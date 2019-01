Ο «θρυλικός» Marky Ramone στη Θεσσαλονίκη

Στην Ελλάδα για να μας διδάξει τα βασικά του punk rock και για μια σειρά εμφανίσεων σε διάφορες πόλεις επιστρέφει ο θρύλος Marky Ramone.

Συγκεκριμένα θα δώσει πέντε συναυλίες μεταξύ των οποίων και η Θεσσαλονίκη στις 4 του Απρίλη στη σκηνή του Block 33… Επίσης θα βρεθεί σε:



Ιωάννινα, Πέμπτη 5 Απριλίου 2012, Boxx Live Stage



Πάτρα, Παρασκευή 6 Απριλίου 2012, Ακτή Δυμαίων



Αθήνα, Σάββατο 7 Απριλίου 2012, Gagarin 205



Λάρισα, Κυριακή 8 Απριλίου 2012, All. Alive Music Stage



Ο Mark Steven Bell έγινε δεκτός στους Ramones to 1978 – αφού πρώτα έμαθε να παίζει 28 τραγούδια τους μέσα σε δύο εβδομάδες- και υιοθέτησε και αυτός, όπως τα υπόλοιπα μέλη, το ψευδώνυμο Ramone. Ο πρώτος δίσκος που ηχογράφησε μαζί τους – και ένας από τους πιο αξιομνημόνευτους - ήταν το “Road To Ruin” που περιείχε και το “I Want To Be Sedated”.



Ο Marky πέρασε με τους Ramones συνολικά 15 χρόνια πίσω από ένα drum kit, δίνοντας ρυθμό σε μερικά από τα ιστορικότερα κομμάτια που γράφτηκαν ποτέ, παίζοντας σε πάνω από 1700 shows σε ολόκληρο τον πλανήτη και συμμετέχοντας σε περισσότερες από 15 παραγωγές του συγκροτήματος, αλλά και στον προσωπικό δίσκο του Joey Ramone “Don’t Worry About Me”.



Οι Ramones, οι αμερικάνοι πρωτοπόροι της punk, ζουν στους δρόμους τους Κουίνς της Νέας Υόρκης, κυκλοφορούν με κατσουφιασμένο ύφος και πέτσινα μπουφάν, είναι «επαναστάτες χωρίς αιτία», ο ήχος τους είναι επηρεασμένος από το garage του ’50, τα τραγούδια τους δεν διαρκούν πάνω από τρία λεπτά, είναι “κολλητικά”, το παίξιμο τους είναι απλό, δυνατό, γρήγορο, σχεδόν μανιακό και ο Marky Ramone με τις μπαγκέτες του ρίχνει κεραυνούς πάνω στη drum και αλλάζει το beat του rock ‘n’ roll για πάντα!...



“Για να μπορώ να βγάλω όλο το πρόγραμμα κρατούσα ενέργεια, δεν σπαταλούσα άσκοπα δυνάμεις και δεν χρησιμοποιούσα κανένα μέρος του σώματος μου εάν δεν ήταν απαραίτητο… δεν κάνω μεγάλες κινήσεις όταν παίζω… βασικά χρησιμοποιώ τους καρπούς και τα δάχτυλα μου…”, αποκαλύπτει ο Marky.



Με τις μηχανές πάντα στο φουλ ο Marky συνεχίζει να περιοδεύει ολόκληρο τον κόσμο με την μπάντα του Marky Ramone Blitzkrieg. Μαζί του ο φίλος του, Michale Graves, η “άφοβη” και ανατρεπτική φωνή των Misfits.



“ Είναι καθήκον μου να διατηρώ ζωντανούς τους Ramones…πρέπει με κάποιο τρόπο να κάνω τα νέα παιδιά να νιώσουν την ένταση που απελευθερώναμε παλιά...!” ψιθυρίζει με τη μπάσα φωνή του ο Marky. “… έχω τιμηθεί με το MTV lifetime Achievement Award, και μαζί με τους υπόλοιπους Ramones το 2002 γίναμε δεκτοί στο Rock n' Roll Hall of Fame! Τα αποτυπώματά μου έχουν σημαδέψει το Hollywood rock walk. Περιοδεύω σε ολόκληρο τον κόσμο και παίζω με διάφορους εξαιρετικούς μουσικούς…”



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκίνησε!

Η τιμή του εισιτηρίου είναι 15 ευρώ





