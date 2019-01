Στην Αθήνα οι rock «Mogwai»

Με στιλιστική προσέγγιση που απλώνεται από τη νεο-ψυχεδέλεια μέχρι το hardcore του –πάλαι ποτέ– no wave και το ευκρινές μέταλλο, αυτό το σκοτσέζικο γκρουπ δικαίως θεωρείται η επιτομή του σημερινού post rock. Όμως μια τέτοια περιγραφή δεν ανταποκρίνεται πλήρως στην trippy και –ενίοτε– ονειρική μουσική τους. Οπότε το «Hardcore Will Never Die...» και οι επιπλοκές του πρέπει να ακουστούν live στο «Fuzz» (21/1) μετά τη φθινοπωρινή αναβολή. Μαζί τους οι Kwoon, ένα από τα πιο «ονειρικά» σύγχρονα μετα-ροκ σχήματα.





πηγή: athinorama.gr