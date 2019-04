Βρέθηκαν οι «ρίζες» του ανθρώπινου πολιτισμού

Αμερικανοί ερευνητές ανακάλυψαν σε σπήλαιο στη Νότια Αφρική μια σειρά από ευρήματα (τόξα, βέλη, τεχνουργήματα κ.α.) ηλικίας 44 χιλιάδων ετών. Πρόκειται για τα παλαιότερα δείγματα εξελιγμένης ανθρώπινης νοημοσύνης και πολιτισμού και η ανακάλυψη κρίνεται ως εξαιρετικά σημαντική αφού πάει πολλές χιλιάδες έτη πίσω σε σύγκριση με ό,τι πιστεύαμε την εμφάνιση του σύγχρονου ανθρώπου.

Η ανακάλυψη

Ομάδα ερευνητών του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου του Κολοράντο πραγματοποίησε ανασκαφές στο σπήλαιο Μπόρντερ, στη Νότια Αφρική. Οι ερευνητές ανακάλυψαν τόξα, βέλη και άλλα εργαλεία κατασκευασμένα από ξύλο ή κόκαλα. Κάποια από τα εργαλεία μάλιστα διέθεταν λαβές κατασκευασμένες από διάφορα υλικά όπως κερί μέλισσας, αβγά τυλιγμένα σε φυτικά νήματα κ.α, έτσι ώστε να είναι πιο εύκολη και αποδοτική η χρήση τους. Η κατασκευή των λαβών αποδεικνύει τον σύνθετο και προηγμένο τρόπο σκέψης των δημιουργών τους.



Ορισμένα από τα εργαλεία ήταν διακοσμημένα με σχέδια και χρώματα ενώ επίσης εντοπίστηκαν και κάποια τεχνουργήματα όπως χάντρες φτιαγμένες από τσόφλια αβγών στρουθοκαμήλων. Τα ευρήματα υπολογίστηκε ότι έχουν ηλικία περίπου 44 χιλιάδων ετών, γεγονός που φέρνει κατά περίπου 20 χιλιάδες έτη πιο πίσω από όσο πιστεύαμε την εμφάνιση ανθρώπων με εξελιγμένη σκέψη αλλά και τα πρώτα δείγματα πολιτισμού.



Σύμφωνα με τους ερευνητές, τόσο το είδος των ευρημάτων όσο και η διακόσμησή τους παραπέμπει στη φυλή κυνηγών Σαν, μια από τις αρχαιότερες φυλές της αφρικανικής ηπείρου τα μέλη της οποίας ίσως είναι τελικά και οι πρώτοι σύγχρονοι άνθρωποι. Η ανακάλυψη δημοσιεύεται στην επιθεώρηση «Proceedings of the National Academy of Sciences».



Το μυστήριο

Η ανακάλυψη των ευρημάτων προκάλεσε προβληματισμό στην επιστημονική κοινότητα αφού πριν από δύο έτη ανακαλύφθηκαν και πάλι στη Νότια Αφρική ανάλογα ευρήματα μεγαλύτερης ηλικίας από αυτά του σπηλαίου Μπόντερ. Επρόκειτο για σύνθετα εργαλεία αλλά και τεχνουργήματα τα παλαιότερα εκ των οποίων είχαν ηλικία 75 χιλιάδες έτη. Υπήρχε λοιπόν κάποιος εξελιγμένος ανθρώπινος πολιτισμός ο οποίος σύμφωνα με τους ειδικούς είχε διάρκεια ζωής 15 χιλιάδες έτη. Τα σχετικά ευρήματα εξαφανίζονται προοδευτικά και κάθε ίχνος αυτών των ανθρώπων χάνεται πριν από 60 χιλιάδες έτη.



Πέρασαν λοιπόν τουλάχιστον 15 χιλιάδες έτη μέχρι να κάνουν την επανεμφάνιση τους άνθρωποι με εξελιγμένη νοημοσύνη. Για αυτό και οι επιστήμονες κρίνουν ως σημείο εμφάνισης του σύγχρονου ανθρώπου και εκκίνησης του ανθρώπινου πολιτισμού τα ευρήματα στο σπήλαιο Μπόντερ.



πηγή: tovima.gr