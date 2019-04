Διάκριση για τη Συλλογή Ισλαμικής Τέχνης του Μουσείου Μπενάκη

Το περιοδικό Saudi Aramco World -η ηλεκτρονική έκδοση του οποίου το 2004 κέρδισε τον τίτλο «Best Magazine Website» από το Web Marketing Association- στο άρθρο του «A Global Guide to Islamic Art» των γνωστών ισλαμολόγων Jonathan M. Bloom & Sheila S. Blair, συγκαταλέγει τη Συλλογή Ισλαμικής Τέχνης του Μουσείου Μπενάκη ανάμεσα στις 13 σημαντικότερες συλλογές Ισλαμικής Τέχνης, παγκοσμίως.

Οι άλλες συλλογές που προτείνονται ανήκουν στα: Victoria and Albert Museum (Λονδίνο), The David Museum (Κοπεγχάγη), Museum für Islamische Kunst (Βερολίνο), Musée du Louvre (Παρίσι), Metropolitan Museum of Art (Νέα Υόρκη), Freer Gallery of Art (Ουάσιγκτον), Los Angeles County Museum of Art (Λος ’ντζελες), Museum of Islamic Art (Κάιρο), Topkapi Palace Museum (Κωνσταντινούπολη), National Museum of Islamic Art (Τεχεράνη), Museum of Islamic Art (Κουβέιτ) και στο Museum of Islamic Art (Ντόχα).





πηγή: naftemporiki.gr