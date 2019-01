Ο δίσκος δεν έχει συνοχή, δεν υπάρχει ροή, σαν πλίνθοι και κέραμοι ατάκτως ερριμμένα. Λογικό και αναμενόμενο όταν μερικά τραγούδια έχουν ηχογραφηθεί με διαφορά, μεταξύ τους, περίπου 10 ετών.

Σιγά μην έχαναν την ευκαιρία να κυκλοφορήσουν άμεσα ένα cd με τραγούδια της Amy Winehouse. Λίγο μετά το θάνατό της, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, τώρα που ακμάζει το εμπόριο, τώρα που όλοι αναζητούν τα δώρα τους. Έψαξαν τα συρτάρια τους οι ιθύνοντες της δισκογραφικής της εταιρίας, ανακάλυψαν πρώιμες και ανέκδοτες ηχογραφήσεις της τραγουδίστριας και, ιδού, το "Amy Winehouse Lioness: Hidden Treasures".



Τέτοια άλμπουμ δεν ξέρεις με τι διάθεση να τα ακούσεις. Το καλλιτεχνικό τους ενδιαφέρον είναι συνήθως περιορισμένο, ακόμα και όταν εμπεριέχουν ορισμένα καλά τραγούδια. Όπως, στην προκειμένη περίπτωση, το Will You Still Love Me Tomorrow? Είναι σε παραγωγή Mark Ronson (του παραγωγού του "Back To Black") και θυμίζει κάτι από τις στιγμές δόξας της Amy. Ήχος άκρως ερωτικός, φωνή μεγαλείο όπως πάντα, μουσική που ακροβατεί ανάμεσα στην παράδοση των μαύρων και των λευκών. Είναι από τα τραγούδια εκείνα που σε κάνουν να λυπάσαι ξανά που χάθηκε η Winehouse.



Το άλμπουμ αποτελείται από τραγούδια την παραγωγή των οποίων υπογράφουν οι SaLaAM ReMi και Mark Ronson, οι δύο παραγωγοί της Amy. Εξ ου και το διττό στυλ του άλμπουμ. Άλλα φτιάχνει ο πρώτος, άλλα ο δεύτερος. Σαν μία συλλογή με -κάπως- αταίριαστα μεταξύ τους κομμάτια. Δεν έχει συνοχή, δεν υπάρχει ροή, σαν πλίνθοι και κέραμοι ατάκτως ερριμμένα. Λογικό και αναμενόμενο όταν μερικά τραγούδια έχουν ηχογραφηθεί με διαφορά, μεταξύ τους, περίπου 10 ετών. Σε ένα κομμάτι μάλιστα η Amy ακούγεται λες και τραγουδάει σε σχολική γιορτή. Eδώ θα βρείτε και το ντουέτο της με τον Τony Bennett, την τελευταία της ηχογράφηση. Τίποτε το σπουδαίο (και αυτή). Μόνο ο Tony μαγεύτηκε. Θα πατήσει και τα 90 εδώ που τα λέμε σε λίγο καιρό...