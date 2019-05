Υπέρ της επιστροφής αρχαίου νομίσματος στην Ελλάδα αποφάνθηκε ελβετικό δικαστήριο

Το δρόμο για την επιστροφή σπάνιου αρχαίου νομίσματος στην Ελλάδα άνοιξε απόφαση δικαστηρίου στην Ελβετία που έκρινε ότι η εκσκαφή και η πώληση του ήταν παράνομες . Το δικαστήριο έκρινε ότι πρόκειται για προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας που εξήχθη παράνομα από την Ελλάδα και πωλήθηκε παράνομα στο εξωτερικό, εξηγεί ο δικηγόρος της ελληνικής πλευράς στο Associated Press.



Η απόφαση του περασμένου Οκτωβρίου ανοίγει το δρόμο για την επιστροφή του νομίσματος, προσθέτει.



Το νόμισμα, ένα ασημένιο οκτάδραχμο που βρέθηκε στη βόρεια Ελλάδα, υπολογίζεται ότι κυκλοφόρησε το 480 π.Χ από Θράκα ηγεμόνα.



Σύμφωνα με την ελληνική πλευρά, το οκτάδραχμο άλλαξε χέρια μέσα από εταιρείες off shore και τελικά πωλήθηκε το 2009 για 100.000 ελβετικά φράγκα (περίπου 82.000 ευρώ)



Το νόμισμα κατασχέθηκε από τις ελβετικές Αρχές με ελληνικό αίτημα και στη συνέχεια η υπόθεση παραπέμφθηκε στη ελβετική δικαιοσύνη.



Το όνομα του προσώπου που πούλησε το νόμισμα στον συλλέκτη αλλά και του συλλέκτη δεν έγιναν γνωστά. Διώξεις έχουν ασκηθεί και από τις ελληνικές Αρχές.



Οι ελβετικές Αρχές περιμένουν τώρα μία νομικά δεσμευτική απόφαση από την Ελλάδα για τις περιστάσεις της ανακάλυψης του νομίσματος, σημειώνει ακόμη το Associated Press.



Πηγή: in.gr