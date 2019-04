Ο Σον Πεν στο κινηματογραφικό Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης

Στις 4 Νοεμβρίου ανοίγει η αυλαία της 52ης διοργάνωσης του Κινηματογραφικού Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και ένας από τους πιο λαμπερούς σταρ του παγκόσμιου σινεμά θα είναι εκεί. Ο λόγος για τον Σον Πεν . Ο διάσημος ηθοποιός, σύμφωνα με έγκυρους κινηματογραφικούς κύκλους, θα επισκεφθεί τη συμπρωτεύουσα προκειμένου να τιμήσει με την παρουσία του τον πολύ μεγάλο Ιταλό σκηνοθέτη Πάολο Σορεντίνο, για τον οποίο θα γίνει ειδικό αφιέρωμα κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.



Έχει προγραμματιστεί μάλιστα να προβληθεί και η ταινία του «This must be the place», παραγωγής 2011, με πρωταγωνιστή τον Σον Πεν, ο οποίος ερμηνεύει έναν συνταξιούχο ροκ σταρ. Μεταξύ των δύο ανδρών αναπτύχθηκε μεγάλη φιλία κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας και ο Σον Πεν θέλει να είναι εκεί.



Η πρόσκληση έγινε ήδη στον μεγάλο αστέρα του σινεμά, ο οποίος αν του το επιτρέψουν οι υποχρεώσεις του θα επισκεφθεί τη Νύμφη του Θερμαϊκού.



Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων του φεστιβάλ θα τιμηθούν ανατρεπτικές φωνές του ανεξάρτητου παγκόσμιου κινηματογράφου, όπως είναι η Αμερικανίδα Σάρα Ντράιβερ, συνεργάτιδα του Τζιμ Τζάρμους, ο Δανός κινηματογραφιστής Κρίστιαν Μάντεν και ο Αυστριακός Ούλριχ Ζάιντλ.



Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται επίσης το αφιέρωμα στον μεγάλο Τούρκο δημιουργό της έβδομης τέχνης Ερντέν Κιράλ, μαθητή του Γιλμάζ Γκιουνέι, ο οποίος θα παρευρεθεί στις εκδηλώσεις του φεστιβάλ.









Πηγή: εφημερίδα Espresso