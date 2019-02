The Walkabouts σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Ένα από τα αγαπημένα συγκροτήματα του ελληνικού κοινού οι The Walkaboutsεπιστρέφουν στην Ελλάδα και εμφανίζονται την Παρασκευή 27 και το Σάββατο 28 Ιανουαρίου στο Γαία Live, στη Θεσσαλονίκη και στο Κύτταρο Live, στην Αθήνα, αντίστοιχα.

Μοναδική, αισθαντικοί, σκοτεινοί αλλά και κινηματογραφικοί οι TheWalkabouts πλησιάζουν τα τριάντα χρόνια σημαντικής καλλιτεχνικής πορείας στο μουσικό στερέωμα και τα γιορτάζουν με την κυκλοφορία του Travels in theDustland, εφτά χρόνια μετά το Acetylene. Εξάλλου η κυκλοφορία του στάθηκε και αφορμή για μια νέα συνάντηση των The Walkabouts με το ελληνικό κοινό. Το επικά σκοτεινό mood των τραγουδιών του νέου άλμπουμ είναι πλούσιο από «αμερικάνα» αποχρώσεις και μας παρασύρει σε ένα επιβλητικό road trip μέχρι τη «σκονισμένη γη». Μια γη όπου οι ελπίδες και τα όνειρα γλιστρούν πάλι πίσω στην αγριάδα από την οποία προήλθαν. Ο λυρισμός των τραγουδιών του Dustland μας φέρνει εικόνες από τα επιβλητικά τοπία της ερήμου του αμερικάνικου νότου και τις ατελείωτες λεωφόρους που οδηγούν στο Grand Canyon και το Monument Valley.

Oι Carla Torgerson και Chris Eckman αποτελούν τους υπαίτιους της δημιουργίας του συγκροτήματος από το 1984 και αποτελούν ίσως τη μόνη μπάντα από το Seattle που δεν ακολούθησε το κίνημα του grunge αν και υπέγραψε στη Sub Pop.

Το συγκρότημα πήρε το όνομά του από την ομώνυμη ταινία του Nickolas Roeg βασισμένη στη νουβέλα τουJames Vance Marshall, σε ένα εξαντλητικό οδοιπορικό δύο αδελφών στις άγριες ερήμους της Αυστραλίας, όπου αναζητούν φαγητό και λύτρωση και έχουν σαν οδηγητή στους έναν Αμπορίτζιναλ ιθαγενή. Ενώ η μπάντα πήρε την τελική της μορφή με την προσθήκη του Chris Eckman, της Terri Moeller στα ντραμς και του Michael Wells στο μπάσο. Το 2010 έγινε και η προσθήκη του κιθαρίστα Paul Austin που θα τους συνοδεύει σε αυτή την περιοδεία.

Συντελεστές

Terri Moeller: drums, percussion, backing vocals

Glenn Slater: hammond organ, piano, vibes, synthesizer

Michael Wells: bass guitars & fuzz harp

Carla Torgerson: vocals, electric guitar, cello, electric kalimba

Paul Austin: electric & acoustic guitars

Chris Eckman: songwriting, vocals, electric & acoustic guitars, piano, synthesizer, string arrangements



