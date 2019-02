Η ταινία «Hugo» κέρδισε το «The Artist» στις υποψηφιότητες για τα φετινά Όσκαρ

Ανακοινώθηκαν σήμερα οι υποψηφιότητες για τα φετινά Όσκαρ από τον πρόεδρο της ακαδημίας Tom Sherak και το μέλος της ακαδημίας και υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιό Jennifer Lawrence στο Samuel Goldwyn Theater του Beverly Hills. Η γαλλική, βωβή ασπρόμαυρη ταινία, «The Artist», έχει κατορθώσει να είναι υποψήφια σε 10 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων οι πολύ σημαντικές κατηγορίες σκηνοθεσίας, α’ ανδρικού, β’ γυναικείου ρόλου και καλύτερης ταινίας, ενώ έχει ήδη κερδίσει τρεις Χρυσές Σφαίρες και 12 υποψηφιότητες στα βρετανικά βραβεία BAFTA.



Η ταινία Hugo του Martin Scorcese κατάφερε, ωστόσο, να την ξεπεράσει κατά μία υποψηφιότητα, συγκεντρώνοντας 11, μεταξύ των οποίων αυτή της καλύτερης ταινίας και σκηνοθεσίας.





Δείτε όλη τη λίστα:





ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ



Artist,

Descendants,

Extremely Loud,

The Help,

Hugo,

Midnight in Paris,

Moneyball,

Tree of Life,

War Horse



Α' ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ



Demian Bichir – A Better Life

George Clooney – The Descendants

Jean Dujardin – The Artist

Gary Oldman – Tinker Tailor Soldier Spy

Brad Pitt – Moneyball



A' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΡΟΛΟΥ



Glenn Close

Viola Davis

Rooney Mara

Meryl Streep

Michelle Williams



Β ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ



Kenneth Branaugh – My Week With Marilyn

Jonah Hill – Moneyball

Nick Nolte – Warrior

Christopher Plummer – Beginners

Max Von Sydow – Extremely Loud & Incredibly Close



Β ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΡΟΛΟΥ



Melissa McCarthy

Octavia Spencer

Jessica Chastain



ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ



Alexander Payne

Martin Scorsese

Woody Allen

Terrence Malick



ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ



The Descendants

Hugo

The Ides of March

Moneyball

Tinker Tailer Soldier Spy



ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ



Bullhead

Footnote

In Darkness

A Separation



ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ



A Cat in Paris

Chico & Rita

Kung Fun Panda 2

Rango