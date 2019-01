Chick Corea - Gary Burton στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει τους Chick Corea και Gary Burton, μια συνεργασία την οποία οι φίλοι της τζαζ περιμένουν με ανυπομονησία. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαρτίου 2012 στο πλαίσιο της σειράς Γέφυρες.

Chick Corea

Αν αναλογιστεί κανείς τον όγκο της δισκογραφίας του τα τελευταία 40 χρόνια, δεν μπορεί να αμφιβάλλει για το ότι ο Chick Corea είναι ένας από τους πιο παραγωγικούς συνθέτες των ημερών μας. Από την avant-garde στην bebop, από τα παιδικά τραγούδια στην πρωτοπορία, από τη fusion μέχρι την κλασική μουσική, ο Chick Corea διατηρεί πάντοτε υψηλές προδιαγραφές ποιότητας στη δουλειά του.



Έχει κερδίσει 14 Grammy, ενώ ήταν υποψήφιος τουλάχιστον 50 φορές. Το 2005 τιμήθηκε με το Βραβείο του Φεστιβάλ της Ρουρ στη Γερμανία (ένα βραβείο που πρώτη φορά απονεμήθηκε σε πιανίστα της τζαζ) και το 2006 ονομάστηκε «Νέα Jazz Master» που αποτελεί τη μεγαλύτερη διάκριση για την τζαζ στις ΗΠΑ.



Gary Burton

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ινδιάνα. Αυτοδίδακτος στο βιμπράφωνο, ο ιδιοφυής μουσικός Gary Burton το 1971 έγινε καθηγητής στο Κολέγιο Μουσικής Μπέρκλη της Βοστόνης (στα κρουστά και τον αυτοσχεδιασμό), το 1985 διορίστηκε Πρύτανης, το 1989 του απονεμήθηκε τιμητικό διδακτορικό από το ίδιο Κολέγιο και το 1996 διορίστηκε Αντιπρόεδρος.



Κέρδισε το πρώτο του Grammy για το άλμπουμ Alone at Last (σόλο βιμπράφωνο) που ηχογραφήθηκε στο Φεστιβάλ του Μοντρέ το 1971. Ακολούθησαν και πολλά άλλα βραβεία Grammy (αρκετά από τη συνεργασία του με τον Κορήα) και ήταν υποψήφιος για το ίδιο βραβείο 14 φορές.



Με τον Chick Corea τον συνδέει μακρόχρονη και βαθιά επαγγελματική προσωπική σχέση. Πέρα από τις ηχογραφήσεις τους, δίνουν πολλές συναυλίες ως ντούο στην Αμερική και την Ευρώπη.





