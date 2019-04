Ο μύθος του βινυλίου αλά αγγλικά

Ο γνωστός αγγλικός μουσικός σωβινισμός εκδηλώνεται ανάγλυφα και στις πωλήσεις δίσκων βινυλίου στην Γηραιά Αλβιόνα. Ιδού λοιπόν και οι λίστες με τις αντίστοιχες πωλήσεις σινγκλς, 12ιντσων και άλμπουμ στην Αγγλία, όπου δείχνουν να θριαμβεύουν οι αδελφοί Gallagher (ex-Oasis) με τα καινούργια τους συγκροτήματα, ενώ και οι υπόλοιπες θέσεις καταλαμβάνονται από κλασσικές "αγγλούρες". Μπορεί -όπως έχουμε πει- οι πωλήσεις βινυλίου να είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό των συνολικών πωλήσεων αλλά η γοητεία των 45 και 33 στροφών παραμένει αναλλοίωτη:

Τα σινγκλς βινυλίου με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην Αγγλία.



1. Beady Eye - 'The Roller'

2. Beady Eye - 'Millionaire'

3. Morrissey - 'Glamorous Glue'

4. Beady Eye - 'The Beat Goes On'

5. Noel Gallagher's High Flying Birds - 'The Death Of You And Me'

6. Arctic Monkeys - 'Don't Sit Down 'Cause I've Moved Your Chair'

7. Noel Gallagher's High Flying Birds - '...A.K.A What A Life'

8. Beady Eye - 'Four Letter Word'

9. Miles Kane - 'Come Closer'

10. Manic Street Preachers - 'Postcards From A Young Man'



Τα 12ιντσα βινυλίου με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην Αγγλία



1. Radiohead - 'The Butcher/Supercollider'

2. Paul Weller - 'Starlite'

3. Tuff Productions - 'Always Searching'

4. Radiohead - 'Morning Mr Magpie'

5. Kasabian - 'Days Are Forgotten'

6. Radiohead - 'Little By Little'

7. Arctic Monkeys - 'Don't Sit Down 'Cause I've Moved Your Chair'

8. Kasabian - 'Re-Wired'

9. Rhythm Robbers - 'Plastic Dreams'

10. Burial - ' Street Halo'



Τα 10 άλμπουμ βινυλίου με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην Αγγλία



1. Radiohead - 'The King Of Limbs'

2. Noel Gallagher's High Flying Birds - 'Noel Gallagher's High Flying Birds'

3. Adele - '21'

4. PJ Harvey - 'Let England Shake'

5. Arctic Monkeys - 'Suck It And See'

6. Bon Iver - 'Bon Iver'

7. Beady Eye - 'Different Gear, Still Speeding'

8. Kate Bush - '50 Words For Snow'

9. Alex Turner - 'Submarine OST'

10. Pink Floyd - 'The Dark Side Of The Moon'

Πηγή: tospirto.net