κοινό μέσα από την ομάδα Σπείρα-Σπείρα, του Σταμάτη Κραουνάκη.



Σουέντ (Suede), 11 Σεπτεμβρίου, Entertainment Stage (Αθήνα)



Το βρετανικό συγκρότημα που κυριάρχησε στα 90ς έρχεται στην Ελλάδα για μία και μοναδική συναυλία.



Και οι 4 δίσκοι τους που κυκλοφόρησαν την δεκαετία του 90 έγιναν χρυσοί, με τους 3 να φτάνουν ως και στο Νο1 των τσάρτς. Το συγκότημα ήταν διαρκώς στην επικαιρότητα, με καθε νέο σίνγκλ τους να κάνει επιτυχία: She's In Fashion, Trash, Beautiful Ones, Saturday Night, Animal Nitrate, So Young, Stay Together, We Are The Pigs, Lazy, Filmstar, New Generation είναι μόνο μερικά από τα τραγούδια τους που έγραψαν ιστορία.



Το συγκρότημα διαλύθηκε το 2003. Πριν λίγους μήνες έγινε γνωστό ότι ο Μπρετ Άντερσον και η παρέα του αποφάσισαν να περιοδεύσουν κάνοντας ένα εξαιρετικό δώρο για τους οπαδούς τους.



Φωτεινή Δάρρα, 12 Σεπτεμβρίου, Κηποθέατρο Παπάγου



Το Φεστιβάλ Παπάγου-Χολαργού φιλοξενεί την Φωτεινή Δάρρα με ένα πρόγραμμα διασκεδαστικό και ευχάριστο με στιγμές βαθιά λαϊκές αλλά και άλλες κοσμοπολίτικες.



Βανέσα Μέι (Vanessa Mae), 14 Σεπτεμβρίου, Ωδείο Ηρώδου Αττικού



Η βασίλισσα του βιολιού σε ένα μοναδικό σόου εφ’όλης της ύλης κάτω από την Ακρόπολη.Η μοναδική ατμόσφαιρα που δημιουργεί η ορχήστρα, οι μουσικοί αλλά και οι έμπειροι τεχνικοί της σε συνδυασμό με την ενέργεια που μεταδίδει στο κοινό αλλά και τον υπέροχο χώρο του Ηρωδείου, είναι τα στοιχεία που καθιστούν την παράστασή της για μια ακόμα φορά το γεγονός του Σεπτέμβρη. Μια μεγάλη βραδιά κατά την οποία η μουσικός θα ταξιδέψει το κοινό με Μπαχ, Μπετόβεν, Μπράμς, Βιβάλντι αλλά και τάνγκο, Ινδική μουσική, ποπ τραγούδια, μελωδίες του δικού μας Vangelis αλλά και σπουδαίες μπαλάντες.



Δήμητρα Γαλάνη και Vassilikos, 15 Σεπτεμβρίου, Βεάκειο Θέατρο (Πειραιάς)



Η Δήμητρα Γαλάνη και ο Vassilikos υπήρξαν ο καθένας με το δικό του τρόπο και για τη δική του εποχή- ίντι ποπ (indie pop) πριν μάθουμε καν ίντι ποπ τι σημαίνει. Τώρα, οι δυο τους συναντιούνται στη σκηνή και αυτό δεν αποτελεί συνάντηση δύο κόσμων ούτε δύο διαφορετικών γενεών. Είναι η συνύπαρξη δύο ανθρώπων που μοιράζονται κοινή αισθητική γύρω από τη μουσική και κοινή αντίληψη για τη θέση τους σε αυτή.



Τάνια Τσανακλίδου, 15 Σεπτεμβρίου, Φεστιβάλ Ηλιούπολης



Στο κλείσιμο του Φεστιβάλ Ηλιούπολης, θα συμμετάσχει η γνωστή τραγουδίστρια Τάνια Τσανακλίδου, η οποία θα διασκεδάσει το κοινό με επιτυχίες του παρελθόντος αλλά και νέες από τον καινούριο της δίσκο.



Ελεονώρα Ζουγανέλη, 15- 17 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Μπάντμιντον



Η Ελεονώρα Ζουγανέλη αναλαμβάνει ν’ αποδώσει μερικά από τα πιο γνωστά κινηματογραφικά τραγούδια του πολυγραφότατου και πολυπράγμονος δημιουργού του Αλέκου Σακελλάριου από τις ταινίες του.



Νίκος Πορτοκάλογλου, 19 Σεπτεμβρίου, Κηποθέατρο Παπάγου



Ο συνθέτης-τραγουδιστής προσκαλεί το κοινό στο Κηποθέατρο Παπάγου σε μια αποχαιρετιστήρια βραδιά, σε ένα τελευταίο "ζωντανό ρεμίξ". Πρόκειται για την ιδιαίτερη μουσική παράσταση που ταξίδεψε ολόκληρο τον χειμώνα σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, παρουσιάστηκε στην Αθήνα με μεγάλη επιτυχία στον Ιανό και φιλοξενήθηκε για δύο βραδιές στο ατμοσφαιρικό Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου.