Ο τετράποδος Άγκι του «The Artist» κλείνει την καριέρα του τη βραδιά των Όσκαρ

Ο Άγκι, ο σκύλος που πρωταγωνιστεί στην ταινία The Artist, η οποία έχει προταθεί για Όσκαρ, πρόκειται να... πάρει σύνταξη, όπως ανακοίνωσε ο εκπαιδευτής του.



Το δεκάχρονο Τζακ Ράσελ έχει «αρχίσει να κουράζεται» και γι' αυτό θα κρεμάσει το κολάρο του, δήλωσε ο Όμαρ βον Μίλερ δήλωσε στο περιοδικό Life and Style.



«Μπορεί να κάνει κάνα-δυο πράγματα από εδώ και από εκεί επειδή τα απολαμβάνει, αλλά δεν θέλω πλέον να τον υποβάλλω σε πολύωρες δοκιμασίες» ανέφερε.



Ο Άγκι αναμένεται να κάνει την τελευταία του εμφάνιση την βραδιά των Όσκαρ.



«Ελπίζω να καταφέρει να εμφανιστεί. Πρέπει να του δώσουν έναν φάκελο να παραδώσει στον Μπίλι Κρίσταλ» λέει ο Όμαρ βον Μίλερ.



Ο Άγκι «υποδύεται» τον καλύτερο φίλο του κινηματογραφικού αστέρα του βωβού κινηματογράφου του Χόλιγουντ, Ζορζ Βαλεντίν (κατά κόσμο Ζαν Ντιζαρντέν) στην ταινία The Artist.



Ενώ από τεχνικής πλευράς ο Άγκι δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για Όσκαρ, διοργανώθηκε εκστρατεία ώστε να εξασφαλίσει υποψηφιότητα για Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου.



Ωστόσο, υπήρξε υποψήφιος για δύο Βραβεία Χρυσού Κολάρου -για τις ταινίες The Artist και Water for Elephants του 2011 -μια τιμητική διάκριση που απονέμεται σε σκύλους για την καλύτερη εμφάνιση σε τηλεόραση και κινηματογράφο.



Επίσης τιμήθηκε με τον Χρυσό (Σκύλο) Φοίνικα για την καλύτερη εμφάνιση σκύλου για την ταινία Water for Elephants στο περυσινό Κινηματογραφικό Φεστιβάλ των Καννών.



Όπως είπε ο Βον Μίλερ, ο μικρότερος αδελφός του Άγκι, ο Ντας, θα συνεχίσει στα βήματά του, έχοντας ήδη... ντουμπλάρει τον Άγκι στην ταινία The Artist.



Πηγή: in.gr