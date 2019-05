Τέσσερα βραβεία Grammy για την Adele

Η Βρετανή τραγουδίστρια της σόουλ Αντέλ κέρδισε το βραβείο Grammy για το τραγούδι της χρονιάς, με το «Rolling in the Deep», της καλύτερης σόλο ερμηνείας ποπ τραγουδιού, με το «Someone Like You» και άλλα δύο βραβεία στην τελετή η οποία διεξάγεται στο Στέιπλς Σέντερ του Λος Άντζελες.

Η τελετή άρχισε με τον παρουσιαστή Ελ Ελ Κουλ Τζέι να συλλυπείται την οικογένεια της Γουίτνεϊ Χιούστον και να προσεύχεται επί σκηνής γι' αυτήν. Ο θάνατος της Χιούστον μονοπώλησε σχεδόν τις συζητήσεις πριν από την εκδήλωση ενώ γίνονταν συνεχείς αναφορές σε αυτήν στην διάρκειά της.



Η Αντέλ παραλαμβάνοντας τα πρώτα βραβεία ευχαρίστησε τους χειρουργούς οι οποίοι αφαίρεσαν έναν πολύποδα από τις φωνητικές της χορδές.



Το ροκ συγκρότημα Foo Fighters ήταν επίσης στους μεγάλους κερδισμένους, αποσπώντας τέσσερα βραβεία, ανάμεσά τους και αυτό για την καλύτερη ροκ ερμηνεία με το «Walk» . Ο επικεφαλής των Φου Φάιτερς, ο Ντέιβ Γκρολ, επισήμανε ότι ο τελευταίος τους δίσκος ηχογραφήθηκε όχι σε στούντιο, «αλλά στο γκαράζ μου, με μερικά μικρόφωνα κι ένα κασετόφωνο…» Αυτό «δείχνει ότι το ανθρώπινο στοιχείο είναι το σημαντικό» στην μουσική, πρόσθεσε.



Οι αναφορές στην Χιούστον, η οποία βρέθηκε νεκρή χθες σε ένα ξενοδοχείο στο Λος Άντζελες σε ηλικία 48 ετών, ήταν συνεχείς.



Η Μέλανι Φιόνα, που κέρδισε το βραβείο στην κατηγορία της ερμηνείας R&B με το τραγούδι «Fool For You» είπε ότι η εκλιπούσα ήταν η πηγή της έμπνευσής της. «Δε θα στεκόμουν εδώ αν δεν ήσουν εσύ», είπε.



Ανάμεσα στους υπόλοιπους νικητές -στις συνολικά 75 κατηγορίες- ήταν και οι Τζέι Ζι και Κάνιε Γουέστ για το ραπ τραγούδι «Otis», οι οποίοι πάντως δεν εμφανίστηκαν για να παραλάβουν το βραβείο τους.





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ