Ο Γουόνγκ Καρ Βάι πρόεδρος της κριτικής επιτροπής της Μπερλινάλε

Ο Κινέζος σκηνοθέτης Γουόνγκ Καρ Βάι θα είναι ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του φετινού -63ου- Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου. Ο σκηνοθέτης που έχει κερδίσει πλήθος βραβείων είναι ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του παγκόσμιου σινεμά.

«Ο Γουόνγκ Καρ Βάι είναι ένας από τους πιο φημισμένους σκηνοθέτες της εποχής μας. Η καθοριστική υπογραφή του και η ποίηση των έργων του μάς έχουν όλους συναρπάσει. Το να γίνει πρόεδρος της επιτροπής αποτελεί ευχή που γίνεται πραγματικότητα» δήλωσε ο πρόεδρος της Μπερλινάλε, Ντίτερ Κόσλικ.



«Από τη δεκαετία του 1980, η Μπερλινάλε έχει δημιουργήσει μια πλατφόρμα για το σύγχρονο κινεζικό σινεμά. Αυτός είναι ένας ακόμα λόγος που μας τιμά το γεγονός ότι ο Γουόνγκ Καρ Βάι θα είναι πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής του 2013» πρόσθεσε.

«Με τιμά πραγματικά η πρόσκληση του Ντίτερ. Είμαι πολύ χαρούμενος που επιστρέφω στο Βερολίνο για να δω τις τελευταίες δουλειές σκηνοθετών από όλο τον κόσμο» είπε ο σκηνοθέτης.



Γεννήθηκε στη Σαγκάη και μεγάλωσε στο Χονγκ Κονγκ. Το σκηνοθετικό του ντεμπούτο ήρθε το 1988 με την ταινία As Tears Go By.

Από τα πιο σημαντικά του έργα είναι το Chungking Express (1994), με το οποίο έγινε γνωστός.



Με τη νοσταλγική και αριστουργηματική Ερωτική Επιθυμία (2000) καθήλωσε μια ολόκληρη γενιά σινεφίλ. Ακολούθησε το 2046, άτυπη συνέχεια της Ερωτικής επιθυμίας.

Το 2007 γυρίζει -όχι με τόσο μεγάλη επιτυχία- την πρώτη του ταινία στο Χόλιγουντ: πρόκειται για το Οι Νύχτες μου Μακριά σου με πρωταγωνίστρια τη Νόρα Τζόουνς.



Αυτή την περίοδο ο Γουόνγκ Καρ Βάι ετοιμάζει την ταινία The Grandmasters, με πρωταγωνιστές τους Τόνι Λιουνγκ και Ζανγκ Ζιγί.

To 63o Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Βερολίνου θα διεξαχθεί από τις 7 έως τις 17 Φεβρουαρίου.



