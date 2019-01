Ένα φεστιβάλ δεν περιμένει την απονομή των βραβείων για να εκτιμήσει την οργανωτική επιτυχία του. Όσοι βρέθηκαν στο φετινό Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 9-18/3, κατάλαβαν από την πρώτη ματιά ότι η φετινή διοργάνωση ήταν μια από τις πιο επιτυχημένες των τελευταίων χρόνων.



Και αυτό οφείλεται κυρίως στο εξαιρετικά στοχευμένο πρόγραμμά του -εστιασμένο σε μεγάλο βαθμό του στην οικονομική κρίση- το οποίο κατάφερε να κεντρίσει το ενδιαφέρον του κοινού που γέμισε τις έξι αίθουσες της διοργάνωσης. Αυτό είναι εξάλλου το μυστικό της επιτυχίας του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, δηλαδή η άμεση και συναρπαστική σχέση που διαθέτει με την πραγματικότητα.



Τώρα σε ότι έχει να κάνει με τα βραβεία της διοργάνωσης, τα οποία απονεμήθηκαν το Σάββατο 17/3 στην αίθουσα του Ολύμπιον, υπήρξαν αρκετές εκπλήξεις. Παρότι λοιπόν το ενδιαφέρον της Αγοράς μονοπώλησαν ελληνικές ταινίες με θέμα την Κρίση, όπως η «Ολιγαρχία» του Στέλιου Κούλογλου και το πολυσυλλεκτικό «Krisis» των Νίκου Κατσαούνη και Νίνας Μαρίας Πασχαλίδου, το κοινό είχε διαφορετική άποψη δίνοντας τα βραβεία του σε ταινίες με άρωμα Ιταλίας. Από τη μία το «Encardia, η Πέτρα που Χορεύει» (φώτο) με θέμα το μουσικό συγκρότημα που μεταλαμπαδεύει τη μακρά παράδοση των ελληνόφωνων της Κάτω Ιταλίας και από την άλλη το «Ιταλία, Αγάπα την ή Παράτα την» ένα road trip στη δύσκολη πραγματικότητα της γείτονας χώρας ήταν τα δυο φιλμ μεγάλου μήκους που θριάμβευσαν.



Οι δημοσιογράφοι έδωσαν τα δικά τους βραβεία FIPRESCI στην εγχώρια παραγωγή «Σαγιόμι» του Νίκου Νταγιαντά και στο μεξικάνικο «Canicula» του Χοσέ Άλβαρες. Αναλυτικά τα βραβεία του 14ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης παρακάτω:



Βραβεία Κοινού



Βραβείο Κοινού (άνω των 45’) ελληνικής παραγωγής

Encardia, η Πέτρα που Χορεύει (Encardia, the Dancing Stone) του Άγγελου Κοβότσου



Βραβείο Κοινού (άνω των 45’) ξένης παραγωγής

Ιταλία, Αγάπα την ή Παράτα την (Italy: Love It of Leave It) των Γκούσταβ Χόφερ και Λούκα Ραγκάτσι



Βραβείο Κοινού ( κάτω των 45’) ελληνικής παραγωγής

Ο Τυφλός Ψαράς των Στρατή Βογιατζή και Θέκλας Μαλάμου



Βραβείο Κοινού ( κάτω των 45’) ξένης παραγωγήςORΑ του Φιλίπ Μπεϊλόκ





Βραβεία FIPRESCI



Ελληνική Παραγωγή

Σαγιόμι του Νίκου Νταγιαντά



Ξένη Παραγωγή

Canicula του Χοσέ Aλβαρες





Βραβείο ΕΡΤ 3

Εξ ημισείας στις ταινίες Απαλλοτρίωση του Μάνου Παπαδάκη και Μια Χούφτα Γενναίοι Ανθρωποι (Τουρκία) της Ριγιά Αρζού Κοκσάλ





Βραβείο ΕΡΤ «Doc on Air»

My Journey to Meet You του Μάρκο Σιμόν Πουτσιόνι





Βραβείο Διεθνούς Αμνηστίας

Αυτό Δεν Είναι Μια Ταινία (This Is Not A Film) των Τζαφάρ Παναχί και Μοτζτάμπα Μιρταχμάς.





Βραβείο WWF

Ζήτω οι Αντίποδες (Vivan las Antipodas!) του Βίκτορ Κοσακόφσκι.

πηγή: athinorama.gr