H ώρα των Όσκαρ: Τα αξιοπεριέργα της μεγάλης βραδιάς

Τα βραβεία Όσκαρ για το 2012 θα απονεμηθούν το βράδυ της Κυριακής στο Χόλιγουντ στα πλαίσια της 84ης τελετής απονομής. Ήδη τα στοιχήματα έχουν πάρει φωτιά ενώ τα προγνωστικά δείχνουν ως φαβορί την ταινία «The Artist». Από τη μεγάλη βραδιά δεν θα μπορούσαν να λείψουν τα αξιοπερίεργα και τα αξιοσημείωτα των φετινών υποψηφιότητων.



- Διπλή υποψηφιότητα στην κατηγορία καλύτερης μουσικής για τις ταινίες "Άλογο του Πολέμου" και "Οι Περιπέτειες του ΤενΤεν", ο Τζον Γουίλιαμς συγκεντρώνει μέχρι σήμερα 47 υποψηφιότητες. Μόνο η Γουολτ Ντίσνεϊ τον ξεπερνά στην ιστορία των Όσκαρ. Ο Γούντι Αλεν ακολουθεί σε 23 υποψηφιότητες, δύο από αυτές φέτος.



- Η Μέριλ Στριπ είναι η ηθοποιός με τις περισσότερες υποψηφιότητες, συνολικά 17.



- Στις κατηγορίες καλύτερης ερμηνείας εννιά ηθοποιοί είναι υποψήφιοι για πρώτη φορά και δύο (Τζορτζ Κλούνεϊ και Μέριλ Στριπ) έχουν ήδη τιμηθεί. Μια μόνο ηθοποιός, η Μισέλ Γουίλιαμς ήταν ήδη υποψήφια την περασμένη χρονιά για την ερμηνεία της στην ταινία "Blue Valentine".



- Η Καθλίν Κένεντι και ο Στίβεν Σπίλμπεργκ κατάφεραν φέτος να είναι οι παραγωγοί με τις περισσότερες υποψηφιότητες, συνολικά επτά.



- Ο Γούντι Αλεν ξεπέρασε τον Μπίλι Γουάιλντερ στην κατηγορία των καλλιτεχνών που είναι υποψήφιοι για σενάριο και σκηνοθεσία στην ίδια ταινία, με επτά υποψηφιότητες.



- Για δεύτερη φορά στην καριέρα του ο Τζορτζ Κλούνεϊ είναι υποψήφιος την ίδια χρονιά σε δύο διαφορετικές κατηγορίες για δύο διαφορετικές ταινίες: υποψήφιος για βραβείο καλύτερης ερμηνείας ("Οι Απόγονοι") και για το βραβείο καλύτερου προσαρμοσμένου σεναρίου ("Αι Ειδοί του Μαρτίου"). Το 2005 ήταν υποψήφιος για το βραβείο δεύτερου αντρικού ρόλου ("Συριάνα") και για πρωτότυπο σενάριο ("Καλή Νύχτα και Καλή Τύχη").



- Η ταινία "Πίνα" του Βιμ Βέντερς είναι το πρώτο 3D ντοκιμαντέρ στην ιστορία των Όσκαρ.



- Η ιρανική ταινία "Ένας Χωρισμός" είναι η πρώτη με σενάριο στην περσική γλώσσα που είναι υποψήφια για Όσκαρ καλύτερου σεναρίου.



Ακολουθούν οι υποψηφιότητες στις βασικότερες κατηγορίες:



ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

- "To Αλογο του Πολέμου" του Στίβεν Σπίλμπεργκ

- "The Artist" του Μισέλ Χαζαναβίσιους

- "Moneyball" του Μπένετ Μίλερ

- "Οι Απόγονοι" του Αλεξάντερ Πέιν

- "Το Δέντρο της Ζωής" του Τέρενς Μάλικ

- "Μεσάνυχτα στο Παρίσι" του Γούντι Αλεν

- "Οι Υπηρέτριες" του Τέιτ Τέιλορ

- "Hugo" του Μάρτιν Σκορσέζε

- "Εξαιρετικά Δυνατά και Απίστευτα Κοντά" του Στίβεν Ντάλντρι



ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ

- Γούντι Αλεν

- Μισέλ Χαζαναβίσιους

- Αλεξάντερ Πέιν

- Μάρτιν Σκορσέζε

- Τέρενς Μάλικ



ΠΡΩΤΟΥ ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ

- Ντέμιεν Μπισίρ ("Μια Καλύτερη Ζωή")

- Τζορτζ Κλούνεϊ ("Οι Απόγονοι")

- Ζαν Ντιζαρντέν ("The Artist")

- Γκάρι Ολντμαν ("Ο Κλήρος Επεσε στον Σμάιλι")

- Μπραντ Πιτ ("Moneyball")



ΠΡΩΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΡΟΛΟΥ

- Γκλεν Κλόουζ ("Αλμπερτ Νομπς")

- Βαϊόλα Ντέιβις ("Οι Υπηρέτριες")

- Ρούνεϊ Μάρα ("Το Κορίτσι με το Τατουάζ")

- Μέριλ Στριπ ("Η Σιδηρά Κυρία")

- Μισέλ Γουίλιαμς ("Επτά Ημέρες με την Μέριλιν")



ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΑΝΤΡΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ

- Κένεθ Μπράνα ("Επτά Ημέρες με την Μέριλιν")

- Τζόνα Χιλ ("Moneyball")

- Νικ Νόλτε ("Warrior")

- Κρίστοφερ Πλάμερ ("Οι Πρωτάρηδες")

- Μαξ φον Σίντοφ ("Εξαιρετικά Δυνατά και Απίστευτα Κοντά")



ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΡΟΛΟΥ

- Μπερενίς Μπεζό ("The Artist")

- Τζέσικα Τσαστέιν ("Οι Υπηρέτριες")

- Μελίσα Μακάρθι ("Φιλενάδες")

- Τζάνετ Μακτίρ ("Αλμπερτ Νομπς")

- Οκτάβια Σπένσερ ("Οι Υπηρέτριες")



ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

- "Μια Γάτα στο Παρίσι

- "Τσίκο και Ρίτα"

- "Kung Fu Panda 2"

- "Γατος Σπιρουνάτος"

- "Rango"



ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΞΕΝΗΣ ΤΑΙΝΙΑ

- "Bullhead" (Βέλγιο)

- "Footnote" (Ισραήλ)

- "In Darkness" (Πολωνία)

- "Monsieur Lazhar" (Καναδάς)

- "'Ενας Χωρισμός" (Ιράν)





Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ