Black Sabbath: Η... μαύρη τετράδα επιστρέφει!

41 χρόνια μετά το ντεμπούτο άλμπουμ τους και έξι μετά την τελευταία τους εμφάνιση στην Ελλάδα, οι «θρύλοι» του heavy metal έρχονται την 1η Ιουλίου στο Rockwave Festival.

Το φετινό καλοκαίρι στην Αθήνα θα είναι πολύ σκληρό... Οχι μόνον εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και των μέτρων λιτότητας -σίγουρα θα υπάρχουν κι αυτά- αλλά χάρη στην επίσκεψη των αναμφισβήτητων αρχηγών της παγκόσμιας heavy metal σκηνής. Καλά καταλάβατε: οι Black Sabbath έρχονται στην Ελλάδα προκειμένου να δώσουν μια μεγάλη συναυλία, την 1η Ιουλίου, στο «Terra Vibe Park», στη Μαλακάσα, ως οι μεγάλοι πρωταγωνιστές του Rockwave Festival 2012, που για ακόμη μία φορά βρήκε τον τρόπο να ξεσηκώσει τα πλήθη.



Eίναι γεγονός πως οι πιστοί οπαδοί του κορυφαίου συγκροτήματος είναι πάρα πολλοί και η είδηση πως θα τους απολαύσουν ζωντανά στη σκηνή και μάλιστα με την αυθεντική τους σύνθεση (Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler, Bill Ward) είναι λογικό να τους προκαλεί ρίγη συγκίνησης. Οι πρωτοπόροι του hard rock θα επισκεφθούν τη χώρα μας στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας που θα κάνουν με αφορμή την επανένωσή τους, η οποία μάλιστα θα φέρει, μέσα στο 2012, κι ένα ολοκαίνουργιο άλμπουμ.



Η ιστορία των Black Sabbath έχει πολλές χρυσές μουσικές σελίδες και είναι απόλυτα συνυφασμένη με τη συνολική ιστορία του χέβι μέταλ, καθώς ήταν οι πρώτοι που δημιούργησαν και υπηρέτησαν το μουσικό αυτό ιδίωμα. Ο Ozzy Osbοurne ήταν εκείνος που ίδρυσε το 1967 το γκρουπ, αρχικά με άλλο όνομα, για να μετονομαστεί το 1969 σε Black Sabbath.



Το 1970 κυκλοφόρησε το πρώτο τους ομώνυμο άλμπουμ, το οποίο περιελάμβανε κλασικά κομμάτια, όπως τα «The Wizard», «N.I.B.», «Black Sabbath» κ.ά. Οι πρώτες κριτικές ήταν τόσο σκληρές όσο και τα τραγούδια τους, καθώς έκαναν λόγο για μια πολύ σκοτεινή μπάντα. Ωστόσο το φανατικό κοινό τους άρχισε ολοένα να αυξάνεται και να τους αντιμετωπίζει με ακραίες έως και επικίνδυνες εκδηλώσεις.



Ολη τη δεκαετία του '70 συνέχιζαν να βγάζουν επιτυχημένα άλμπουμ, ενώ η παραφιλολογία σχετικά με τη σύνδεση του γκρουπ με τη μαύρη μαγεία όλο και μεγάλωνε. Παρ' όλα αυτά οι ίδιοι πάντα ισχυρίζονταν πως η μαύρη μαγεία ήταν ένα τέχνασμα για να προωθήσουν τα τραγούδια τους.



Τα «Paranoid», «Children of the Grave», «Iron man», «After Forever», «A National Acrobat», «Sabbra Cadabra», «Symptom of the Universe» ήταν κάποια από τα γνωστότερα κομμάτια που έβγαλαν εκείνη την περίοδο.



Μέχρι που λίγο πριν από την έλευση της δεκαετίας του '80 άρχισαν τα προβλήματα με τις επαναλαμβανόμενες παραιτήσεις-απολύσεις του Ozzy Osbοurne, o οποίος, για ένα μεγάλο διάστημα, ήταν χαμένος στον κόσμο των ναρκωτικών. Οι αντικαταστάτες του πολλοί: Ronnie James Dio, Ian Gillan κ.ά.



Μέχρι που το 1997 ο Ozzy επιστρέφει για μια σειρά συναυλιών. Στη συνέχεια αποχωρεί ξανά και μάλιστα κρατά τα δικαιώματα του ονόματος, αναγκάζοντας τους υπόλοιπους να συνεργαστούν ξανά με τον Ronnie James Dio, υπό το όνομα Heaven and Hell. Ο τελευταίος χάνει πριν από λίγα χρόνια τη μάχη με τον καρκίνο και η μπάντα μπαίνει ξανά στον «πάγο», μέχρι που η μεγάλη επιστροφή του Ozzy φέρνει τα τέσσερα αυθεντικά μέλη της μπάντας ξανά μαζί. Κάπως έτσι φτάνουμε στο σήμερα και στη μεγάλη επιστροφή των αυθεντικών «Black Sabbath», οι οποίοι ετοιμάζονται για μια περιοδεία ανά τον κόσμο, με στόχο να αποδείξουν πως... είναι πολύ σκληροί για να πεθάνουν.



ΤΟ 2005

Η τελευταία ζωντανή εμφάνιση των «Black Sabbath» στην Ελλάδα έγινε τον Ιούνιο του 2005 και πάλι στη Μαλακάσα.









