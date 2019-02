Χρυσές Σφαίρες: Οι νικητές και οι χαμένοι της μεγάλης βραδιάς

Ο... καλλιτέχνης (The Artist) αναδείχθηκε μεγάλος πρωταγωνιστής της βραδιά για την απονομή των «Χρυσών Σφαιρών». Η ταινία όχι μόνο στις Σφαίρες, αλλά ο σκυλάκος Ούγκι, που συμμετείχε στην ταινία έκλεψε τις εντυπώσεις και μάλιστα φωτογραφήθηκε και με τη Χρυσή Σφαίρα! Η γαλλική ταινία κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα καλύτερης ταινίας (στην κατηγορία κωμωδία ή μιούζικαλ), ο πρωταγωνιστής της Jean DuJardin κέρδισε το βραβείο του καλύτερου ηθοποιού, ενώ ο Ludovic Bource κέρδισε τη Σφαίρα για το καλύτερο σάουντρακ. Καλύτερο τραγούδι το Masterpiece της Μαντόνα.

Κατά τα άλλα, η Μεριλ Στριπ κέρδισε τη Σφαίρα για τον ρόλο της ως Μάργκαρετ Θάτσερ στην ταινία Iron Lady, στην κατηγορία δραματική ταινία, ενώ το αντίστοιχο βραβείο στους άνδρες έλαβε ο Τζόρτζ Κλουνει για την ταινία «Οι απόγονοι», το τελευταίο μέχρι σήμερα φιλμ του ελληνικής καταγωγής αμερικανού σκηνοθέτη Αλεξάντερ Πέιν το οποίο κέρδισε τις εντυπώσεις.



Η λίστα με τα βραβεία



Δραματική ταινία: "Οι Απόγονοι"



Άντρας ηθοποιός σε δραματική ταινία: Τζορτζ Κλούνεϊ ("Οι Απόγονοι")



Γυναίκα ηθοποιός σε δραματική ταινία: Μέριλ Στριπ ("Η Σιδηρά Κυρία")



Κωμωδία ή μιούζικαλ: "The Artist"



Πρώτος αντρικός ρόλος σε κωμωδία ή μιούζικαλ: Ζαν Ντιζερντέν ("The Artist")



Πρώτος γυναικείος ρόλος σε κωμωδία ή μιούζικαλ: Μισέλ Γουίλιαμς ("Επτά Ημέρες με τη Μέριλιν")



Δεύτερος αντρικός ρόλος σε κωμωδία ή μιούζικαλ: Κρίστοφερ Πλάμερ ("Οι Πρωτάρηδες")



Δεύτερος γυναικείος ρόλος σε κωμωδία ή μιούζικαλ: Οκτάβια Σπένσερ ("Οι Υπηρέτριες")



Σκηνοθεσία: Μάρτιν Σκορσέζε ("Hugo")



Σενάριο: Γούντι Αλεν ("Μεσάνυχτα στο Παρίσι")



Μουσική: Λούντοβικ Μπουρς ("The Artist")



Τραγούδι: "Masterpiece" από την ταινία "W.E."



Ταινία κινουμένων σχεδίων: "Οι περιπέτειες του Τεν Τεν"



Ξενόγλωσση Ταινία: "Ένας Χωρισμός" (Ιράν)





Τηλεόραση



Δραματική σειρά: "Homeland"



Άντρας ηθοποιός σε δραματική σειρά: Κέλσι Γκρέιμερ ("Boss")



Γυναίκα ηθοποιός σε δραματική σειρά: Κλερ Ντέινς ("Homeland")



Κωμική σειρά: "Modern Family"



Άντρας ηθοποιός σε κωμική σειρά: Ματ ΛεΜπλαν ("Episodes")



Γυναίκα ηθοποιός σε κωμική σειρά: Λόρα Ντερν ("Enlightened")



Τηλεοπτική ταινία ή μίνι σειρά: "Downton Abbey"



Άντρας ηθοποιός σε τηλεοπτική ταινία ή μίνι σειρά: Ιντρις Ελμπα ("Luther")



Γυναίκα ηθοποιός σε τηλεοπτική ταινία ή μίνι σειρά: Κέιτ Γουίνσλετ ("Mildred Pierce")



Βραβείο Σεσίλ Β. ΝτεΜιλ: Μόργκαν Φρίμαν