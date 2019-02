O Xίτσκοκ εκθρόνισε τον «Πολίτη Κέιν»

Η ταινία «Πολίτης Κέιν» έχασε την πρώτη θέση στη διάσημη λίστα του British Film Institute μετά από 50 χρόνια. Την πρώτη θέση πλέον καταλαμβάνει η ταινία Vertigo του Χίτσκοκ (1958). Ο Χίτσκοκ μπήκε για πρώτη φορά στην πρώτη δεκάδα το 1982. Η φετινή ψηφοφορία έφερε το Vertigo στην πρώτη θέση με 34 ψήφους διαφορά ενώ πριν δέκα χρόνια τις δύο ταινίες τις χώριζαν μόλις 5.



Οι υπόλοιπες ταινίες της λίστας είναι:



1.Vertigo 1958

2. Citizen Kane, 1941

3. Tokyo Story , 1953

4. La Règle du jeu , 1939

5. Sunrise: A Song of Two Humans , 1927

6. 2001: A Space Odyssey , 1968

7. The Searchers , 1956

8. Man with a Movie Camera , 1929

9. The Passion of Joan of Arc , 1927

10. 8½ , 1963



πηγή: lifo.gr