Imam Baildi: Μια αλλιώτικη μουσική πολυκουζίνα

Μετά από 6 εμφανίσεις στο Club του Σταυρού του Νότου, κάθε Πέμπτη, οι Imam Baildi, συνεχίζουν να στήνουν το δικό τους πάρτι. Εμφανίσεις που κατ΄ουσίαν διαδόθηκαν στόμα με στόμα, αγκαλιάστηκαν όμως με τέτοιο τρόπο από το κοινό ώστε η συνέχισή τους, κρίθηκε όχι μόνο αναγκαία αλλά και επιβεβλημένη. Ετσι, λοιπόν, οι Imam Baildi δεν έχουν κανένα λόγο να μη συνεχίσουν τις εμφανίσεις τους και τον Ιανουάριο. Μαζί τους τις ερχόμενες Πέμπτες θα είναι ο ΕΙΣΒΟΛΕΑΣ (12/1), οι PRIMA VISTA Balkan Quintet (19/1) και η αγαπημένη τους Δήμητρα Γαλάνη (26/1).



Η παρέα των Imam διανύει την πιο κεφάτη περίοδό της μέχρι στιγμής. Με αφετηρία το περασμένο καλοκαίρι με εικόνες από 5. 000 υψωμένα χέρια στο τελευταίο ARK Festival στην Τεχνόπολη, stage diving στα Χανιά, και εμφανίσεις σε διεθνή φεστιβάλ στη Γερμανία, την Ολλανδία, το Μπαχρέιν και τα Σκόπια, και ξεκινώντας τη χειμερινή σεζόν με Νορβηγούς να χορεύουν επί σκηνής (κάτι σαν) τσιφτετέλι στο Oslo World Music Festival, μια μοναδική εμφάνιση στην Πράγα, και την πρόσφατη sold - out συναυλία στη Κωνσταντινούπολη, οι Imam Baildi έχουν κάθε λόγο να χαίρονται για το 2012 που ξεκίνησε με το «Cookbook» στην 11η θέση των European World Music Charts 2011 (ανάμεσα σε 900 συμμετοχές) και θα συνεχίσει με το πρώτο τους τουρ στη Γερμανία τον Φεβρουάριο.



Οι αγαπημένες μουσικές τους αλχημείες θα συνεχίσουν λοιπόν να σερβίρονται στο Club του Σταυρού του Νότου: 8 άτομα επί σκηνής συνδυάζουν ήχους από παλιά ελληνικά κομμάτια, Balkan μουσική, hip - hop και σύγχρονα grooves. Ο Ζαμπέτας συναντά το hip - hop, το ρεμπέτικο την trip - hop αισθητική και το μπουζούκι το electro - swing. Τα Balkan πνευστά μιξάρονται με latin ρυθμούς και ο Τσιτσάνης συναντά την mambo big band ενορχήστρωση. Η νοσταλγική φωνή της Ρένας Μόρφη συναντά την εκρηκτική σκηνική παρουσία του MC Yinka. Προσθέστε αρκετά καινούρια κομμάτια και τις καθιερωμένες, πλέον, guest εμφανίσεις και έχετε στο πιάτο σας την πιο γευστική συνταγή που έχει σερβίρει ως τώρα η παρέα των Imam.



Μαζί τους οι Word of Mouth, το πιο αξιόλογο beatbox σχήμα στην Ελλάδα, ανεβάζουν το πρόγραμμα ένα σκαλί ακόμα με τη δική τους ιδιαίτερη προσθήκη, την οποία αξίζει πραγματικά να δείτε από κοντά.



Imam Baildi: Ορέστης Φαληρέας (dj, μπάσο), Λύσανδρος Φαληρέας (drums, κρουστά), Γιάννης Δίσκος (κλαρίνο, σαξόφωνο), Περικλής Αλιώπης (τρομπέτα), Αλέξης Αραπατσάκος (μπουζούκι), Λάμπης Κουντουρόγιαννης (ηλ. κιθάρα), Ρένα Μόρφη (τραγούδι), MC Yinka (φωνητικά). Word of Mouth: Bitman, El Pap Chico.



Πηγή: tovima.gr