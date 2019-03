Ιστορίες δικαιοσύνης & εκδίκησης

Δικαιοσύνη-εκδίκηση, ένα δίδυμο εννοιών που μοιάζουν να μην έχουν σχέση μεταξύ τους, αν και συχνά «συμπληρώνουν» η μία την άλλη, δίνει τη βάση του προβληματισμού στη συνάντηση 18 γνωστών καλλιτεχνών στο «CAMP» (από 23/2). Από το γλυπτό «Βασιλιάς καρνάβαλος» του Δημήτρη Αντωνίτση και την εγκατάσταση «Can you answer these questions?» του Θεόδωρου Ζαφειρόπουλου μέχρι την καφκικής έμπνευσης εγκατάσταση «Wie Ein Hund» του Κώστα Μπασάνου, το βίντεο «Θα τα πούμε κυρά Γιούλη...» του Δημήτρη Ιωάννου ή την περφόρμανς «Feel my deep hot breath as I fuck your soul» του Δημήτρη Φουτρή (και τα τρία του 2012), τα έργα προσεγγίζουν την έννοια της δικαιοσύνης υπό το πρίσμα της αυτοδικίας, της εκδίκησης αλλά και της σχέσης του υποκειμένου με την εξουσία και την Ιστορία.

πηγή: athinorama.gr