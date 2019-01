Οι Red Hot Chili Peppers στην Αθήνα!

Η αναμονή φτάνει στο τέλος της....

Σε λίγες μέρες θα ζήσουμε από κοντά το μεγαλείο μιας από τις σπουδαιότερες μπάντες στην ιστορία της ροκ μουσικής!

Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2012 στο ΟΑΚΑ.

Ναι, είναι γεγονός!



Οι πολύ-πλατινένιοι και πολυ-βραβευμένοι με Grammy Red Hot Chili Peppers, ένα από τα πιο πετυχημένα ροκ συγκροτήματα της ιστορίας, έρχεται στη χώρα μας για μια συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο, την Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2012.

Τα μέλη συγκροτήματος Red Hot Chili Peppers είναι ο τραγουδιστής Anthony Kiedis, ο μπασίστας Michael "Flea"Balzany, ο ντράμερ Chad Smith και ο κιθαρίστας Josh Klinghoffer.



Ο μοναδικός και χαρακτηριστικός ήχος τους είναι βασισμένος σε ένα συνδυασμό ροκ, πανκ και φανκ. Εκτός από τον ήχο η εικόνα ολοκληρώνεται και με την έντονη σκηνική τους παρουσία, την οποία εδώ και χρόνια περιμένουμε ανυπόμονα να ζήσουμε ζωντανά και επιτέλους ήρθε η ώρα.



Η προπώληση των εισιτηρίων για το ροκ υπερθέαμα του 2012 ξεκινήσε από τον περασμένο Δεκέμβριο στο Ticket House



Οι τιμές των εισιτηρίων διαμορφώνονται ως εξής:



PL1 (θύρες 1, 35, 2,34): 35 ευρώ

PL2 (Pitch - Αρένα): 45 ευρώ

PL3 (θύρες 4,6,30,32): 45 ευρώ

PL4 (θύρες 3,5,8,10,12,24,26,28,31,33): 65 ευρώ

PL5 (θύρες 7,9,11,13Α,23Β,25,29): 75 ευρώ

PL6 (Pitch-Front of Stage): 75 ευρώ



Διατίθεται περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων στις ΡΑ & ΡΒ

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο ταμείο του Ticket House



Σημεία προπώλησης και ώρες λειτουργίας

Αθήνα

TICKET HOUSE

Πανεπιστημίου 42 (εντός της στοάς).

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 3608 366



Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα – Παρασκευή: 10:30 – 21:00

Σάββατο: 10:30 – 16:00



Online Sales:

Για αγορές μέσω διαδικτύου με πιστωτική κάρτα, 24 ώρες/ωρο:

www.ticketpro.gr | www.tickethouse.gr







Τη μεγάλη συναυλία των Red Hot Chili Peppers ανοίγουν οι Βρετανοί AAAK (As Able As Kaneκαι οι Ελληνες Sunny Side Of The Razor.

