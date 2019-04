Η Τεχνόπολις μετατρέπεται σε θερινό σινεμά

Ένα πρωτότυπο κινηματογραφικό event οργανώνεται στον προαύλιο χώρο της Τεχνόπολις στο Γκάζι (Πειραιώς 100). Έως το Σάββατο 14/7 δεξιοτεχνικά σκανδιναβικά θρίλερ και οι χολιγουντιανές διασκευές τους προβάλλονται σε open air αθηναϊκό σκηνικό.



Πρόκειται για το τριήμερο κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Cool in the Summer», το οποίο υπόσχεται να φέρει ένα βορειοευρωπαϊκό σινεφίλ αεράκι στο κέντρο της πόλης. Στα best of του αφιερώματος συγκαταλέγονται το κορυφαίο φιλμ της Δανέζας Σουζάνε Μπίερ «Ουκ Επιθυμήσεις τη Γυναίκα του Πλησίον Σου» (2004), αλλά και η σκανδιναβική κινηματογραφική μεταφορά του «Κοριτσιού με το Τατουάζ» από τον Νιλς Άρντεν Όπλεφ (φώτο).



πηγή: athinorama.gr